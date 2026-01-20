ביום שישי האחרון מדד ת"א 125 עשה היסטוריה - הוא חצה לראשונה את רף של 4,000 נקודות. זה השיא ה־8 שלו מתחילת השנה מתוך 11 ימי מסחר בסך הכל. וזה מגיע אחרי שבשנה שעברה הספיק לרשום הישג מדהים של 58 שיאים חדשים ותשואה של 51%, אחת התשואות הגבוהות ביותר שלו בהיסטוריה.

● מי יהיה המדד הבא בבורסת ת"א שיחצה את רף ה־4,000 נקודות?

● איך הבעלים של אחת החברות הבולטות בת"א נותר אנונימי?

גם מדד ת"א 90 כבר חצה את רף 4,000 הנקודות ואפילו מדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, נמצא מרחק של כ־1% מהרף ההיסטורי הזה.

אבל האם הנקודה ה־4,000 היא סימן לסנטימנט חיובי שיימשך? או שהרף החדש והעגול ירתיע משקיעים? בוול סטריט כשמדד דגל מגיע למספר עגול נהוג לומר שנחצה רף פסיכולוגי שעלול לצנן את המשקיעים. האם זה המצב גם בת"א? ביום המסחר הראשון של השבוע, נראה היה שכן, כשהמדדים המובילים ירדו. ועדיין, מומחים עמם שוחחנו, נשארים אופטימיים.

ועדיין, קשה להסתכל על פתיחת שנת 2026 באדישות, אחרי שהמדדים הגדולים השלימו זינוק של כ-9% - תשואה של כמעט שנה שלמה. לשם השוואה, המדדים בוול סטריט עלו מתחילת השנה רק ב־1%. באירופה הדאקס הגרמני והפוטסי הבריטי עלו עד כה ב־2% וסין והונג קונג ב־3%.

העליות החדות בת"א נרשמות לאורכה ולרוחבה של הבורסה, כשהם נתמכים גם במחזורי המסחר הגבוהים. לפי נתוני הבורסה, מחזור המסחר היומי הממוצע בשוק המניות, כולל קרנות סל, מתחילת השנה עומד על כ־4.36 מיליארד שקל, וזאת לעומת מחזור יומי ממוצע של 3.17 מיליארד שקל בשנה האחרונה.

בבורסה מסבירים שזה מגיע עם "גידול בפעילות הזרים וגידול בפעילות משקיעים פרטיים ומוסדיים". גידול שבולט במיוחד על הרקע השינוי בימי המסחר ותחילתו בימי שישי. מחזור המסחר ביום שישי האחרון הסתכם ב־3.1 מיליארד שקל בארבע שעות בלבד (לעומת מחזור של 1.5 מיליארד שקל בימי ראשון בשנה שעברה ו־1.9 מיליארד שקל ביום שישי הראשון של המעבר). בבורסה מציינים כי בשישי האחרון "בלטו המשקיעים הזרים אשר ריכזו מחזור יומי של כ־24% מהמחזור היומי, פי שניים ויותר מחלקם במסחר בימי ראשון ובדומה להיקפי הפעילות היחסיים בימים שני עד חמישי".

הזמן לחציית 1,000 נקודות הולך ומתקצר

כמה זמן ייקח לת"א להגיע לנקודה ה־5,000? אי אפשר לדעת כמובן. אבל ההיסטוריה מלמדת שלפחות בינתיים הזמן שלוקח למדד לקפוץ ב־1,000 נקודות הולך ומתקצר מפעם לפעם. לרמת 1,000 נקודות הגיע מדד ת"א 125 (אז בשמו מדד ת"א 100) בשנת 2007, רגע לפני משבר הסאב־פריים הגדול בארה"ב, כשהוא יוצא מהאינתיפאדה השנייה בתחילת שנות ה־2000. אלא שהמשבר הגדול בארה"ב קטע את העליות, בלשון המעטה ומדד הדגל צלל בעשרות אחוזים.

כמעט 15 שנה נדרשו כדי שיחצה את רף 2,000 הנקודות, וזה קרה לראשונה רק בחודש דצמבר של שנת 2021, כאשר בדרך הוא נאלץ להתמודד עם מגפת הקורונה ועוד קודם לכן גם עם קריסה של 90% במניית טבע, שהייתה אז הגדולה בבורסה והכבידה מאוד על המדדים הגדולים במחצית השניה של העשור הקודם.

אחר כך, המעבר מ־2000 ל־3000 נקודות במדד כבר הייתה הרבה יותר מהירה ולקחה 42 חודשים (3.5 שנים), לפי מתן שטרית, הכלכלן הראשי של חברת הביטוח הפניקס. זה קרה ביוני 2025, כאשר בדרך לשם הספיק השוק המקומי להתמודד שוב עם כמה משברים גדולים - מלחמת רוסיה אוקראינה, משבר האינפלציה והעלאות הריבית של שנת 2022, הרפורמה המשפטית ופרוץ מלחמת חרבות ברזל.

אבל מהמחצית של שנת 2024 הבורסה בת"א זינקה בחדות והכפילה את ערכה. התוצאה היא שהמעבר מ־3,000 נקודות ל־4,000 התרחש במהירות - בתוך שבעה חודשים בלבד.

אל תצפו לנקודה ה־5,000 השנה

אבל האם 4,000 נקודות זו בשורה טובה? לא בהכרח. מנהלי ההשקעות השונים שאיתם אנחנו משוחחים בטוחים כולם שאין מה לצפות לתשואות כאלה גבוהות גם בשנה הקרובה. לא בת"א וגם לא בחו"ל. ובכל זאת, הם לא צופים ירידות.

ליאור יוחפז, מנהל ההשקעות הראשי של מנורה ואורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים מציינים כי "בארה"ב התשואות יהיו מתונות מאוד ביחס ל־2025" ומציעים להישאר עם החזקה גבוהה של 40% בישראל ומציעים לפזר את הכסף גם מחוץ לארה"ב, על רקע ריבית נמוכה, צמיחה מתונה ותמחור נוח משמעותית בהשוואה לארה"ב".

גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי במיטב גמל ופנסיה מעריך ש"גם 2026 יכולה להיות שנה חיובית, אך לא בתשואות שראינו ב־2025. המכפילים כבר לא זולים כמו בעבר. בניגוד לשנה שעברה, יהיה הרבה יותר מתאם לשווקים בחו"ל". מני מציין ש"ישראל פתחה את ינואר בסערה, במה שמהווה המשך של החודשים האחרונים מול העולם. חלק מכך זו אופוריה גיאו־פוליטית שיכול להיות שינוי משטר באיראן. זה הדבר העיקרי שיכול להשפיע לטובה. שינוי כזה יכול לתת עוד קפיצה לשוק המקומי. מצד שני, דברים יכולים גם להשתבש".

גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי במיטב גמל ופנסיה / צילום: רועי מזרחי

ברק בנסקי, מנהל ההשקעות הראשי של חברת הביטוח כלל, מבקש להסתכל על החלפת יו"ר הפד ובחירות האמצע בארה"ב לקראת סוף השנה. "בצד של יו"ר הפד השאלה היא כמה השוק יחשוש מפני איבוד העצמאות של הפד. באשר לבחירות האמצע בארה"ב אנחנו חושבים שזה סיפור חיובי לשווקים, כי טראמפ יעשה כל מה שהוא יכול כדי לזכות בבחירות האמצע כולל לדאוג לכך ששוקי המניות לא יפלו. אנחנו סבורים שטראמפ יעשה כל שלאל ידו כדי להבטיח שלא תהיה שנה קשה לשווקים".