"אנבידיה? השקעה משעממת שתאבד את התואר הנכסף לגוגל"

טום סוסנוף (Tom Sosnoff), סוחר, יזם ופיגורה מוכרת בעולם המסחר באופציות, הפתיע בהתבטאות שזכתה להדים רבים בשוק. "אנבידיה היא רעיון מאוד משעמם… כי כולנו כבר מכירים את הסיפור", אמר בראיון ליאהו פיינס.

● "השד יצא מהבקבוק": האזהרה החדשה של וורן באפט

● סדקים בחומה: כך מנסות גוגל ומטא לשחרר את עולם ה־AI מהתלות באנבידיה

סוסנוף הקים ומכר את thinkorswim, פלטפורמת מסחר שנמכרה ב-2009 ושייכת לצ'ארלס שוואב, אחר כך הקים את tastytrade, פלטפורמת מסחר שמתמקדת בהסתברויות, תנודתיות וניהול סיכונים. נרכשה ב-2021 ע"י IG Group.

סוסנוף טען כי למרות הדומיננטיות הטכנולוגית של אנבידיה , סיפור המניה מוכר מדי והבעיה, לדבריו, היא שאנבידיה כיום "מתומחרת באופן מלא לחלוטין". כאשר רוב האנליסטים והמשקיעים כבר נמצאים באותו צד של הסירה, אותה מציאות "משעממת" מרמזת לדבריו שיש מעט מאוד תרחישי הפתעה שיכולים להקפיץ את המחיר משמעותית מכאן והלאה.

"אני מסתכל על אנבידיה ושואל את עצמי כמה אפסייד עוד נשאר כאן ומה פוטנציאל הירידה אם הדבר הזה יתהפך", אמר סוסנוף. "זה לא עניין של אנבידיה עצמה… זה פשוט עניין של מחיר".

סוסנוף אינו חוזה קריסה כוללת של השווקים, אך הוא נערך ל"קריאת מציאות". להערכתו, ייתכן מימוש חד ולא נעים בהיקף של 10%-15%, שעלול להתרחש בין מרץ למאי.

"הסיכויים נוטים כלפי מטה בשוק", אמר סוסנוף. הוא ציין כי בעוד ששוק המניות חוגג, שוק האג"ח נותר קפוא באופן מחשיד. אם התנודתיות תשוב, המניות היקרות "המתומחרות במלואם" כמו אנבידיה הן לרוב הראשונות להרגיש את כוח הכבידה. בנוסף, חוסר היציבות בשווקים עשוי לבוא לידי ביטוי עם סיום כהונתו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג’רום פאוול, במאי.

טענה פרובוקטיבית נוספת שלו היא שמעמדה של אנבידיה כחברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם נמצא תחת איום. כשנשאל האם ענקית ה-AI תשמור על הכתר עד סוף השנה, סוסנוף הביע ספק. "אני לא חושב שזו תהיה אנבידיה". אלפאבית (גוגל) עקפה לאחרונה את אפל והפכה לחברה השנייה בגודלה בעולם, והיא כבר נמצאת במרחק נגיעה מאנבידיה, כאשר שוויה חוצה את רף 4 טריליון הדולר.

עבור משקיעים שמכירים את הזינוק האנכי של אנבידיה, הכינוי "משעממת" של סוסנוף אומר בעצם שמהפכת הבינה המלאכותית היא אמיתית, אך הכסף הקל כבר נעשה, ואם השוק יעמוד בפני תיקון באביב, אנבידיה תהיה מהראשונות שתיפול.

סוסנוף די לבד

נכון שגם מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה. אנבידיה היא "פשוט ההימור הטהור ביותר", כתב ברי בפוסט בפלטפורמת Substack בסוף השבוע האחרון. החברה הפכה "תלויה לחלוטין בהוצאות של חברות הענן הגדולות (Hyperscalers), ואני לא רואה איך המתמטיקה הזו עובדת", אמר.

אבל רוב האנליסטים נותרים בטוחים ביכולתה של החברה לשמור על הדומיננטיות שלה בשוק מעבדי הגרפיקה (GPU) ל־AI. למעשה, אנליסטים מובילים בוול סטריט מעריכים שמניית החברה תספק אפסייד משמעותי ב־2026.

