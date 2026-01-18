ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ המחאה באיראן נעצרה, המשטר עוסק ב"ציד מכשפות"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפסקת אש | סיקור שוטף

המחאה באיראן נעצרה, המשטר עוסק ב"ציד מכשפות"

בכיר אמריקאי במסר לנתניהו: נטפל בעזה בדרך שלנו • דיווח: טראמפ רוצה שמדינות יתרמו לפחות מיליארד דולר כדי להיות חברות קבע במועצת השלום לעזה • פורעים יהודיים הציתו מבנים ורכבים בבכפר מוח'מאס. אין עצורים ישראלים • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 05:21 עודכן: 07:03
לוחם בכוחות המשטרה האיראניים, טהרן / צילום: Reuters, Stringer/WANA
לוחם בכוחות המשטרה האיראניים, טהרן / צילום: Reuters, Stringer/WANA

עדכונים שוטפים

06:30 - אתר איראן אינטרנשיונל מפרסם תמונות של צלף מטעם המשטר שהוצב על גג בניין עיריית אספהאן במהלך דיכוי המחאות

04:05 - שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו פרסם ב-X: "אני מצפה לעבוד עם ד"ר עלי שעת' והוועדה הלאומית לניהול עזה כדי לבנות עתיד טוב יותר עבור תושבי עזה והאזור כולו"

03:24 - דיווח בבלומברג: הנשיא טראמפ רוצה שמדינות יתרמו לפחות מיליארד דולר כדי להיות חברות קבע במועצת השלום לעזה

01:30 - דיווח בוושינגטון פוסט: ביום רביעי, יועצי הביטחון הבכירים של טראמפ היו בטוחים שהוא קרוב להורות על מתקפה על איראן. הדברים השתנו כשהשליח סטיב וויטקוף אמר לטראמפ שאיראן ביטלה הוצאות להורג של 800 אנשים, לאחר שקיבל הודעות טקסט משר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י

22:55 - דיווחים: המחאה באיראן נעצרה, המשטר עוסק ב"ציד מכשפות"

ההפגנות באיראן נחלשו בצורה דרמטית, ובמשטר האייתולות מבצעים גל מעצרים נרחב. בחלק מהמדינה מונהג משטר צבאי של ממש, לאחר שאלפים נהרגו ורבים נוספים מוגדרים נעדרים. הערכה בישראל: האופציה הצבאית האמריקאית עדיין על השולחן, וגם המחאה עשויה להתלקח מחדש. לכתבה המלאה

22:43 - פורעים יהודיים הציתו מבנים ורכבים בבכפר מוח'מאס. אין עצורים ישראלים

21:05 - גורם אמריקאי בכיר אומר כי נתניהו לא ידע על צירוף טורקיה וקטאר לוועד המנהל בעזה: "זו ההצגה שלנו עכשיו"

גורם אמריקאי בכיר מאוד שעוסק בעזה מודה כי בממשל לא עדכנו את נתניהו על הוספת המדינות השנויות במחלוקת לוועד המנהל. הגורם אמר: "אם נתניהו רוצה שנטפל בעזה - אנחנו נעשה את זה בדרך שלנו". מוקדם יותר נאמר בלשכת רה"מ כי הרכב הוועד המנהל לא תואם עם ישראל - והוא מנוגד למדיניות של ירושלים. ממשלת הטכנוקרטים של עזה בהצהרה: "נקדם שלום, דמוקרטיה וצדק". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12