סין מזהירה חברות סיניות שלא לרכוש פתרונות סייבר של חברות אמריקאיות וישראליות "מחשש לפגיעה בביטחון הלאומי" - כך מדווח היום (ד') אתר רויטרס.
בין החברות שעל הכוונת: צ'ק פוינט הישראלית וגם פאלו אלטו נטוורקס - חברה אמריקאית שמפעילה בישראל מרכז פיתוח גדול. חברות נוספות שעל הכוונת הן ברודקום ופורטינט.
● ארבעה חודשים מהקמתו: סטארט-אפ הסייבר Novee גייס 51.5 מיליון דולר
● בלעדי | לפי שווי דמיוני: סבב הגיוס של ואסט דאטה מתל אביב יוצא לדרך
מניית צ'ק פוינט סופגת כעת ירידה של 2% במסחר המוקדם בוול סטריט, בעוד פאלו אלטו יורדת בכ-3%. מהחברות טרם נמסרה תגובה.
הרחבה מיד
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.