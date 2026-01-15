עסקאות

אבו פמילי מגורים השלימה שתי עסקאות בהיקף כולל של כ-95 מיליון שקל

חברת ההשכרה לטווח ארוך, אבו פמילי מגורים, הודיעה על השלמת שתי עסקאות במקבצי דיור - האחת בעיר רחובות והשנייה בקריית אתא - בהיקף כולל של כ־95 מיליון שקל.

בכל הנוגע לפרויקט ברחובות, אבו מגורים חתמה על מזכר הבנות מחייב לרכישת יתרת השטח שעליו קיים פרויקט "מקבץ רחובות" שלחברה כבר יש בו זכויות, תמורת 40.5 מיליון שקל. החתימה משקפת תשואה לעלות שנתית של כ-6.7% מה-NOI של הנכס. העסקה כוללת רכישת 43 יחידות דיור ושטחי מסחר של יתרת שטח הנכס, כאשר נכון להיום החברה מחזיקה בכ-74% מיחידות הדיור ובכ-70% משטחי המסחר בנכס.

באשר למקבץ בקריית אתא, אבו מגורים התקשרה במזכר הבנות לא מחייב לרכישת זכויות במקבץ דיור המונה 108 יחידות דיור המושכרות בשכירות ארוכת טווח לעמידר, עד חודש נובמבר 2029. התמורה הכוללת בגין העסקה הינה בסך של כ-54.5 מיליון שקל המשקפת תשואה שנתית של כ-6.78% מה-NOI של הנכס, כאשר שכר הדירה החודשי לכל יחידת דיור צפוי לעמוד על 3,128 שקל.

בהמשך לכך, אבו מגורים גייסה השבוע כ-115 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי של הנפקת מניות לציבור. בעל השליטה, צחי אבו, ישקיע כ-51 מיליון שקל במסגרת התחייבות מוקדמת להשתתפות בהנפקה.

תכנון

גבעתיים: התנגדויות לתוכנית ההתחדשות בצפון-מערב העיר

תוכנית ההתחדשות לצפון-מערב גבעתיים, שמקודמת מזה כחמש שנים על ידי משרד "מייזלץ כסיף", מגיעה לישורת מכרעת. ביום שני הקרוב תדון ועדת המשנה להתחדשות עירונית של הוועדה המחוזית תל אביב בעשרות ההתנגדויות שהוגשו נגדה.

התוכנית מתווה מסגרת להריסתן של 2,300 יחידות דיור ישנות, שבמקומן ייבנו 4,700 דירות חדשות. בציר כצנלסון מתוכננת בנייה מסיבית של מגדלים בני עד 45 קומות, ברחוב עליית הנוער מגדלים בני עד 32 קומות, ובפנים השכונה בנייה מרקמית נמוכה יותר של עד 9 קומות.

אף שמכפיל הציפוף אינו נחשב לחריג, התושבים מביעים התנגדות עזה. הטענות המרכזיות נוגעות לגובה המגדלים ולצורך בהפקעת שטחים פרטיים לטובת צרכי ציבור. בנוסף, בעלי דירות ודיירים ברחוב "אחדות העבודה" טוענים כי התוכנית יוצרת מתחמים מורכבים מדי, שעלולים לסכל את היכולת להוציא את הפרויקטים אל הפועל.

תכנון

חיפה: מתנגדים רבים להרחבת שכונת סביוני דניה

ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית חיפה תדון בשבוע הבא בתוכנית להרחבת שכונת סביוני דניה. התוכנית מציעה הקמת שישה מבנים בני 18-22 קומות, שיכללו 630 יחידות דיור ושימושים מעורבים של מסחר ומשרדים ברחובות יעקב אורלנד ומנדל זינגר.

הוועדה המקומית חיפה טוענת כי מדובר בשכונה "כלואה" עם יציאה אחת בלבד. העירייה דורשת להפחית 100 דירות מהתכנון, להמיר שטחי מסחר לשטחי ציבור, ולהתנות את הפרויקט בסלילת כביש יציאה נוסף.

שלושה מחברי מועצת העיר הגישו התנגדות בשל הפגיעה בוואדי בן דורון. לפי סקר העצים, התוכנית דורשת כריתת 427 עצים בוגרים מתוך 747 הקיימים בשטח. "התוכנית מבקשת לבנות על דופן הוואדי, ואדי בן דורון, אשר בו חורש טבעי, ובסקר עצים נספרו כ- 747 עצים בוגרים, מהם רק לשימור דהיינו דרישה לכריתת 427 עצים". הם דורשים "לצמצם עד למינימום פגיעה בטבע ולתכנן בניה רוויה באזורים אחרים בעיר הדורשים התחדשות עירונית ולפינוי בינוי".

רבים מתושבי השכונה הגישו התנגדויות אף הם. אחת מהם, פרופ' עליזה שנהר, מתריעה על היעדר נתיבי מילוט. בהתנגדותה ציינה את דוח מבקר המדינה המגדיר את השכונה כנמצאת בסיכון גבוה לשריפות: "במצב הביטחוני הנוכחי, ובשכונה הררית ומיוערת שבה אוכלוסייה מבוגרת רבה, מדובר בסכנת מוות", כתבה.

טכנולוגיה

חברת כמאי גייסה מיליון דולר מרשות החדשנות וממשקיעים אמריקאים

חברת כמאי הישראלית גייסה מיליון דולר מרשות החדשנות ומאנשי נדל"ן אמריקאים. החברה פיתחה סוכן AI שמאפשר לחברות בנייה לתרגם את התוכניות לכתבי כמויות מדויקים וכבר יש לה לקוחות.

בן רודין, אחד משני המייסדים, מספר: "הקמנו את החברה באוגוסט 24, וכיום החברה מעסיקה שישה עובדים. היום קוראים תוכנית כדי לדעת לתמחר או להזמין חומרים. אנחנו בנינו סוכן AI שקורא תוכניות בנייה ויודע להזמין כמויות. המוצר עובד ויש לנו לקוחות גם בארץ וגם בארה"ב, ובהם משרד הביטחון הישראלי".

רודין ושותפו אלן רדקין באו מתחום התוכנה, ואת עולם הבנייה הכירו רק מעט דרך קרובי משפחה. "כדי להתקדם נכנסו לאתר רשם הקבלנים, ופשוט עשינו 400 טלפונים בשבוע אחד, קבענו פגישות וישבנו עם הרבה קבלנים וחברות בנייה בארץ. שאלנו אותם מה הם צריכים למכרזים, איך הם עובדים, ולמדנו מזה. לשמוע ממישהו אחד זה לא טוב כי לא כולם עובדים באותה דרך. כך התקדמנו ועכשיו השלמנו את הגיוס ואנחנו מקווים להתפתח".