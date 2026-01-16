מגמה מעורבת בוול סטריט; מיקרון ונובו נורדיסק קופצות

עדכונים שוטפים

19:15

מגמה מעורבת בוול סטריט; הדאו יורד קלות. S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים כ-0.1%.

מניית נובו נורדיסק הדנית קופצת ביותר מ-7% בעקבות מכירות חזקות של גלולת וויגובי החדשה הניתנת בבליעה, שמטרתה הפחתה במשקל. הגלולה מעט פחות יעילה מהזריקה, אך היא נחשבת מתאימה למי שלא אוהבים זריקות, או שיש להם פחות משקל להוריד. בשבוע הראשון להשקה, כ-1.3% מהמרשמים לטיפול היו לגלולה הניתנת בבליעה.

מיקרון טכנולוג'י מזנקת בכ-5.5% לאחר שאחד מחברי הדירקטוריון רכש מניות בשווי 7.8 מיליון דולר. המניה זינקה בכ-246% בשנה האחרונה.

בורסות אירופה ננעלו בירידות. דאקס השיל 0.2%, קאק ירד ב-0.6%.

18:00

יצרנית הפלדה Worthington Steel עולה בכ-3% לאחר הפרסום על רכישתה את Kloeckner & Co הגרמנית, תמורת 2.4 מיליארד דולר.

17:30

העליות בוול סטריט התמתנו ובשעה זו דאו, נאסד"ק ו-S&P 500 עברו לירידות של כ-0.3%.

מניות השבבים, ביניהן אנבידיה ומיקרון , מתרוממות לאחר דוחות חזקים ותחזיות יציבות. דוחות הבנקים מצביעים על ביצועים מעורבים, כשחלק מהבנקים הגדולים רשמו רווחים חזקים והובילו את התחום לשיאי הכנסות, ולעומת זאת, רווחים חלשים יותר של בנק כמו JPMorgan גרמו לירידות בבנקאות ובמדדים נוספים.

גם הלחצים הרגולטורים והפוליטיים מהווים פקטור על השווקים, כשהלחצים הממשלתיים על הפדרל ריזרב, הכולל גם קמפיין משפטי נגד יו"ר הפד ג'רום פאואל, יוצרים תנודתיות בשווקים.

בנק PNC עולה בכ-3% לאחר תוצאות טובות מהצפי, ופרסום תחזיות מבטיחות. הבנק דיווח על הכנסות של 5.96 מיליארד דולר, כשהצפי עמד על 5.89 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 4.88 דולר, ועלה על התחזית של 4.22 דולר למניה.

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו בעליות, הודות לעליות במניות השבבים. טייוואן סמיקונדקטור הובילה את העלייה לאחר דוח מרשים לרבעון הרביעי, המניה עולה כעת ביותר מ-2%. יתר על כן, ארה"ב וטייוואן הגיעו להסכם סחר לפיו חברות שבבים וטכנולוגיה טייוואניות ישקיעו לפחות 250 מיליארד דולר בכושר ייצור באמריקה.

הדאו עולה בשעה זו בכ-0.3%, S&P 500 מתרומם גם הוא בכ-0.3%, נאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.5%. עם זאת, שלושת המדדים ירדו במהלך השבוע, כאשר מדד S&P 500 ירד ב-0.3% ומדד נאסד"ק ירד ב-0.6% בממוצע שבועי. מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.1% מתחילת השבוע.

15:15

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת, כשמדד נאסד"ק מתרומם בכ-0.4%. המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן, כאשר לפי הדיווחים האחרונים, בכירים אמריקאיים מסרו שהנשיא טראמפ דחה את ההחלטה על תקיפה בשלב זה - אם כי היא עדיין נמצאת על השולחן.

המסחר ננעל אתמול בעליות, לאחר שלפני כן נרשמו יומיים רצופים של ירידות. הנאסד"ק וה-S&P 500 התקדמו שניהם בכ-0.2%, בעוד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%.

סקטור השבבים בלט לחיוב, בעקבות התוצאות החזקות של TSMC, שדיווחה על זינוק של 35% ברווח הנקי ופרסמה תחזית גבוהה מן הצפוי של הוצאות ההון שלה בשנת 2026. קים פורסט, ראש מחלקת ההשקעות ב-Bokeh Capital Partners, אמרה ל-CNBC כי "התוצאות של TSMC, ויותר חשוב מכך, תוכניות הוצאת ההון שלה, מכוונות לאשש את ביטחונם של המשקיעים בכך שהמסחר ב-AI אינו בהכרח בועה בנקודה הנוכחית. הם הולכים להוציא כסף, הרבה כסף, כדי לבנות את הקיבולת שלהם".

מניות הבנקים, שפתחו את עונת הדוחות בוול סטריט, רשמו עליות נאות אתמול. מניית בנק ההשקעות גולדמן סאקס טיפס במעל 4%, לאחר הרווח שלו ברבעון הרביעי עקף את תחזיות השוק. מורגן סטנלי זינק בקרוב ל-6%, לאחר שהתוצאות הכספיות שלו עקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. שתי המניות עלו לשיאים חדשים של 52 שבועות.

