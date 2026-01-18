ביום שישי, המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות קלות במדדים המובילים, אך במצטבר בימים חמישי ושישי הם רשמו עליות מתונות של 0.2%-0.4%.

אלה המניות הישראליות (או בעלות הזיקה לישראל) שבלטו במסחר:

● מסתמן: הישראליות בוול סטריט יוחרגו מההחמרה בדיווחים בארה"ב

● המנכ"ל שהימר על קריפטו לא מאבד תקווה: "התנודתיות במחיר הביטקוין היא פיצ'ר ולא באג"

מניית פרייטוס עלתה בעקבות נתונים תפעוליים חיוביים

מניית פרייטוס קפצה ביום חמישי ב-28% במחזור מסחר גדול מהממוצע, והמשיכה להתחזק גם ביום שישי, עם עלייה של 2.6%. בסיום שבוע המסחר, שווי החברה הגיע ל-142 מיליון דולר.

פרייטוס מנוהלת על־ידי המייסד ד"ר צבי שרייבר, שצפוי לפרוש מתפקיד המנכ"ל בסוף החודש הנוכחי (בחודש שעבר החברה הודיעה על פרישתו מהתפקיד, ומינויו של סמנכ"ל הכספים כמנכ"ל זמני). החברה פיתחה מערכת לתמחור אוטומטי של הובלת סחורות, ומאפשרת ללקוחות להשוות תעריפי הובלה ולבצע הזמנות שירותי שילוח. הקפיצה במניה הגיעה על רקע תוצאות תפעוליות גבוהות מתחזיות החברה ברבעון הרביעי של 2025 - פרייטוס דיווחה שה-GBV (שווי ההזמנות שבוצעו דרכה) צמח ב-27% ברמה הרבעונית וב-44% ברמה השנתית, והגיע ב-2025 לסך של כמעט 1.3 מיליארד דולר. נתון נוסף הוא היקף העסקאות שבוצעו בפלטפורמה שלה, שצמח ב-27% ברבעון הרביעי וב-26% בשנת 2025, והסתכם ב-445 אלף ברבעון ולמעלה מ-1.6 מיליון בשנה כולה.

הדוחות הכספיים המלאים הכוללים את הנתונים הפיננסים לתקופה זו יפורסמו ב-23 בפברואר. העלייה בפרייטוס בסוף השבוע מגיעה אחרי תקופה של חולשה במניה - בחודשיים האחרונים, היא איבדה כ-32% מערכה. פרייטוס התחילה להיסחר בנאסד"ק באמצעות מיזוג לחברת SPAC, לפי שווי של קרוב לחצי מיליארד דולר בתחילת 2023.

במקביל, באתר המשקיעים Simply Wall Street הזכירו את מניית פרייטוס כאחת מכמה "Penny Stocks" מבטיחות (מניות שנסחרות במחיר נמוך, לרוב פחות מ-5 דולר), והזכירו שהיא צמצמה את ההפסדים בשנים האחרונות מדי שנה ושאין לה חוב.

טיגו קפצה ב-67% ללא סיבה ברורה

חברה נוספת שבדומה לפרייטוס התחילה את דרכה הציבורית במיזוג לחברת SPAC היא טיגו (Tigo Energy) , ספקית טכנולוגיה לתחום האנרגיה הסולארית. טיגו היא חברה אמריקאית שמנוהלת על־ידי צבי אלון, שבעבר הקים וניהל את נטוויז'ן. היא מוזגה ל-SPAC בסוף 2022, לפי שווי של 600 מיליון דולר לפני הכסף, ומאז איבדה את רוב שוויה, אך בימים האחרונים של שבוע המסחר האחרון, היא זינקה בחדות ותוך שני ימי מסחר עלתה ב-66.7%. כך, מתחילת שנת 2026, היא כבר יותר מהכפילה את שוויה והחברה נסחרת כעת בנאסד"ק לפי שווי של 208 מיליון דולר.

החברה דיווחה בשבוע שעבר על תאימות של מוצריה לחברת Weco האיטלקית, אך קשה להאמין שזו הסיבה לזינוק במניה, ועד כה לא פורסמו דיווחים אחרים שעשויים להסביר זאת. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, ישנם ארבעה אנליסטים שמסקרים את מניית טיגו וכולם חיוביים. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים משקף פרמיה של 57% על מחיר המניה בנאסד"ק. לפי נתוני Yahoo Finance, תחזית האנליסטים לדוחות טיגו היא לצמיחה שנתית של 91.7% בהכנסות לכ-104 מיליון דולר וצמצום ההפסד הנקי למניה (Non-GAAP) מ-1.04 דולר ב-2024 ל-26 סנט ב-2025.

הצלחה של סובארו עם המדפסות של סטרטסיס הקפיצה את מניית החברה הישראלית

הודעה של סטרטסיס הקפיצה ביום חמישי את מניית החברה ב-14.7%, אך ביום שישי היא נחלשה ב-3.7%, וסגרה את שבוע המסחר בעלייה של 8.4%; זאת, כאשר מתחילת השנה, היא כבר עלתה ב-29%. חברת הדפסות התלת־ממד סטרטסיס, בניהולו של ד"ר יואב זייף, נסחרת כעת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 956 מיליון דולר.

קפיצת המניה ביום חמישי הגיעה על רקע הודעתה של סטרטסיס על כך שיצרנית הרכב היפנית סובארו הצליחה להפחית בחצי את זמן פיתוח הכלים בפסי הייצור שלה, בזכות שימוש במדפסות התלת־ממד שלה. "הלקוחות שלנו רוצים יכולת לזוז מהר, בלי להקריב חלק מהאיכות או לרשום עלויות לא נדרשות", אמר ריץ' גאריטי, בכיר בסטרטסיס.

בעלת המניות הגדולה בסטרטסיס היא קרן הפרייבט אקוויטי פורטיסימו, שמחזיקה בכ-15.4% ממניות החברה. פורטיסימו נכנסה להשקעה בחברה בשנה שעברה, כשהשקיעה 120 מיליון דולר לפי מחיר מניה של 10.3 דולר, כך שבמחיר הנוכחי של סטרטסיס, הקרן רושמת נכון להיום רווח "על הנייר" של 15.5%.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך חמישה אנליסטים שמסקרים את סטרטסיס, ארבעה חיוביים ואחד נייטרלי. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 10.7% על המחיר הנוכחי.