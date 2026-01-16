מסתמן: הישראליות בוול סטריט יוחרגו מההחמרה בדיווחים בארה"ב

בשורות משמחות לחברות הטכנולוגיה הישראליות הנסחרות בבורסות בארה"ב: רשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) שוקלת להחריג את החברות הללו, אשר מספרן מוערך בכ-100, מההחמרה המתוכננת בכללי הדיווח למנפיקים זרים (FPIs).

יו"ר ה-SEC, פול אטקינס, המבקר כעת בישראל לרגל המעבר של שבוע המסחר בבורסה בת״א לימים שני עד שישי, אמר היום (ו') כי רוב החברות הישראליות לא צפויות להיפגע מההחמרה. לדבריו, הרשות האמריקאית מודאגת במיוחד ממניפולציות שנקטו חברות סיניות המתאגדות במקומות דוגמת האיים הקאריביים, ואז מנצלות את מעמד ה-FPI כדי להנות מהקלות בעת רישום למסחר בבורסות בארה״ב.

לעומת החברות הסיניות, הדגיש אטקינס, החברות הישראליות חולקות משטר תאגידי דומה לזה של חברות אמריקאיות, ואין חשש לגבי ההגנה על המשקיעים שלהן. אטקינס דיבר במסגרת מפגש עם עיתונאים שהתקיים בבורסה לניירות ערך בת"א.

דבריו של ראש ה-SEC מגיעים אחרי מגעים שניהלה מול האמריקאים רשות ניירות ערך הישראלית, בראשותו של ספי זינגר, סביב ההחמרה המתוכננת בכללים למנפיקים זרים. משלחת הרשות ביקרה בארה"ב בחודש מאי 2025, וכעת ברשות אופטימיים כי בקרוב תימצא הדרך לפטור את החברות הישראליות מרוב הכללים המחמירים. לצד זאת, ברשות מדגישים כי ההחלטה הסופית נתונה בידי ה-SEC, וכי זו טרם התקבלה.

לפי הכללים הקיימים בארה"ב, חברה הנהנית ממעמד של FPI פטורה מהגשת דוחות רבעוניים וממתן גילוי אישי לגבי שכר בכירים, ויכולה להסתפק בדוח שנתי. החברה גם נהנית מהקלות בדיווחים המיידים שעליה להגיש לגבי אירועים שוטפים ורשאית שלא לדווח לפי התקן החשבונאי המקובל בארה"ב (US GAAP), אלא לפי תקן ה־IFRS הנהוג בישראל, תוך ביצוע התאמות.

במסגרת ההחמרה המתוכננת, כדי ליהנות ממעמד ה-FPI, תצטרך החברה הזרה להוכיח כי היקף מינימלי מהמניות שלה נסחר מחוץ לארה"ב, כי היא רשומה למסחר בבורסה זרה, וכי היא כפופה לדרישות המניחות את דעת האמריקאים לגבי דיווח וממשל תאגידי במדינת המוצא. נכון להיום, חלק מהחברות מאוגדות במדינות הידועות בהקלות מרחיקות הלכת שהן מעניקות לחברות, כגון איי הבתולה הבריטיים (BVI) ואיי קיימן.

כאמור, בשלב זה נראה כי ב-SEC בוחנים דרכים להחריג את החברות הישראליות - שהן הקבוצה השנייה בגודלה מקרב המנפיקות הזרות בארה"ב, אחרי סין - מרוב ההחמרות, ולהחילן בעיקר על חברות סיניות. זאת, כחלק ממלחמת הסחר שמוביל הנשיא טראמפ מול סין.