אורי יהודאי, יו"ר רפא: "ניקח את תרימה לחו"ל, ואז היא תוכל להרוויח"

חברת רפא נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת תרימה, יצרנית תרופות גנריות, ויבואנית ומפיצה של תרופות גנריות ואינובטיביות. על פי ההסכם שנמצא לפני חתימה, רפא תרכוש את תרימה ב-45 מיליון שקל. לתרימה מחזור מכירות של כ-80 מיליון שקל, אך היא אינה רווחית. "תרימה מחזיקה מפעל יצור שיש לו את כל האישורים הבינלאומיים, וזה עניין לא זול, שקשה להרוויח ממנו כשמכוונים רק לשוק הישראלי", מסביר אורי יהודאי, יו"ר רפא, הרוכשת הפוטנציאלית. "אנחנו מתכוונים לקחת את תרימה לחו"ל. רפא רכשה בשנים האחרונות חברות באירופה, ויכולה להיות סינרגיה הן ביצוא והן ביבוא".

יהודאי מציין כי ישנן חברות נוספות כאלה, שמייצרות בעיקר תרופות גנריות או מכשור רפואי וממוקדות בשוק הישראלי, ועלויות החזקת המפעלים המאושרים מכבידות עליהן. "אנחנו בהחלט שוקלים לערוך רכישות נוספות מן הסוג הזה בהמשך", הוא מוסיף.

תרימה משווקת מגוון מוצרים מחו"ל וביניהם הגלולה פוסטינור, והיא גם מייצרת מותג פרטי של פוסטינור עבור סופר פארם. החברה הוקמה ב-1935 על ידי ד"ר חיים ויצמן, נשיא ישראל הראשון, בשם פלמד. ב-1962 החברה נמכרה לקיבוץ מעברות וקיבלה את שמה הנוכחי. ב-1998 נרכשו מחצית מן המניות בחברה על ידי החברה האם של חברת תרופות ישראלית אחרת, אוניפארם, אך ב-2018, בעקבות סכסוך עם אוניפארם, רכש הקיבוץ את המניות בחזרה וערב העסקה הוא מחזיק ב-100% מהחברה.

בתחילת 2025 נבחנה אפשרות למכור את תרימה לכצט שבבעלות קרן פורטיסימו, בסכום דומה לזה שהוצע בעסקה הנוכחית, אך בסופו של דבר לא יצאה עסקה זו לפועל.

נערכת להנפקה עד סוף 2026

רפא היא חברת יצור, שיווק והפצה של תרופות עם מחזור של כחצי מיליון שקל. ב-2020 נרכשה השליטה בחברה ב-2020 מידי יורשי שמריהו לוין, מייסדה. שווי החברה ברכישה היה כ-700 מיליון שקל. גם פועלים שוקי הון והפניקס הם בעלי אחזקה בחברה. ככל הידוע, החברה רווחית.

רפא, המנוהלת על ידי עידו לשם, מייבאת ומשווקת בישראל תרופות מקור ותרופות גנריות, ובשנים האחרונות אחרי הרכישה, היא גם מפיצה תרופות באירופה לאחר שרכשה חברה הפועלת במספר מדינות ביבשת. יהודאי גאה במיוחד במפעל המזרקים של החברה, בו החלה רפא לייצר מזרקים ייחודיים בתקופת מלחמת המפרץ, וב-2022 קיבל אחד המוצרים אישור שיווק גם בארה"ב. כעת מקווה החברה לחתום על הסכם לרכישת המוצר על יד צבא ארה"ב.

רפא צומחת מאז הרכישה של פימי ועם התאוששות תחום הביומד בשוק, היא נערכת לביצוע הנפקה עד סוף 2026.