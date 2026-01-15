ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הבינה המלאכותית דוחפת את TSMC לשיאים חדשים: הרווח זינק ב-35%
הבינה המלאכותית דוחפת את TSMC לשיאים חדשים: הרווח זינק ב-35%

יצרנית השבבים הגדולה בעולם עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הרביעי ומציגה המשך צמיחה מהירה, וזאת על רקע הביקוש לשבבים מתקדמים לשרתי בינה מלאכותית

מיטל וייזברג 12:08
מפעל ענקית השבבים הטייוואנית TSMC / צילום: Shutterstock
מפעל ענקית השבבים הטייוואנית TSMC / צילום: Shutterstock

ענקית ייצור השבבים הטייוואנית TSMC , פרסמה תוצאות חזקות לרבעון הרביעי של 2025 והציגה זינוק של 35% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם בכ-505.7 מיליארד דולר טייוואני, שהם כ-16 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-478 מיליארד דולר טייוואני. גם ההכנסות עקפו את הציפיות והגיעו לכ-1.046 טריליון דולר טייוואני שהם כ-33.7 מיליארד דולר, עלייה של יותר מ-20% לעומת התקופה המקבילה. מדובר ברבעון השמיני ברציפות שבו החברה מציגה צמיחה שנתית ברווח, בזמן שתעשיית הטכנולוגיה העולמית ממשיכה להזרים השקעות עתק להקמת חוות שרתים ולפיתוח תשתיות בינה מלאכותית.

"אנבידיה? השקעה משעממת שתאבד את התואר הנכסף לגוגל"
מפאלו אלטו ועד צ'ק פוינט: סין חוסמת חברות סייבר אמריקאיות וישראליות

הגורם המרכזי שמניע את התוצאות החזקות של TSMC הוא הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים המשמשים שרתי בינה מלאכותית ומרכזי נתונים. החברה דיווחה כי שבבים בטכנולוגיות ייצור מתקדמות של 7 ננומטר ומטה, היוו 77% מהכנסות הייצור שלה ברבעון האחרון. ננומטר הוא בעצם מדד לרמת התחכום של השבב, וככל שהמספר נמוך יותר כך השבב מאפשר ביצועים מהירים יותר וצריכת חשמל נמוכה יותר, תכונות קריטיות במיוחד להפעלת מערכות AI בקנה מידה גדול. בהתאם לכך, תחום המחשוב עתיר הביצועים של החברה, שכולל שרתי בינה מלאכותית ויישומי 5G, היווה 55% מהכנסות הרבעון.

הנהלת TSMC הדגישה בשיחת המשקיעים כי מבחינתה הבינה המלאכותית אינה טרנד חולף, אלא שינוי עמוק שמחלחל לשימושים יומיומיים וצפוי להמשיך להניע את הביקוש לשבבים גם בשנים הקרובות.

תחזית קדימה

TSMC מעריכה כי המומנטום יימשך גם בשנת 2026. החברה צופה שההכנסות יצמחו בכמעט 30% במונחי דולר, וברבעון הראשון של 2026 היא מצפה להכנסות של 34.6 עד 35.8 מיליארד דולר, לצד שיעור רווח גולמי גבוה של 63% עד 65%. כדי לעמוד בביקוש, החברה מתכננת השקעות הון בהיקף חריג של 52 עד 56 מיליארד דולר במהלך 2026, כאשר עיקר הכסף יופנה לטכנולוגיות ייצור מתקדמות ולאריזת שבבים מתקדמת, תחום שמאפשר לשלב כמה רכיבים עוצמתיים במארז אחד עבור מערכות בינה מלאכותית. עם זאת, החברה מציינת כי הרחבת הייצור מחוץ לטייוואן, בין היתר בארצות הברית, צפויה להיות יקרה יותר בטווח הקצר ועלולה ללחוץ זמנית על הרווחיות.

ולמרות הדוחות החזקים והתחזית החיובית, מניית TSMC נסחרה היום בירידה קלה בבורסת טאיוואן. בשוק מסבירים זאת בעיקר כמימוש רווחים לאחר עליות חדות שנרשמו במניה בימים שקדמו לפרסום הדוחות, אז הגיעה לשיאים היסטוריים. כלומר, הירידה אינה נתפסת כתגובה שלילית לתוצאות עצמן, אלא כמהלך טכני שכיח לאחר פרסום חדשות טובות.

כעת תשומת הלב עוברת למסחר בארצות הברית, כאשר במסחר המוקדם נרשמה נטייה חיובית יותר על רקע תגובות אוהדות מצד אנליסטים והדגשת מעמדה של TSMC כאחת הנהנות המרכזיות מגל הבינה המלאכותית.