בשבוע שעבר חזר אנליסט מיזוהו, ויג’יי ראקש, על דירוג קנייה לאנבידיה והעלה את מחיר היעד ל־275 דולר מ־245 דולר. לדבריו, אנבידיה וברודקום הן החברות הממוקמות בצורה הטובה ביותר ליהנות מביקוש מתמשך למאיצי AI, כאשר הוצאות ההון של ה־Hyperscalers צפויות לעלות ב־32% משנה לשנה לכ־540 מיליארד דולר.

גם האנליסט של פייפר סנדלר, הארש קומאר, אישר מחדש דירוג קנייה למניה עם מחיר יעד של 225 דולר. האנליסט כינה את אנבידיה "בחירת הדאטה־סנטר הגדולה המובילה של פייפר סנדלר ל־2026", כך גם אנליסט סטיפל, רובן רוי, שחזר על דירוג קנייה עם מחיר יעד של 250 דולר, לאחר פגישה עם סמנכ"לית הכספים של החברה, קולט קרס. האנליסט ציין כי השיחה תאמה את המידע הקודם וחיזקה את היעדים שנקבעו בעבר, כולל הציפייה לעמידה ביעד אספקה הגבוה מהנתון שהוכרז קודם לכן של 500 מיליארד דולר.

בסך הכול, בוול סטריט יש למניית אנבידיה קונצנזוס Strong Buy (קנייה חזקה) , המבוסס על 39 המלצות קנייה, המלצת החזקה אחת והמלצת מכירה אחת. מחיר היעד הממוצע למניה עומד על 265 דולר, ומשקף פוטנציאל אפסייד של כ־43.3% לעומת המחיר הנוכחי, מה שידחוף את שווי השוק של החברה למעל 6 טריליון דולר.

ראלי של 4 טריליון ניצב בפני איומים רבים מאי פעם

אבל בבלומברג כתבו השבוע שהחברה בעלת השווי הגבוה ביותר בעולם ניצבת על קרקע לא יציבה עם פתיחת שנת 2026.

המניה ירדה בכ-13% מאז הגיעו לשיא ב-29 באוקטובר והציגה ביצועי חסר בהשוואה למדד ה-S&P 500, זאת בעוד המשקיעים הופכים מודאגים יותר בנוגע להמשכיות ההוצאות על בינה מלאכותית (AI) ולאחיזתה של ענקית השבבים בשוק.

הצניחה האחרונה בולטת במיוחד בהתחשב בכך שביום שבו המניה נסגרה לאחרונה בשיא כל הזמנים, היא הציגה זינוק של יותר מ-1,300% מאז סוף שנת 2022. שווי השוק של אנבידיה עמד אז על מעל ל-5 טריליון דולר, בהשוואה לכ-400 מיליארד דולר בלבד פחות משלוש שנים קודם לכן. כעת, המניה איבדה שווי שוק של מעל חצי טריליון דולר בתוך חודשים ספורים, מה שהביא את התשואה שלה בשלוש השנים האחרונות לכמעט 1,200%.

בינתיים, יצרנית שבבי ה-AI הדומיננטית מתמודדת עם תחרות עזה מאי פעם מצד יריבות כמו AMD, ואפילו מצד לקוחותיה הגדולים ביותר, בהן אלפאבית (גוגל) ואמזון. במקביל, בוול סטריט גובר החשש לגבי ההשקעות של אנבידיה בכמה מלקוחותיה, מה שעלול להיתפס כניסיון לנפח את הביקוש באופן מלאכותי.

"הסיכונים עלו בבירור", אמרה ג'ואן פיני, שותפה ומנהלת פורטפוליו ב-Advisors Capital Management, המנהלת נכסים בשווי 13 מיליארד דולר. "אנבידיה עדיין צפויה להיות אחת החברות בעלות הצמיחה המהירה ביותר בשווקים הציבוריים. האם אתם רוצים להחזיק בה? התשובה היא כן".

התחרות מתגברת

עם זאת, החברה מסנטה קלרה, קליפורניה, צפויה לייצר צמיחה של 57% ברווחים לצד עלייה של 53% במכירות בשנת הכספים הבאה שלה (המסתיימת בינואר 2027). אפל, לשם השוואה, צפויה לראות עליות של כ-10% בלבד בשני המדדים הללו.

