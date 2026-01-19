מהלך הבעת אמון חריג נרשם הבוקר מצידה של קרן שתוי, המשמשת בתור מנכ"לית רשת מועדוני הכושר הולמס פלייס . שתוי רוכשת מחברת הגמל של מור 7.5 מיליון מניות של רשת הולמס פלייס (7.5% מהון המניות של החברה) תמורת 51 מיליון שקל. המחיר למניה שנקבע בעסקה נסגר לפי הממוצע ב-30 ימי המסחר שקדמו להשלמתה.

שתוי תשלם מכיסה 6 מיליון שקל במזומן ואת היתרה (45 מיליון שקל) תשלם באמצעות הלוואת נון-ריקורס שתקבל מידי מור גמל. הלוואה מסוג זה משמעותה שבמידה ויש כשל בתשלום שלה, מור יכולה לקבל בחזרה את המניות לידיה. זוהי הלוואה לחמש שנים עם אפשרות להארכה לשנה נוספת, כאשר הריבית לא פורסמה בהודעה למערכת המאיה של הבורסה.

בהולמס פלייס ציינו כי "מובהר שלאחר השלמת העסקה, גב' שתוי תחזיק במניות הנרכשות באופן עצמאי, וכן כי אין בין גב' שתוי לבין מור כל הסכם הצבעה, הבנה או תיאום בקשר עם החזקת מניות החברה, הצבעה באסיפותיה או ניהול עסקיה וכי תנאי העסקה אינם תלויים בהמשך כהונתה של גב' שתוי כמנכ"לית בחברה". העסקה צפויה להשלמה בתחילת פברואר הקרוב.

"תעודת הביטוח הטובה ביותר עבור בעלי מניות"

בשנה האחרונה עלתה מניית הולמס פלייס ב-20% והרשת נסחרת לפי שווי שוק של כ-690 מיליון שקל. בשלוש השנים האחרונות הכפילה מניית הולמס פלייס את ערכה. הרשת בניהולה של שתוי מפעילה מגוון מועדוני כושר ברחבי הארץ, ויש לה מעל ל-200 אלף מנויים. הכנסות הולמס פלייס ברבעון השלישי עמדו על 153 מיליון שקל (עליה של 4% בתוך שנה). הרווח הנקי נחתך ב-40% ל-6 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.

ליאור וידר, בעל שירות "מכפיל רווח", ציין כי בעיניו, מדובר ב"מהלך שבו מנכ"ל בוחר להשקיע עשרות מיליוני שקלים בחברה שהוא מנהל הוא תעודת הביטוח הטובה ביותר עבור בעלי המניות מהציבור. למרות שמבנה של הלוואת נון-ריקורס מצמצם את הסיכון האישי של המנכ"לית במקרה של תרחיש קיצון שלילי, עצם הנכונות לשעבד את כל ההחזקות הקיימות ולהזרים הון עצמי של מיליוני שקלים מעידה על אמונה מלאה באסטרטגיית הצמיחה של הרשת". וידר הוסיף כי "העובדה שגוף מוסדי דומיננטי כמו 'מור' מוכן לממן את העסקה הזו בשיעור כה גבוה מלמדת שהם רואים בשתוי שותפה אסטרטגית שראוי להשאיר אותה 'נעולה' על ביצועי המניה".