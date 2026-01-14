מתלבטים לאיזה ספק חשמל לעבור? הכלי החדש שיעזור לכם להחליט

כלי חדש בפיתוח עצמאי מאפשר לכל צרכן חשמל בישראל לדעת מי ספק החשמל שהכי מתאים לפרופיל הצריכה האישי שלו. הכלי, שזמין ללא תשלום ופותח בידי אדם פרטי, יכול לסייע לכל צרכן חשמל שמתלבט בין המסלולים לחסוך בעלויות.

ספקי החשמל הפרטיים, שמעל 300 אלף משקי בית הצטרפו אליהם, מציעים הנחות שונות על חשבון החשמל שלנו. חלק מההנחות הללו שיכולות להגיע למאות שקלים בשנה, ניתנות בצורה שטוחה על כלל החשבון, ונעות בין 5 ל-7 אחוז. הנחות אחרות, על הצריכה בשעות השפל ביום ובלילה, יכולות אף להגיע ל-21% מהמחיר הרשמי שקובע הרגולטור. אך לעתים קשה לדעת: באיזה מסלול שווה לבחור שמתאים לאופי הצריכה של הבית.

"מחשבון השוואת החשמל", שפותח על ידי מתניה מוזס, מאפשר לבדוק זאת בקלות בעזרת המידע מחברת החשמל. באתר חברת החשמל, שהכלי מפנה אליו, ניתן להוריד בקלות את הצריכה המדויקת בשנה האחרונה, עד כדי פעימות של רבע שעה לבעלי מונים חכמים. לאחר שמעלים לאתר את הטבלה הזאת, הוא מחשב על פיה את החסכון המדויק שניתן לקבל מכל סוג של מסלול וספק חשמל פרטי, ומדרג אותם לפי החסכון השנתי שיתקבל.

המחשבון להשוואת החשמל

התוכנה רצה באופן מקומי בלבד על המחשב, כך שאין פגיעה בפרטיות ובעל האתר לא "קוצר" את המידע, כך שגם לא תקבלו הצעות שיווקיות בעקבות השימוש בו. כדאי להשתמש בו וזאת על מנת לקבל החלטות צרכניות חכמות, וכך לחסוך בחשבון החשמל. האתר פותח ב-Git בקוד שנכתב על ידי Gemini של גוגל, והקוד עצמו פתוח ללא תשלום ברישיון ציבורי, כך שניתן גם לשדרג ולעדכן אותו בהתאם לצורך.