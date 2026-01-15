מגמה מעורבת באסיה; TSMC דיווחה על זינוק של 35% ברווח הנקי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

באסיה מגמה מעורבת הבוקר. מדד קוספי בדרום קוריאה עולה ב־0.6%, הבנק המרכזי של דרום קוריאה הותיר את ריבית הייחוס ללא שינוי ברמה של 2.50% , בהתאם לציפיות רויטרס, זאת על רקע היחלשות הוון הקוריאני לאחרונה, שצמצמה את מרחב התמרון להקלה מוניטרית.

ביפן, מדד ניקיי 225 יורד ב־1.05%, מניית Toyota Industries מזנקת ב־5.8% לאחר ש־ Toyota Motor הודיעה מאוחר ביום רביעי כי הסכימה להעלות את הצעת הרכישה שלה. בהונג קונג, מדד האנג סנג יורד ב־0.6%, כך גם מדד שנגחאי בסין.

מניית Trip.com צונחת בעד 21% לאחר שרגולטור השוק בסין פתח בחקירה נגד פלטפורמת התיירות המקוונת בחשד להתנהגות מונופוליסטית.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בירידות קלות של עד 0.2%.

הבוקר, חברת TSMC, יצרנית השבבים בהזמנה הגדולה בעולם, דיווחה על זינוק של 35% ברווח הנקי ברבעון הרביעי תוצאה שעלתה על תחזיות השוק והובילה לשיא חדש, הודות לביקוש הגובר לשבבים המשמשים ליישומי בינה מלאכותית.

החברה שלקוחותיה כוללים את אנבידיה ו־אפל, רשמה רווח נקי של 505.7 מיליארד דולר טייוואני (כ־16.01 מיליארד דולר) בתקופה שבין אוקטובר לדצמבר. התוצאה עקפה את התחזית.

אתמול נרשם בניו יורק רצף הירידות הראשון של שנת 2026, שני ימי ירידות, לאחר סבב נתונים כלכליים שגרתי ולצד פרסום דוחות של הבנקים הגדולים, כאשר סיכונים גאו־פוליטיים העיבו על השוק אך במקביל דחפו לעליות במחירי הנפט והזהב. מדד הפחד (VIX) זינק בכ-10%.

נאסד"ק ירד ב-1.1%, S&P 500 ב-0.5% ודאו ג'ונס ב-0.1%. מנגד, מדד ראסל 2000 עלה ב-0.6%.

"אנשים מחפשים תירוצים למכור טכנולוגיה ולקנות את שאר השוק", אמר ג’יי האטפילד, מנכ״ל Infrastructure Capital Advisors. השילוב בין זאת לבין מחירי השיא של מניות הטכנולוגיה הותיר את המשקיעים זהירים לגבי השאלה האם ניתן להמשיך ולהסתמך על מגזר הטכנולוגיה כמקור לתשואות עודפות, אמר האטפילד.

עם זאת, ריצ’רד סטיינברג, אסטרטג בכיר לשווקים גלובליים ב־Focus Partners Wealth, אמר כי לדעתו מניות הטכנולוגיה נמצאות בהאטה זמנית ולא במגמת ירידה. "הטכנולוגיה עדיין צפויה להציג צמיחה חזקה מאוד ברווחים ב־2026," אמר.

מניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות - אנבידיה ירדה ב-1.5%, מיקרוסופט , טסלה ואמזון ירדו אף הן.

רק אתמול אישרה ארה"ב באופן רשמי את ייצוא שבבי ה-H200 של אנבידיה לסין תחת תנאים מסוימים. רויטרס דיווחה שפקידי ממשל סינים הנחו חברות טכנולוגיה מקומיות שלא לרכוש את שבבי ה-H200 אלא אם הדבר הכרחי לחלוטין. אנבידיה לא הגיבה באופן מיידי לבקשת תגובה על הדיווח.

מנגד מגזר האנרגיה זינק בכ-2.5%. בלטו בו שברון ואקסון מובייל . העליות הן על רקע עליית מחירי הנפט.

