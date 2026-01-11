"לא הגענו לשיא": במזרחי טפחות בטוחים שיש הזדמנות במניות האלו

אחרי שנה מוצלחת מאוד לענף האנרגיה בישראל ובעולם, על רקע הביקושים האדירים לאנרגיה והוזלת הייצור הסולארי, בבנק מזרחי טוענים: עוד לא הגענו לשיא. מדד תל אביב תשתיות אנרגיה, שכולל יצרניות אנרגיה מתחדשת וקונבנציונלית אחד, זינק בשנת 2025 בלא פחות מ-77%, עלייה מרשימה אפילו ביחס ל-51% שעלה מדד ת"א 125 באותה השנה. גם מדד תל אביב נפט וגז, שאמנם עלה פחות מת"א 125 אך עדיין הפגין ביצועים מרשימים עם תשואה שנתית של 48.6%, ו"ימשיך לעלות גם השנה" על פי מזרחי.

מיטל בר דוד, אנליסטית אנרגיה בכירה בבנק מזרחי טפחות, אומרת ש"סקטור האנרגיה הישראלי פותח את שנת 2026 עם שורה של גורמים שיעניקו לו רוח גבית". אחד החלקים הבולטים בענף האנרגיה הישראלי הוא המקור לרובה היום: גז טבעי במי הים התיכון. לדבריה, "יש סיכוי טוב לכך שמדד ת"א נפט וגז - המורכב ברובו משותפויות הנפט וגז בארץ - ימשיך לעלות גם השנה". זאת משום ש"סקטור הגז הוכיח, בשנתיים האחרונות, יציבות בהפקה", גם בזמן מלחמה, וכעת מתרחבת ההפקה ממאגרי תמר ללוויתן. זה נכון לא רק בשוק המניות אלא גם בשוק החוב באג"ח שחברות אלו מנפיקות לצורך הרחבות אלו.

פעילות בחו"ל ותשואות גבוהות למשקיעים

חברות הגז הישראליות פעילות לא רק בארץ, אלא גם בחו"ל: ניו מד צפויה לפתח את מאגר "אפרודיטה" בקפריסין יחד עם שברון ושל, זאת לאחר שישראל וקפריסין הסכימו על הקמת מנגנון בוררות לקביעת חלקה של ישראל במאגר, שחלקו הקטן (שנקרא "ישי") נמצא בשטח המים הכלכליים של ישראל. בנוסף, ניו מד קודחת בים השחור מול בולגריה, בשטח המכונה "חאן אספרו", ועשויה לגלות בתוך כחודש מאגרים בשווי מיליארדים. בתחום הנפט, חברת נאוויטס מפתחת מאגרים רבים בעולם, לרבות "סי ליון" באיי פוקלנד.

בר דוד ממזרחי מציינת ש"הערכות גיאולוגיות לפיהן אפשר שלא יימצאו מאגרים משמעותיים נוספים, ממחישות את חשיבות המאגרים הנוכחיים", וגם אם יימצאו נוספים - הם יימצאו כנראה בידי החברות הקיימות. בנוסף, "מבחינת המשקיעים, הם נהנים גם מתשואת דיבידנד גבוהה, נקודה משמעותית בעת שהריבית יורדת ודוחפת כלפי מטה את תשואות הפדיון על איגרות החוב". חברות הגז הגדולות מציעות למשקיעיהן דיבידנדים קבועים וצפויים, מה שיכול להיות אלטרנטיבה לאג"ח.

לעומת זאת, אומרת בר דוד, גורמים כמו מחירי נפט נמוכים דווקא מאתגרים את הענף. חוזי הגז בישראל צמודים פעמים רבות למחירי הנפט מסוג ברנט. סיבות נוספות לדאגה הן "שער החליפין של השקל כנגד הדולר, שהתחזק מאוד לאחרונה וגרם לירידה בשווי הנכסים - הדולרי - בעוד מחיר המניה בשקלים, וכמובן - חשש מהידוק ברגולציה בישראל".

"ענקיות הנפט לא ימהרו להשקיע בונצואלה"

ככלל, בר דוד ממזרחי ממליצה על מדד תל אביב תשתיות (לא רק אנרגיה), שמשלב הן את שותפויות הגז והן "חברות גדולות כגון שיכון ובינוי , פז , אנלייט ובזק ". היא מדגישה ש"שתי האחרונות", כלומר אנלייט ובזק, "ראויות, להערכתנו, להמלצת קנייה, נכון להיום".

היא מרחיבה המלצה זו גם לחברות נפט וגז בחו"ל, כמו קרן הסל XLE ש"מחזיקה מניות של חברות שלכמחצית מהן מוצמדת כיום המלצת קנייה". המניה הבולטת ביותר בקרן זו היא אקסון מוביל , שמומלצת לקניה בשל "הרווחיות הגבוהה של החברה, המבוססת על צמיחה משמעותית של נכסי נפט בגיאנה ובאגן הפרמי, במיוחד לאחר רכישת חברת פיוניר. בזכות מאזן חזק ויחס חוב נמוך, צפויה החברה להמשיך עם חלוקת רווחים יציבה, גם בתנאי שוק משתנים. האסטרטגיה של החברה מתמקדת בחסכון בעלויות והתמקדות בדלקים מאובנים, על פני אנרגיות מתחדשות, מה שמעניק לה יתרון תחרותי על פני מקבילותיה".

בקשר לטלטלות האחרונות שנבעו מתפיסתו של נשיא ונצואלה בידי ארה"ב, בר דוד מדגישה ש"ענקיות הנפט לא ימהרו להשקיע בונצואלה, מאחר ותשתית הנפט שם הרוסה ויידרשו מיליארדי דולרים על מנת לשקמה. לכן, אנו מעריכים כי נוכח העובדה ששוק הנפט נמצא כעת במצב של עודף היצע - מה שמשתקף במחיריו הנמוכים, יחסית, זה זמן, ולנוכח העובדה שארה"ב כבר לכדה והחרימה מכליות נפט שמוצאן מוונצואלה בשבועות האחרונים, למהלך עצמו לא תהיה השפעה של ממש על רמת המחירים".

המלצה אחרונה היא על תחום האנרגיה המתחדשת, בה כדאי לברור יותר בזהירות את החברות (ולא להשקיע בכלל המדד "תל אביב קלינטק", בשל היציבות הגדולה יותר של חברות כמו אנרג'יקס ואנלייט. על אנלייט היא ממליצה במיוחד נוכח "צמיחה אגרסיבית של פעילותה". ענף האנרגיות המתחדשות הופך ללוהט במיוחד בשל ביקושי שיא לחשמל בעקבות חוות שרתים צמאות לחשמל, עד כדי כך שגוגל למשל "רכשה לאחרונה את חברת האנרגיה Intersect שמחזיקה בצבר פרויקטים לפיתוח בארה"ב, כדי להבטיח לעצמה את מקורות האנרגיה הדרושים להפעלת הדאטה סנטרס שהיא מקימה".