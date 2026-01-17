בסוף השבוע הודיע ממשל טראמפ על מינויו של יקיר גבאי (60), לתפקיד חבר מועצת השלום שהוקמה לעיר עזה. מדובר בגוף אשר אמור לפקח על ממשלת הטכנוקרטים שתוביל לפירוז מוחלט של העיר עזה ולהורדת חמאס מהשלטון. ההודעה הגיעה מספר ימים לאחר ששליח הממשל האמריקני, סטיב וויטקוף הודיע על התחלת יישום השלב השני בהסכם שנחתם בתחילת אוקטובר אשתקד בעניין עזה.

גבאי שהונו מוערך על ידי פורבס ב-4.1 מיליארד דולר, הוא איש עסקים שצמח בשוק ההון הישראלי בשנות התשעים והקים אימפריית נדל"ן עסקית בגרמניה באמצעות חברת הנדל"ן המניב אראונדטאון , שבה הוא מחזיק כיום ב-15% מהון המניות. בהמשך התרחב גבאי לתחומים עסקיים נוספים ולפני 14 שנה עוד קודם לכהונת טראמפ הראשונה, פגש בארה"ב את ג'ארד קושנר, מחותנו של הנשיא האמריקני ומהמובילים של קרן ההשקעות הפרטית אפיניטי פרטנרס.

גבאי פעל בשנתיים האחרונות לגיבוש תוכנית לשיקום עזה, בשיתוף אנשי עסקים בינלאומיים, ישראלים, אמריקאים, אירופאיים וממדינות המזרח התיכון. יש לו קשר שוטף של מעל ל-12 שנים עם טוני בלייר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, שגם נחשב לאחד הגורמים שפועלים בנושא שיקום עזה. הזרעים לתוכנית שבנה גבאי נזרעו עוד בימי הסכמי אברהם, אך ההתייעצויות בפועל החלו לאחר פרוץ המלחמה. לפני חמישה חודשים העלה גבאי הילוך, כאשר נחתם ההסכם להשבת החטופים.

יקיר גבאי / איור: גיל ג'יבלי

תכליתו של ההסכם שנחתם לתפיסתו היא הצלחה חסרת תקדים, בכך שהשיב את החטופים החיים ומרבית החללים (למעט רן גואילי ז"ל). כיום יש קונצנזוס בינלאומי שיש צורך לפרז באופן מוחלט את עזה, לפני כל התקדמות לשלבים הבאים. אך טראמפ אמר בעבר שזה יקרה בדרך הטובה או בדרך הרעה. קרי שהוא נחוש להוביל לפירוז הרצועה ולהתחלת תוכנית לשיקום כלכלי עתידי שלה. צה"ל יוכל בעתיד לפעול באופן אגרסיבי, ללא חטופים ברצועה, אם חמאס יפעל נגד הפירוז.

גבאי גדל בישראל, אביו מאיר גבאי שימש בעבר בתפקיד מנכ"ל משרד המשפטים. יקיר גבאי הוא רואה חשבון וכלכלן בה המחזיק באזרחות ישראלית וקפריסאית. יש לציין כי הוא אינו נושא תפקיד בדירקטוריון או בהנהלת אראונדטאון, שמנוהלת על ידי ברק בר-חן. למעשה זו כבר לא האחזקה הגדולה של גבאי, שיש לו שלל עסקים פרטיים בארה"ב ובמדינות נוספות באירופה שנמצאים בבעלותו.

החבר מהאן.בי.איי שהפך לשותף

אחד הקשרים המפתיעים שנוצרו לגבאי בארה"ב הגיע דרך כוכב האן.בי.אי יאניס אנטטוקומפו שנולד ביוון ומככב בקבוצת המילוואקי באקס. בינו לבין גבאי נוצר קשר כשנפגשו באתונה. הקשר התחזק באחד המשחקים שבהם התארחה קבוצת הכדורסל שלו בעיר ניו יורק. כוכב האן.בי.איי הפך לשותף של גבאי במספר עסקאות פרטיות שהוביל האחרון ובין השניים יש קשר חברי.

"הוא אחד המוחות המבריקים מבחינה פיננסית", מספר עליו המלונאי ויזם הנדל"ן מני ויצמן לגלובס. "מדובר בפטריוט ישראלי של ממש. הוא לוחם שפעל עד היום מתחת לרדאר משום שהוא סולד מתקשורת, ישראל יקרה מאוד לליבו".

צמח בשוק ההון הישראלי והקים אימפריה באירופה

גבאי, גדל בשכונת טלביה בירושלים. הוא עשה תואר ראשון בראיית חשבון ותואר שני במימון, שניהם באוניברסיטה העברית, ובמקביל החל לעבוד במחלקת התשקיפים של רשות ני"ע. בשנות התשעים מונה לתפקיד מנכ"ל חברת החיתום של בנק לאומי, בהמשך הפך לשותף ברכישת השליטה בחברת החיתום וההשקעות גמול. החברה החזיקה בהחזקות ריאליות ושימשה כבסיס לעסקיו. את אימפריית הנדל"ן שלו החל להקים לאחר שעזב את הסיטי של תל אביב והחל לפעול בברלין.

בתחילת 2001 "תפר" גבאי את עסקת הענק שבה רכשו האחים אדי וג'ולס טראמפ מארה"ב (אין קשר לנשיא דונאלד טראמפ) את השליטה בחברת ההשקעות הענקית "גמול" מידי קרנות הפנסיה של ההסתדרות ובנק הפועלים, לפי שווי חברה של 120 מיליון דולר. האחים אף ערבו למימון עבור גבאי לרכישת 13% ממניות גמול בשווי של 75 מיליון שקל.

אלא שעסקיה של גמול לא צלחו, ובעקבות ירידה חדה בשווי מניות החברה בשנתיים הבאות, סירבו האחים טראמפ להחזיר את כספי ההלוואה שנטלו מבנק הפועלים כדי לממן את הרכישה. גבאי "הציל את המצב" כשתיווך בהעברה נוספת של מניות השליטה בחברה, הפעם לידי אייל יונה ואמנון ברזילי, שבוצעה לפי שווי דומה לזה שבו רכשו האחים את מניותיהם (שהיה גבוה ב-300% ממחיר השוק). בהמשך עברה השליטה בגמול פעם נוספת, לידי ליאון רקנאטי, ותחת ידיו קרסה ונקלעה להסדר חוב, לאחר שרקנאטי "שרף" כ-400 מיליון שקל מכספו, במה שהוגדרה על-ידיו זמן קצר לאחר מכן כעסקה הגרועה שביצע בחייו.

גבאי התמקם בתחילה בלונדון, והחל לתור אחר השקעות באירופה. הוא בחר בגרמניה, שבה זיהה הזדמנות; המדינה הייתה שרויה במשבר כלכלי, עם אבטלה שהגיעה ל-14%, אך הפרמטרים הבסיסיים שלה היו חיוביים - היעדר גירעונות ממשלתיים, מעמד ביניים חזק ונכסים המניבים תשואה יפה, במחיר נמוך יחסית. ההמשך ידוע - גרמניה התאוששה, ובשנים האחרונות זינקו מחירי הנדל"ן בברלין ובערים נוספות במדינה לשיאים חדשים.