המגזר הבנקאי המשיך לעמוד במוקד תשומת לב המשקיעים על רקע דו"חות כספיים שפירסמו בנק אוף אמריקה, וולס פרגו וסיטי. המסחר גם התנהל על רקע נתוני אינפלציה, מכירות קמעוניות ומכירות בתים גבוהים מהתחזיות שפורסמו אתמול (ד') בארה"ב. הדולר נחלש קלות מול מטבעות מרכזיים בעולם, והתשואה על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסוגה.

בעוד שמניות השבבים יורדות היום, רובן ככולן, מניית אינטל עלתה שוב אתמול (במעל 2.5%) לאחר ששלשום זינקה ב-8%.

אתמול KeyBanc Capital Markets שדרגה מניות אינטל ו-AMD להמלצת משקל יתר (Overweight), תוך ציון ביקוש חזק מהצפוי למרכזי נתונים והידוק בהיצע הזיכרונות ברחבי תעשיית השבבים.

מניית אורקל ירדה בכ-5% לאחר שהוגשה נגדה תביעה על ידי מחזיקי איגרות חוב הטוענים כי ספגו הפסדים מכיוון שהחברה, בהנהגת המיליארדר לארי אליסון, לא חשפה כי היא תיאלץ למכור חוב נוסף בהיקף משמעותי כדי להקים את תשתית הבינה המלאכותית שלה.

מחיר הביטקוין חזר לעלות מעל לרמה של 97 אלף דולר, לאחר שסטרטג'י רכשה ביטקוין נוסף בהיקף של 1.3 מיליארד דולר, הרכישה הגדולה ביותר שלה מאז יולי. מניית סטרטג'י, הנחשבת בעיני רבים כהשקעה ממונפת על מחיר הביטקוין, המניה זינקה בכ־7% בעקבות החדשות.

בשוק החוב האמריקאי, תשואת איגרות החוב הממשלתיות לעשר שנים ירדה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.15%, כאשר ברקע פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש דצמבר, שהצביע על כך שהאינפלציה עלתה בקצב שנתי של 2.7%, וכן החששות מפני פגיעה פוטנציאלית בעצמאות הפדרל ריזרב, לאחר החקירה הפלילית שנפתחה נגד היו"ר ג'רום פאוול.

מחיר נפט ברנט ירדו הבוקר בעד 3.1% ונסחר מתחת ל־65 דולר לחבית, לאחר שזינק בכ־11% במהלך השבוע האחרון. במקביל, מחיר נפט WTI נסחר סביב 60 דולר לחבית. הנשיא טראמפ אמר כי קיבל הבטחות שאיראן תפסיק להרוג מפגינים, מה שהפחית את הסבירות לתגובה צבאית מיידית מצד ארה״ב להפגנות נגד ממשלתו של המנהיג העליון, אייתולה עלי חמינאי, וכן צמצם את החשש לשיבושים בייצור הנפט האיראני ובנתיבי שיט מרכזיים.

עם זאת, המצב באיראן נותר תנודתי. הרשויות סגרו זמנית את המרחב האווירי סביב טהרן, בעוד שארה״ב העבירה מחדש חלק מאנשיה בקטר ובסביבת בסיסים צבאיים אמריקאים נוספים באזור.

בארה"ב פורסם בשלישי מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר. האינפלציה עלתה ב-0.3%, מה ששיקף קצב עלייה שנתי של 2.7%, בהתאם לצפי. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את הסעיפים התנודתיים יותר של מזון ואנרגיה, עלתה ב-0.2% וב-2.6% בחישוב שנתי - מתחת לצפי. אך עדיין, האינפלציה נותרת עקשנית מעל יעד ה־2% של הפדרל ריזרב מזה זמן מה.

אתמול פורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות, שלפיהן מתברר שהצרכנים הגדילו את הוצאותיהם בנובמבר לעומת אוקטובר, עם כניסת עונת הקניות לחגים לשיאה.