אנבידיה היא היצרנית המובילה של מאיצי בינה מלאכותית, השולטת ביותר מ-90% מהשוק. אולם, המתחרות מתחילות לצבור תאוצה.

בבלומברג מזכירים ש-AMD זכתה בהזמנות ענק למרכזי נתונים מ-OpenAI ומאורקל והכנסותיה מתחום מרכזי הנתונים צפויות לזנק בכ-60% לכמעט 26 מיליארד דולר ב-2026, לפי נתוני בלומברג. במקביל, ענקיות כמו אלפאבית, אמזון, מטא ומייקרוסופט - האחראיות ליותר מ-40% מהכנסותיה של אנבידיה - בונות שבבים משלהן בניסיון לעקוף את העלות הגבוהה של רכישת שבבי אנבידיה, שכל אחד מהם עשוי לעלות יותר מ-30 אלף דולר.

"אנשים ישתמשו בשבבים זולים יותר אם יוכלו," אמר מייקל אורוק, אסטרטג שוק ראשי ב-Jonestrading. "זה הופך להיות ברור ששמירה על נתח שוק של 90% תהיה אתגר".

המהלך של אנבידיה ב-24 בדצמבר לרכישת רישיונות טכנולוגיים וגיוס בכירים מסטארט-אפ השבבים Groq נראה כהודאה בביקוש הגובר לשבבים מתמחים וזולים יותר. החברה מתכננת לשלב אלמנטים משבבי Groq בעיצובים עתידיים, מה שיעניק לה גישה לשבבי "שיהוי נמוך" (low latency) - גישה חלופית להרצת תוכנת AI הדומה לשבבי ASIC.

ועם זאת, הביקוש לכוח מחשוב AI הוא כה עצום, שחברות הביג-טק עדיין "שואבות" את השבבים של אנבידיה אפילו כשהן פורסות שבבים משלהן. כתוצאה מכך, נתח השוק של אנבידיה צפוי להישאר יציב בעתיד הנראה לעין.

"השוק ממעיט בערך המיצוב של אנבידיה", כתבו אנליסטים ממורגן סטנלי. "אנחנו ממשיכים לחשוב שאנבידיה תהיה הפתרון בעל ההחזר על ההשקעה (ROI) הגבוה ביותר בענן".

הכי זולה בין שבע המופלאות

כאשר המתחרות מציעות חלופות זולות יותר, המשקיעים עוקבים מקרוב אחרי שולי הרווח של אנבידיה, אומרים בבלובמרג.

שולי הרווח הגולמי של החברה היו סביב ה-75% בשנים 2024-2025, אך ירדו מעט בשנת הכספים 2026 בשל עלויות גבוהות הקשורות לייצור סדרת שבבי ה-Blackwell . הנתון צפוי לעמוד על 71.2% בשנת הכספים הנוכחית (המסתיימת ב-31 בינואר), ואנבידיה טוענת שהוא יחזור לסביבות 75% ב-2027. פספוס בנתון זה עלול להדליק נורות אזהרה בוול סטריט.

הביקוש למניית אנבידיה נותר חזק, כשהחברה נסחרת במכפיל רווח זול יותר מרבות מעמיתותיה במגזר ה"ביג טק", למרות תחזיות רווח מרקיעות שחקים. עם מכפיל רווח של 25 על הרווח הצפוי ב-12 החודשים הקרובים, אנבידיה נסחרת בדיסקאונט לעומת כל מניות "7 המופלאות" והיא אף זולה יותר מיותר מרבע מהמניות במדד ה-S&P 500.

לשם השוואה, אלפאבית נסחרת במכפיל רווח עתידי של 30. עד כמה שטסלה עדיין נחשבת ל"מופלאה", היא נסחרת במכפיל של 600, אמזון במכפיל של 34.

אנבידיה "מתומחרת כאילו המחזור הסתיים, כאילו אף אחד לא יטמיע יותר AI", אמר ויווק אריה, אנליסט מוליכים למחצה בבנק אוף אמריקה. "זו ההזדמנות מנקודת המבט של המשקיע, וזה כמובן שונה מאוד ממה שראינו בשיא בועת הדוט-קום".