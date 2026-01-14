"השד יצא מהבקבוק": האזהרה החדשה של וורן באפט

למרות שעזב בתחילת השנה את כסא המנכ"ל של ברקשייר האת'וויי לטובת יורשו גרג אייבל, וורן באפט הותיר אחריו אזהרה לא שגרתית.

בראיון נדיר ל-CNBC, ששודר אתמול ונערך לפני כחצי שנה, הוא הזהיר כי הסיכונים הכרוכים בפיתוח המהיר של הבינה המלאכותית (AI) מזכירים סוגיה גיאופוליטית שהגדירה חלק ניכר מהקריירה שלו: פיתוח הנשק הגרעיני.

● אחרי 60 שנה ו-5,000,000% תשואה: החותם ותמרורי האזהרה שמשאיר באפט

● האם יש בועה? 440 מיליארד דולר שעלולים להיראות כמו הימור

ההשוואה של באפט לנשק גרעיני אינה מקרית. באפט נהג להגיד שיש רק דבר אחד שבאמת מפחיד אותו ויכול להרוס את הכלכלה העולמית בן לילה: מתקפה גרעינית, כימית או ביולוגית. מבחינתו, זהו ה-סיכון הגדול ביותר שאי אפשר להתגונן מפניו באמצעות השקעות רגילות.

הוא אחד התומכים הפיננסיים הגדולים של ארגונים הפועלים לצמצום הפצת נשק גרעיני. הוא עבד צמוד עם סנאטורים (כמו סם נאן) ותקצב פרויקטים שנועדו לאבטח חומרים גרעיניים ברחבי העולם. הוא רואה בזה שליחות שנועדה להבטיח שהעולם שבו הוא משקיע ימשיך להתקיים

בשידור בתוכנית מיוחדת בת שעתיים, ששודרה כאמור אתמול בלילה ברשת CNBC, אמר מי שכיהן עד לא מזמן כמנכ"ל ברקשייר האת'וויי , כי חוסר ההבנה של מובילי תחום ה-AI בנוגע לכיוון אליו הטכנולוגיה מתקדמת הוא מסוכן.

"אפילו האנשים החכמים ביותר בתחום אומרים שהם לא יודעים לאן זה הולך", אמר באפט. "זה דבר אחד לומר שאתה לא יודע לאן אתה הולך אם אתה קולומבוס - כי אתה תמיד יכול להסתובב ולחזור אחורה, אבל כאן השד כבר יצא מהבקבוק".

כמו שבזמן פיתוח הפצצה האטומית המדענים יצרו משהו שהם לא יכלו "להחזיר לקופסה", כך הוא מרגיש לגבי AI. החשש שלו הוא שאנחנו מפתחים כוח עצום (כמו כוחו של האטום) בלי שיש לנו את המנגנונים לשלוט בו או להבטיח שהוא לא ישמש לרעה.

"פוטנציאל עצום לטובה ופוטנציאל עצום לנזק"

באפט השווה את העיוורון של מובילי ה-AI לגבי עתיד הטכנולוגיה להערותיו של אלברט איינשטיין במהלך מלחמת העולם השנייה בנוגע לפיתוח פצצת האטום: "זה משנה הכל בעולם, פרט לאופן שבו אנשים חושבים".

"אנשים חושבים על זה מאז, ובסופו של דבר ההתקדמות היחידה שנעשתה היא שעברנו ממצב שבו חשבו שמדינה אחת תחזיק בכך, ו… עכשיו יש לנו שמונה, בדרך לתשע", אמר באפט. "ועכשיו יש לנו אנשים שמפחידים אותך עד עמקי נשמתך גם אם יש להם אקדח צעצוע - קל וחומר נשק גרעיני".

בתוכנית אמר באפט כי אף שהוא אינו מאמין שניתן לפתור את איום הנשק הגרעיני באמצעות כסף, הוא לא היה מהסס להוציא את כל הונו כדי לעשות זאת, גם אם פיתוח הנשק היה "הכרחי לחלוטין" עבור ארה"ב במהלך מלחמת העולם השנייה.

לדבריו, זה היה הנושא הראשון שעלה במחשבתו כאשר החל לחשוב על תרומות פילנתרופיות. "אם הייתי יכול להסתכל החוצה עם כל מה שיש לי ולבחור שלוש מדינות שייצאו לצמיתות מהמשחק הגרעיני, הייתי עושה את זה תוך חמש שניות", אמר באפט. "לא הייתי מחכה, לא מתעכב ולא עושה שום דבר אחר. פשוט הייתי עושה את זה".

באפט הביע בעבר את דאגתו מנשק גרעיני. "עם זאת, קיים איום אחד ברור, נוכח ומתמשך על ברקשייר, שלנגדו צ'רלי ואני חסרי אונים. האיום הזה על ברקשייר הוא גם האיום המרכזי שעומד בפני אזרחינו: מתקפה ‘מוצלחת’ (כהגדרתה על ידי התוקף), קיברנטית, ביולוגית, גרעינית או כימית, על ארצות הברית", כתב באפט בדוח השנתי של ברקשייר האת'וויי לפני כמה שנים.

דבריו של באפט מהדהדים הצהרות פומביות קודמות שלו, על רקע מהפכת הבינה המלאכותית ששלטה בשווקים הפיננסיים בשנים האחרונות. כך למשל, באסיפת בעלי המניות השנתית של ברקשייר האת'וויי במאי 2024, אמר באפט של-AI יש "פוטנציאל עצום לטובה ופוטנציאל עצום לנזק".