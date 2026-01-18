עדכונים שוטפים

06:30 - אתר איראן אינטרנשיונל מפרסם תמונות של צלף מטעם המשטר שהוצב על גג בניין עיריית אספהאן במהלך דיכוי המחאות

04:05 - שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו פרסם ב-X: "אני מצפה לעבוד עם ד"ר עלי שעת' והוועדה הלאומית לניהול עזה כדי לבנות עתיד טוב יותר עבור תושבי עזה והאזור כולו"

03:24 - דיווח בבלומברג: הנשיא טראמפ רוצה שמדינות יתרמו לפחות מיליארד דולר כדי להיות חברות קבע במועצת השלום לעזה

01:30 - דיווח בוושינגטון פוסט: ביום רביעי, יועצי הביטחון הבכירים של טראמפ היו בטוחים שהוא קרוב להורות על מתקפה על איראן. הדברים השתנו כשהשליח סטיב וויטקוף אמר לטראמפ שאיראן ביטלה הוצאות להורג של 800 אנשים, לאחר שקיבל הודעות טקסט משר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י

22:55 - דיווחים: המחאה באיראן נעצרה, המשטר עוסק ב"ציד מכשפות"

ההפגנות באיראן נחלשו בצורה דרמטית, ובמשטר האייתולות מבצעים גל מעצרים נרחב. בחלק מהמדינה מונהג משטר צבאי של ממש, לאחר שאלפים נהרגו ורבים נוספים מוגדרים נעדרים. הערכה בישראל: האופציה הצבאית האמריקאית עדיין על השולחן, וגם המחאה עשויה להתלקח מחדש. לכתבה המלאה

22:43 - פורעים יהודיים הציתו מבנים ורכבים בבכפר מוח'מאס. אין עצורים ישראלים

21:05 - גורם אמריקאי בכיר אומר כי נתניהו לא ידע על צירוף טורקיה וקטאר לוועד המנהל בעזה: "זו ההצגה שלנו עכשיו"

גורם אמריקאי בכיר מאוד שעוסק בעזה מודה כי בממשל לא עדכנו את נתניהו על הוספת המדינות השנויות במחלוקת לוועד המנהל. הגורם אמר: "אם נתניהו רוצה שנטפל בעזה - אנחנו נעשה את זה בדרך שלנו". מוקדם יותר נאמר בלשכת רה"מ כי הרכב הוועד המנהל לא תואם עם ישראל - והוא מנוגד למדיניות של ירושלים. ממשלת הטכנוקרטים של עזה בהצהרה: "נקדם שלום, דמוקרטיה וצדק". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12