בשבוע הבא, יתפרסמו דוחות כספיים של כמה חברות בולטות בוול סטריט. בין היתר, ידווחו אינטל , שמנייתה נמצאת לאחרונה במגמת התאוששות (כמעט 150% בשנה האחרונה) וסיגייט , שמייצרת פתרונות אחסון והמניה שלה הייתה אחת החזקות ב־2025 (230% בשנה), על רקע עליית ה־AI. עוד דוחות שיפורסמו הם של ענקית הסטרימינג נטפליקס , שנמצאת במגמה שלילית לאחרונה והתרחקה 34% מהשיא, וחברת התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון .

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו עליות אתמול (כלומר, המחירים ירדו), לאחר שנתוני תביעות האבטלה הראשוניות הצביעו על שיפור מסוים במצבו של שוק העבודה. מספר תביעות האבטלה הראשוניות בשבוע שהסתיים בתאריך ה-10 בינואר עמד על 198 אלף - מתחת לצפי הכלכלנים, שעמד על 215 אלף.

סוכנות הדירוג הבינלאומית S&P פרסמה תחזית לסקטור הטכנולוגיה, וצופה גידול של 9% בהוצאות על התחום ב־2026, אחרי צמיחה של 12% ב־2025, על רקע בניית תשתיות ה־AI וביקוש עמיד לתוכנה ושירותי IT. חמש חברות ההיפר סקיילר הגדולות (אמזון, מיקרוסופט, אלפבית, מטא ואפל) יגדילו להערכת S&P את ההוצאות ההוניות שלהן (CAPEX) ב־38% ל־600 מיליארד דולר, אחרי זינוק שיא של 68% ב־2025.

אבל יש גם סיכונים: "קצב ההשקעות והאימוץ על ידי משתמשי הקצה לא יהיו מסלול ליניארי, והתעשייה פגיעה למצב של נסיגה". סיכונים נוספים הם גיאופוליטיים (מגבלות על ייצוא שבבים ומתכות) וריבית הפד, שאם לא תרד כמצופה עלולה להציב סיכון לחברות ממונפות.

באירופה, המסחר מתנהל בירידות ברקע המתיחות הגאופוליטית, כשגרינלנד במוקד, לצד המתחים מול תקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן.

חיילים אירופאים הגיעו לגרינלנד בשעות הלילה המאוחרות של יום חמישי לקראת ביקור בראשות הדמוקרטים בדנמרק לשיחות עם חברי פרלמנט דנים. פגישה בבית הלבן בנושא עתיד הטריטוריה הדנית ביום רביעי הסתיימה ללא פריצת דרך, אם כי ארה"ב, דנמרק וגרינלנד הסכימו להמשיך בשיחות.

תנודתיות נרשמה בשווקי האנרגיה, כשהמשקיעים מתמקדים בדיכוי האלים באיראן העשירה בנפט ואת תגובת וושינגטון, הכוללת מכסים אפשריים על הסחר של איראן.

הזהב נסחר ברמה של מעל 4,600 דולר, וב־UBS מעריכים שמחירו יגיע ל־5,000 דולר לאונקיה בחודשים הקרובים, בשל ביקוש לגידור הנובע מסיכונים מאקרו־כלכליים וגיאופוליטיים.

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, אומר כי "מכיוון שהביקוש לזהב מצד בנקים מרכזיים ומשקיעים צפוי לגדול עוד יותר השנה, אנו נותרים בפוזיציית 'לונג' על הזהב ורואים ערך בהקצאה של אחוז חד־ספרתי בינוני למתכת היקרה בתוך תיק השקעות מגוון היטב. בעוד שאנו מציינים את סיכוני הירידה לאור הפרמיה הגבוהה הנוכחית, מחיר הזהב עשוי לטפס אף מעבר לתחזית שלנו, לרמה של 5,400 דולר לאונקיה, במידה והסיכונים הפוליטיים או הפיננסיים יתגברו".

עוד בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות של מעל 4%, על רקע דיווחים מהם משתמע כי ארה"ב נסוגה לעת זו מתוכניתה לתקוף באיראן, אם כי האפשרות עדיין נמצאת על השולחן. לאחר שהבוקר ירדו קלות, בשעה זו נרשמות עליות: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-59.9 דולר, מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-64.6 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין, שרושם התאוששות לאחרונה והתקרב מוקדם יותר השבוע לרף ה-98 אלף דולר, נסחר בשעה זו במחיר של 95.3 אלף דולר.

באסיה, הבורסות ננעלו בעיקר בירידות. הניקיי איבד מערכו כ-0.3%, ההנג סנג נחלש בכ-0.6% ובורסת שנגחאי ירדה בכ-0.3%. מנגד, הקוספי הדרום־קוריאני התחזק בכ-0.9%, בהובלת מניות השבבים; זאת, לאחר שאתמול דווח על הסכם סחר משמעותי בין ארה"ב וטייוואן.