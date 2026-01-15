מדד המחירים לצרכן נותר בחודש דצמבר 2025 ללא שינוי בהשוואה לחודש נובמבר 2025, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - מה שמשקף שהאינפלציה עלתה בקצב שנתי של 2.6%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: הלבשה, שעלה ב-1.0%, ירקות ופירות טריים שעלו ב-0.9%, ודיור ותחבורה, שעלו ב-0.7% כל אחד.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור שירד ב-2.6%, מזון שירד ב-0.8%, ריהוט וציוד לבית שירד ב-0.6% ובריאות שירד ב-0.4%.

באשר לשוק הדיור: בלמ"ס מציינים כי בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 3.0% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.6%.

בלמ"ס מדגישים כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת, מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.

מחירי הדירות עולים, לאחר שמונה חודשים רצופים של ירידות

מחירי הדירות עלו ב־0.7% בחודשים אוקטובר-נובמבר, כך לפי נתוני הלמ"ס. בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן, בנובמבר 2024, מדובר בעלייה מינורית הרבה יותר, של 0.1%.

נזכיר כי ממרץ 2025, במשך שמונה חודשים רצופים כאמור, דיווחה הלמ"ס על ירידה במחירי הדירות. הירידה המצטברת, בכל שמונת החודשים יחד, הגיע לכ־2.8%. עוד נציין, כי הלמ"ס רואה בנתוני שלושת החודשים האחרונים שהיא מפרסמת מדי אמצע חודש (בפרסום של היום - החודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2025) כנתונים "ארעיים" - קרי, עשויים להשתנות במידת מה בפרסומים הבאים של הלמ"ס בנושא זה.

מדד מחירי הדירות באוקטובר-נובמבר 2025 / צילום: למ''ס

בפילוח למחוזות, נראה כי מחוז ירושלים ממשיך להוביל את העליות: לאחר חמישה חודשים רצופים של עליות - המחוז היחיד שרשם נתון כזה - גם בנובמבר המשיכו המחירים במחוז לעלות, הפעם ב־1.5%. מדובר על עלייה מצטברת של 5.1% בשישה חודשים. בהשוואה שנתית, עלו מחירי הדירות בירושלים ב־9.4%. לשם שינוי, גם מחוז תל אביב - שידע ירידות משמעותיות וקושי אמיתי במכירת דירות בתקופה האחרונה, המשתקפות בירידה של 2.8% במחירי הדירות בראייה שנתית - רשם בנובמבר 2025 עלייה לא מבוטלת, של 1.2%. ייתכן מאוד כי ריבוי מבצעי הקבלנים במחוז זה תרם מאוד לעליות אלו.

מחירי הדירות החדשות עלו גם הם בנובמבר 2025 ב־1%. כאשר מפחיתים מ"מאגר" העסקאות את הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי (במסגרת תוכנית "דירה בהנחה" ודומותיה), מגיעים לעלייה של 1.2%. ייתכן כי גם לכך יש השפעה גדולה יחסית על עליית מחירי הדירות בנובמבר האחרון: חלק גדול מהעסקאות בעת האחרונה הוא של דירות חדשות, ואלו "מושכות" מעלה את הממוצע. נציין כי בהשוואה שנתית ירדו דווקא מחירי הדירות, ב־0.8%.