1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

המתחים הגאו־פוליטיים ימשיכו להיות במוקד תשומת לבם של המשקיעים השבוע, בעיקר אלו הנוגעים להתפתחויות באיראן וללחצים שמפעיל הנשיא טראמפ על אירופה בהקשר לרכישת גרינלנד.

● "האישה הראשונה של שוק ההון" הורידה פרופיל במשך שנים. עכשיו היא עושה קאמבק

● ראיון | המנכ"ל שהימר על קריפטו לא מאבד תקווה: "התנודתיות במחיר הביטקוין היא פיצ'ר ולא באג"

הנשיא טראמפ החריף את הטון כלפי המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי במהלך סוף השבוע, לאחר שהאחרון האשים אותו בנעשה במדינה וטען כי מדובר ב"מזימה אמריקאית". בתגובה, טראמפ כינה אותו "אדם חולה" והצהיר כי "הגיע הזמן למנהיגות חדשה באיראן". זאת, בעוד שארה"ב ממשיכה לשמור על עמימות באשר לתקיפה אפשרית, ובמקביל ממשיכה לצבור כוחות במזרח התיכון.

באשר לגרינלנד, טראמפ הודיע כי החל מה-1 בפברואר, הוא יטיל מכסים בשיעור של 10% על שמונה מדינות החברות בנאט"ו, ביניהן גרמניה, בריטניה וצרפת; זאת, עד למועד בו יושג הסכם לרכישה של האי הארקטי, עליו הנשיא מעוניין להשתלט משיקולי ביטחון לאומי. ככל שלא יושג הסכם, ב-1 ביוני, המכסים יעלו לרמה של 25%. מומחים ששוחחו עם CNBC הזהירו כי במקרה הגרוע ביותר, סיפוח אמריקאי של גרינלנד עלול אף להביא לסיומה של ברית נאט"ו.

יש מי שמאמינים שהשווקים לא יגיבו בחריפות למכסים החדשים של טראמפ. ריצ'רד שטיינברג, אסטרטג שווקים ראשי ב-Focus Partners Wealth, אמר למרקטוואץ' ביום שבת כי "אני חושב שהשווקים 'ידפדפו' ויתייחסו אל זה כרעש פוליטי וכמחוות ריקות. אני לא רואה תרחיש בו השוק חושב שאנחנו רוכשים את גרינלנד".

מנגד, יש גם מי שמודאג מפני התעוררות מחודשת של אי־הוודאות שמקורה במכסים. סקוט לינצ'יקום, מומחה מסחר ב-Cato Institute, פרסם ברשת החברתית X כי "לכל אלו שאמרו שאי־הוודאות המשתקת־שווקים של המכסים תירגע השנה: אולי הגיע הזמן לבחון מחדש את התחזיות שלכם".

בעוד שבורסות אירופה יגיבו למהלך ביום ב', בוול סטריט לא יתקיים מסחר, בשל ציון יום מרטין לות'ר קינג. בין החברות החשובות שיפרסמו דוחות השבוע: נטפליקס , ענקית התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון וחברת השבבים אינטל .

2 שבוע המסחר החדש בת"א ממשיך להקפיץ את המחזורים

הבורסה בת"א סגרה שבוע חיובי נוסף, עם שיאים חדשים שרשמו המדדים המובילים. בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה בכ-3.7% ומדד ת"א 90 טיפס בכ-1.5%. מדד ת"א 125 קפץ בכ-3.2% וביום שישי חצה לראשונה את רף ה-4,000 נקודות.

המדד הבא בת"א שמועמד לחצות את רף ה-4,000 נקודות הוא ת"א 35, שביום שישי נסגר על 3,791.91 נקודות. המדד רחוק ב-0.7% בלבד מהשיא ההיסטורי הזה.

יום שישי האחרון היה השני במספר מאז המעבר למתכונת החדשה, וניכר כי השינוי ממשיך להשפיע לחיוב על מחזורי המסחר: מחזור המסחר עמד על כ-3.1 מיליארד שקל, גדול ב-59% מאשר יום שישי הקודם. בבורסה ציינו כי "המשקיעים הזרים בלטו עם פעילות מסחר ענפה וריכזו כ-24% מהמחזור היומי (כ-750 מיליון שקל) - נתון הגבוה פי שניים ומעלה מחלקם בימי ראשון, ודומה לשיעורי פעילותם בימי המסחר ב'-ה'".

מדד הבנייה הוביל את העליות והתחזק בכ-1.4%, ובבורסה ייחסו את המגמה למדד מחירי הדירות לחודשים אוקטובר-נובמבר, שעלה בכ-0.7%, לאחר שמונה חודשים רצופים של ירידות. גם מדד ת"א־נפט וגז בלט לחיוב עם עלייה של 1.2%, לאחר ששותפויות הגז במאגר לווייתן, שברון , ניו-מד אנרג'י ורציו , הודיעו על החלטתן הסופית להשקיע 2.36 מיליארד דולר בהרחבת יכולת ההפקה מהמאגר.

המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט ביום ב' עם פער ארביטראז' חיובי קל של 0.1%, אך מספר מניות צפויות לעשות תנועות משמעותיות. אלביט מערכות וטאואר צפויות לטפס בפתיחה במעל 2%, כאשר טבע ונייס צפויות לרדת בכ-1.5% ובכ-3%, בהתאמה.

