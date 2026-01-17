ברחוב אריה דולצין, קרוב לגן החיות התנ"כי בירושלים, נמכר פנטהאוז עם 5 חדרים בשטח של 113 מ"ר עם מרפסת סוכה ענקית בשטח של 112 מ"ר, בקומה רביעית ללא מעלית תמורת 3.13 מיליון שקל.

הפנטהאוז עבר שיפוץ, הוא כולל שני חדרי רחצה ושירותים, ממ"ד, מחסן בשטח 6 מ"ר ומשקיף לנוף ירוק ופסטורלי לעמק. מתחת לבניין יש מגרש חניה גדול.

מחיר השיווק ההתחלתי של הנכס עמד על 3.85 מיליון שקל, ולאחר חצי שנה ירד ל־3.65 מיליון שקל. לאחר שהנכס לא נמכר, המחיר ירד ל־3.18 ונמכר בתוך כחודש. סה"כ הנכס היה על המדף כ־8 חודשים.

המוכרים הם משפרי דיור שעברו לבית פרטי במבשרת ציון והקונים הם משפרי דיור שעברו מדירת 4 חדרים בשכונה סמוכה.

הפנטהאוז ברחוב אריה דולצין בירושלים / צילום: רימקס שירז נדל''ן

"בעל הבית היה בצרות"

שחף אביטן, ראש צוות ברימקס שירז נדל"ן ירושלים, ושותפו עידו אייר יצגו את המוכרים. לדברי אביטן, "מדובר בדירת 4 חדרים שעברה הסבה ל־5 חדרים. היא הייתה בשוק יותר מחצי שנה בתמחור לא נכון. התקשר אלי בעל הדירה לפני חודש וחצי בשעה 21:00 ואמר לי שהוא בצרות. הוא רכש בית פרטי במבשרת ציון והיה חייב למכור את הנכס בפחות משלושה חודשים - עקב הלוואת גישור גבוהה שלקח, ומכיוון שהיה חייב להעביר את יתרת התשלום לבעלי הדירה שקנה מהם.

"ישבנו יחד, ניתחנו את מחיר הדירה - כולל אסטרטגיית מכירה מדוייקת - התאמנו את מחיר השיווק שלה, ובתום 30 יום הדירה נמכרה בתנאי התשלום וזמן הפינוי מדויק כמו כפפה.

"העסקה שלנו הייתה חלק מעסקת שרשרת שהלכה ארבע עסקאות אחורה - הקונה שלנו היה תלוי בעסקה כדי למכור את הדירה שלו וכך בעצם גם הקונה שלו ועוד. כדי לסגור את העסקה הזאת הייתי צריך להתנהל מול ארבעה מתווכים מה שאומר הרבה מספרים והרבה כאבי ראש - אבל בסוף הכל נסגר".

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב בן ציון בגבעת שאול, דירת 3 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־2.98 מיליון שקל.

ברחוב בן עוזיאל בגבעת שאול, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חצר בשטח 25 מ"ר, עם חניה, נמכרה ב־2.88 מיליון שקל.

ברחוב הרב טולדנו ברמת שלמה, דירת 4 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־3.26 מיליון שקל.

ברחוב הרב טולדנו בטלביה, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־4.22 מיליון שקל.

במעלות דפנה בצפון העיר, דירת 4 חדרים, 102 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, נמכרה ב־4.9 מיליון שקל.

הרצליה

ברחוב ברק במרכז העיר, דירת 3.5 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב הרי גולן, דירת 3 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־2.24 מיליון שקל.

ברחוב הנעורים בשכונת גן רש"ל, דירת 4 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־3.37 מיליון שקל.

חולון

ברחוב יהושע רבינוביץ בשכונת קרית שרת, דירת 4 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־2.25 מיליון שקל.

ברחוב אהוד מנור בקרית פנחס אילון, דירת 5 חדרים, 117 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־3.12 מיליון שקל.

ברחוב צבי תדמור במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 8 מתוך 15, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־2.8 מיליון שקל.

נהריה

ברחוב הזמיר בנווה יצחק רבין, דירת 4 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 6 מתוך 12, עם חניה, נמכרה ב־1.72 מיליון שקל.

ברחוב סולד סמוך לים, דירת 5 חדרים, 154 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, נמכרה ב־4.2 מיליון שקל.

ברחוב ויצמן במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 132 מ"ר, בקומה 4 מתוך 8, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־1.61 מיליון שקל.

קרית מלאכי

ברחוב ויצמן, דירת 4 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־1.43 מיליון שקל.

בשדרות קק"ל, דירת 4 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־1.83 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה