במקורות מזהירים כי אימוץ הכללים החדשים של רשות המים שנכנסו לתוקף בתחילת השנה, יביאו לירידה מהותית בערך נכסי החברה ובהון העצמי שלה באומדן המצוי בטווח שבין כ-1.3 מיליארד שקל לכ-2.3 מיליארד שקל (לפני השפעת מס). כמו כן יתכן רישום של הפסד בדוחות הכספיים לשנת 2025. הדברים נכתבו בדיווח של החברה לבורסה, והזהירו גם מירידה ברווח הנקי שנתי של החברה בשנת 2026.

בנוסף, אומדן זה לא כולל את עלויות הפיתוח שהחברה צריכה להוציא בהיקף שנתי של כ-1.5 מיליארד שקל, "ככל שימומשו עלויות הפיתוח כאמור, יגרם לחברה הפסד נוסף כתוצאה מיישום הכללים , אשר שיעורו ייגזר גם מההיקף הכספי של מימוש עלויות הפיתוח", נמסר מהחברה.

לא מדובר בהפתעה. כפי שנחשף בגלובס, בחודש שעבר ברשות החברות הממשלתיות הזהירו גם כן שהכללים החדשים שאימצה רשות המים מקימה חשש לאיתנות הפיננסית של מקורות. במכתב ששלח מנהל רשות החברות רועי כחלון לשר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, הוא ציין כי רשות המים התעלמה מהמלצותיו של יועץ מיוחד שמונה לבחון את השפעת עדכון מהלכי הרגולציה על חברת מקורות.

בשנה האחרונה פורסמו מסקנותיה של ועדת קנדל לרגולציה הכלכלית על חברת מקורות. במנגנון שמוצע במסגרת הכללים החדשים, נכתב כי אלה יוכלו להוביל גם לשינוי בתעריפי המים, אך לעמדת רשות החברות, הדבר עלול להתגלגל דווקא כהתייקרות על הצרכנים. ברשות החברות סבורים כי בדרך בין מסקנות הוועדה לכללים החדשים, נעשו שינויים מפליגים המסכנים את מקורות.

הוועדה בדקה את מבנה האסדרה ואת תוכניות הפיתוח של החברה. בדברי ההסבר להחלת הכללים החדשים נכתב כי הכללים יתמרצו את החברה להתייעל או לפתח מקורות נוספים, "והציבור ייהנה מהפחתת תעריפים בגין אותה יעילות".

מנהל הרשות כתב לשר כהן בחודש שעבר כי "רישום ירידת ערך בהיקף זה (1.95 מיליארד שקל להערכת הרשות, א.ז) צפויה להיות השפעה מיידית ומהותית על תפיסת הסיכון של החברה בשוק ההון, לרבות חשש ממשי לפגיעה בדירוג האשראי שלה, לעלייה בפרמיית הסיכון ולהתייקרות עלויות המימון. פגיעה זו באיתנות הפיננסית של החברה צפויה, בסבירות גבוהה, להתגלגל בסופו של דבר לעליית תעריף המים ולפגיעה במשק המים בכללותו".