עם מנכ"ל ישראלי: המתחרה הקטנה של סולאראדג' שקפצה 70% ביומיים

בכל שנת 2025, מניית טיגו (Tigo Energy), המייעלת ייצור של אנרגיה סולארית, עלתה בכ-40%. מתחילת שנת 2026, בתקופה של פחות משלושה שבועות, היא כבר זינקה ב-114%, מתוכם כ-67% רק בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר.

מאז השפל שאליו צנחה המניה באפריל 2025 היא טיפסה ביותר מפי 4, לשיא של למעלה משנה. יחד עם זאת, טיגו נסחרת עדיין בפחות ממחצית השווי שבו הגיעה לוול סטריט, בעקבות מיזוג לחברת SPAC בשנת 2023. השווי במיזוג עמד על כ-600 מיליון דולר לפני הכסף, בעוד שהשווי הנוכחי של החברה הוא 208 מיליון דולר.

טיגו מספקת מוצרי חומרה ותוכנה שמגדילים את ייצור האנרגיה של מערכות סולאריות, מגבירים את הבטיחות שלהן ומקטינים את עלויות השימוש. נוסף על כך היא מוכרת מערכות לאחסון אנרגיה. טיגו אמנם אמריקאית אבל יו"ר ומנכ"ל החברה הוא צבי אלון, יזם ישראלי המתגורר בקליפורניה, יליד חיפה ובוגר הטכניון.

בשנות ה-90 של המאה הקודמת הקים אלון וניהל את חברת התוכנה נטמנג', שנסחרה בוול סטריט ונמכרה ב-2008 תמורת כ-70 מיליון דולר. הוא גם ייסד בתוכה את ספקית האינטרנט נטוויז'ן (שאותה ניהלה אשתו דאז רות אלון), והקים את לשכת המסחר קליפורניה-ישראל.

אלון מנהל את טיגו ב-12 השנים האחרונות, והוא גם בעל המניות הגדול בחברה, ולפי הדיווח השנתי האחרון מחזיק בכ-25.1% מהון המניות. השווי הנוכחי של החזקתו מגיע ל-46.5 מיליון דולר.

רוח גבית מסולאראדג'

בעבר סיפר אלון בראיון לגלובס כי פגש את אחד ממייסדי טיגו, שסיפר לו כמה השוק קשה והתחרות מצד הסינים מובילה לירידת מחירים, ואז שאל אותו אם הוא רוצה להשקיע בחברה. "אמרתי לו שהרגע הוא הסביר לי למה לא כדאי", סיפר אלון. אך למרות זאת משהו בחברה תפס את תשומת ליבו, והוא החל לבחון אותה. בין היתר, הוא סיפר שנפגש אז עם גיא סלע ז"ל, מייסד ומנכ"ל סולאראדג' הישראלית הפועלת בתחום, והחליט להשקיע בטיגו. "חתמתי על הצ'ק בסך 5-5.5 מיליון דולר, והפכתי ליו"ר", אמר.

הקפיצה במניה בימים האחרונים לא מגיעה על רקע אירוע חד משמעי. החברה אמנם פרסמה בשבוע שעבר הודעה שנוגעת לתאימות של מוצריה לחברת Weco האיטלקית, אך קשה להאמין שזו הסיבה לזינוק במניה, ועד כה לא פורסמו דיווחים אחרים שעשויים להסביר זאת.

לפי נתונים המתפרסמים ב-Yahoo Finance, מתוך רשימה של עשר חברות העוסקות בתחום ומספקות ציוד למערכות אנרגיה סולארית, שבע רשמו תשואה חיובית מתחילת 2026 ושלוש ירדו. הרשימה אינה כוללת את טיגו אך כן את סולאראדג', שגדולה ממנה (נסחרת בשווי 2 מיליארד דולר) והיא זו שמובילה את העליות בסקטור מתחילת השנה.

אנרגיה חיובית בארה"ב

מניות תעשיית האנרגיה הסולארית נחלשו בשנים האחרונות, ובפרט עקב כניסת טראמפ לכהונה שנייה כנשיא ארה"ב, על רקע העובדה שהוא לא נתפס כאוהד של התחום. בשנה שעברה השתנתה המגמה: אמנם בוטלו תמריצי מס לפרויקטים סולאריים במסגרת חקיקה שהתקבלה, אך הדבר הוביל בסופו של דבר ליותר ודאות בשוק, אחרי תקופה של חששות מפני החקיקה הצפויה.

גורם אחר שמשפיע לטובה על מניות הסקטור הוא הצורך הגובר באנרגיה מכל מקור, על רקע פריחת הדאטה סנטרים בעקבות התפתחות ה-AI. כך למשל חברת האנרגיה הגיאותרמית הישראלית אורמת (שנסחרת גם בניו יורק) הודיעה בשבוע שעבר על חוזה עם חברה מתחום הדאטה סנטרים, שנחתם כבר כעת לעוד 4 שנים. כתוצאה מכל אלה נרשמה תשואה חיובית ברבות ממניות התעשייה, כולל אלה של סולאראדג' וטיגו.

על פי נתוני וול סטריט ג'ורנל, ישנם 4 אנליסטים שמסקרים את טיגו וכולם בהמלצות חיוביות. מחיר היעד הממוצע של אותם אנליסטים משקף פרמיה של 57% על מחיר המניה בנאסד"ק לאחר הזינוק האחרון.