3 טראמפ משנה כיוון לגבי זהות יו"ר הפד הבא?

מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל של מטבעות נבחרים ברחבי העולם, רשם עלייה קלה לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ייתכן שירצה להשאיר את היועץ הכלכלי הבכיר קווין האסט - עד לאחרונה, המועמד המוביל להחלפת יו"ר הפד ג'רום פאוול - בתפקידו.

האפשרות שהאסט יתמנה לתפקיד עוררה חששות מפני פגיעה בעצמאות הפד בחודשים האחרונים, בשל קרבתו ונאמנותו לטראמפ, כפי שהסביר לרויטרס אדם באטון, אנליסט מט"ח ראשי ב-investingLive. "ראינו רכישות של הדולר בעקבות הכותרת הזו, מה שממחיש שההחלטה לגבי יו"ר הפד בעיקר קשורה לאמינות פוליטית. מבין המועמדים, האסט נתפס כהכי פחות עצמאי - משמע, גם הכי 'יוני' - בשל הרצון המתמשך של טראמפ להוריד את הריבית", אמר באטון.

מה עומד מאחורי התחזקות השקל? כלל האצבע בשוק, הוא שהתחזקות השקל נעה במתאם עם עליות בשוקי המניות בארה"ב. זאת, בעיקר בשל פעילות הגידור של הגופים המוסדיים. כדי לשמור על שיעור חשיפה קבוע למט"ח, כשוול סטריט מזנקת, היקף החשיפה שלהם בדולרים גדל, והמוסדיים מוכרים דולרים וקונים שקלים כדי לאזן את התיק - מה שמוביל להתחזקות השקל. אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, כתב בסקירה השבועית שלו שהכלל הזה לא מסביר את כל המהלך של השקל. "השקל מתחזק יותר ממה שנגזר מהעליות בארה"ב, לפי הקשר שהיה קיים בדרך כלל", הוא כתב. "בתקופה האחרונה השקל אף לעיתים התחזק כאשר S&P 500 נחלש. מצב זה מצביע שלא רק השפעת המוסדיים דומיננטית בשוק המט"ח. על רקע הירידה בעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, יתכן וההשקעות בהייטק מוסיפות להתחזקות השקל".

4 התייקרות מפתיעה במחירי הטיסות

מדד המחירים לצרכן הישראלי לחודש דצמבר, שפורסם בערב יום ה', נותר ללא שינוי, כך שקצב האינפלציה השנתי עלה בעשירית האחוז לרמה של 2.6%. מדובר בנתון גבוה מקונצנזוס הכלכלנים, שעמד על 0.1%-, אך עדיין כזה שמתיישב עם תחזיות בנק ישראל, שצפה כי האינפלציה תתקרב מעט לרף העליון של טווח היעד (בין 1% ל-3%). הסעיפים הבולטים בהם נרשמו עליות הם הלבשה והנעלה, ירקות ופירות, דיור ותחבורה. בפרט, הפתיעו כלפי מעלה מחירי הטיסות לחו"ל, שהתייקרו בשיעור בולט של 4.1%.

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, התייחס למדד המחירים לצרכן, וציין כי "העלייה החודשית בסעיפי הדיור מגיעה אחרי תקופה ראויה לציון של ביצועי־חסר בסעיפים האלה, לעומת החוזים המתחדשים, ונסווג את זה בתור תיקון טכני. מנגד, מפתיע לראות את מחירי הטיסות, בצד השני, אחרי תיקון מהשפעת המלחמה בחודשים הקודמים. כמובן שהמתיחות האחרונה מול איראן תעכב במעט את תהליך החזרה למגמה של הסדרה הזו. אבל במוקדם או במאוחר, נצפה לירידות משמעותיות מהכיוון הזה".

שוק העבודה הישראלי ממשיך להיות הדוק: מנתוני הלמ"ס עולה כי מספר המשרות הפנויות בדצמבר עמד על 152,134 אלף, לעומת 150,953 בנובמבר. שיעור המשרות הפנויות עלה ל-4.59 משרות על כל 100 עובדים במשק - הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה מאז נובמבר 2022.

5 המניות הקטנות בחוד החנית

מדד המניות הקטנות ראסל 2000 פתח את שנת 2026 בקול תרועה רמה, עם עלייה מרשימה של כ-6.8% מתחילת החודש - מה שמשקף, בין היתר, מגמה מתמשכת של רוטציה מאזורים יותר ספקולטיביים בוול סטריט, כמו טכנולוגיה וביטקוין, לאזורים זולים ודפנסיביים יותר. העליות מגיעות גם על רקע נתוני צמיחה חזקים שהתפרסמו בארה"ב, לצד הציפיות להורדות ריבית של הפדרל ריזרב, שהמניות הקטנות יותר רגישות אליהן.

פול סיאנה, אסטרטג טכני בבנק אוף אמריקה, העריך בשבוע שעבר כי לנוכח ביצועי הראסל 2000 והחוזקה היחסית שלו מול ה-S&P 500, מדד המניות הקטנות עשוי לעלות לרמה של 2,861 נקודות, או אפילו 3,126 נקודות - מה שישקף אפסייד של כ-7% וכ-17%, בהתאמה.