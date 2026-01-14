ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה על הכוונת: סין תאסור שימוש בתוכנות של צ'ק פוינט ופאלו אלטו
סין

לפי דיווח ברויטרס, סין מזהירה חברות סיניות שלא לרכוש פתרונות סייבר של חברות אמריקאיות וישראליות "מחשש לפגיעה בביטחון הלאומי" • בין החברות שייפגעו מהמהלך: צ'ק פוינט הישראלית, פאלו אלטו, ברודקום ופורטינט

אסף גלעד 14:08
משרדי צ'ק פוינט / צילום: טלי בוגדנובסקי
משרדי צ'ק פוינט / צילום: טלי בוגדנובסקי

סין מזהירה חברות סיניות שלא לרכוש פתרונות סייבר של חברות אמריקאיות וישראליות "מחשש לפגיעה בביטחון הלאומי" - כך מדווח היום (ד') אתר רויטרס.

בין החברות שעל הכוונת: צ'ק פוינט הישראלית וגם פאלו אלטו נטוורקס - חברה אמריקאית שמפעילה בישראל מרכז פיתוח גדול. חברות נוספות שעל הכוונת הן ברודקום ופורטינט.

ארבעה חודשים מהקמתו: סטארט-אפ הסייבר Novee גייס 51.5 מיליון דולר
בלעדי | לפי שווי דמיוני: סבב הגיוס של ואסט דאטה מתל אביב יוצא לדרך

מניית צ'ק פוינט סופגת כעת ירידה של 2% במסחר המוקדם בוול סטריט, בעוד פאלו אלטו יורדת בכ-3%. מהחברות טרם נמסרה תגובה.

הרחבה מיד