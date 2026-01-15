הזינוק הפנטסטי של הבורסה בת"א בשנה החולפת (מעל 50% במדד הדגל ת"א 35) בא לידי ביטוי גם ברשימת "מועדון ה-100", שפרסמה יחידת המחקר של הבורסה לשנת 2025.

● מנהל ההשקעות שמשוכנע שהגיע הזמן "לבנות את התיק אחרת"

● רמי לוי נדל"ן צפויה להנפיק בת"א לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל

על פי הרשימה, לא פחות מ-45 מניות זינקו ביותר מ-100% בבורסה המקומית, והניבו תשואה מדהימה לבעלי המניות שלהן תוך שנה אחת בלבד. למעשה, אחת מכל 12 חברות הנסחרות בת"א יותר מהכפילה את שוויה בשנה האחרונה. לשם השוואה, בשנת 2024 היה מדובר על 35 חברות ובשנת 2023 היו רק 13 חברות כאלה.

במקביל, כחצי מהמניות בבורסה סיפקו בשנה החולפת למשקיעים תשואה דו ספרתית (לפחות 10%), וקרוב ל-150 מניות זינקו ביותר מ-50%.

אם יש משהו בולט במיוחד ברשימה של השנה הנוכחית הוא שכל שש הראשונות מגיעות משני תחומים בלבד - הביטחוני והפיננסים. זה משקף היטב את המגמות שהיו בבורסה כשהמניות הביטחוניות זינקו על רקע ההצטיידות הביטחונית בעולם בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה ומלחמת חרבות ברזל, ומניות הפיננסים זינקו על גבי השיפור במצב הביטחוני של ישראל, שהקפיץ את מדדי הבורסה לתשואות שלא נראו בישראל מאז 2009, זאת לצד גידול בהכנסות וברווחים שלהן.

כך, מי שקטפה את המקום הראשון בטבלה בשנה החולפת היא ארית תעשיות, חברת המרעומים משדרות שזינקה ב-408%. במקום השני נמצא בית ההשקעות מור עם תשואה של 303%, ובמקום השלישי בית ההשקעות מיטב עם תשואה של 293%. במקום הרביעי נמצאת חברה קטנה יחסית, סיאי, שעוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים ומערכות בדיקה ומדידה אלקטרו-אופטיות מתקדמות לתעשייה הביטחונית.

אל על טיפסה מעל 100% כנגד הציפיות

במקום החמישי והשישי נמצאות עם תשואה כמעט זהה TSG, שמספקת מערכות שליטה ובקרה אוויריות וימיות, מערכות להגנה על גבולות וכן תוכנה לניהול נכסי נדל"ן עירוניים, ונקסט ויז'ן, חברת המצלמות המיוצבות לכטב"מים, גם היא מהתעשייה הביטחונית. שתי החברות רשמו תשואה של כ-253%.

אם נמשיך את הרשימה נגלה ש-11 חברות סיפקו תשואה של יותר מ-200%, כשהבאות הן תורפז, משק אנרגיה, אר פי אופטיקל, בית ההשקעות אנליסט וגם סולרום החזקות. בהמשך הרשימה ניתן למצוא כמעט את כל חברות הביטוח, גדולות וקטנות כאחד (למעט ליברה), חברות מתחום האנרגיה המתחדשת, עוד חברות ביטחוניות רבות ותחומים נוספים. מעניין לציין גם את מניית חברת התעופה אל על, שזינקה ב-106%, כאשר כמעט כל האנליסטים העריכו שהיא תיפול עם סיום המלחמה וחזרת חברות התעופה הזרות. אלא שהחברות הזרות חזרו ובכל זאת מניית אל על המשיכה לטוס.

מועדון ה־1000% בשלוש שנים

כאשר מרחיבים מעט את היריעה לתקופה של שלוש שנים, ניתן למצוא מניות שהמומנטום שלהן חזק במיוחד כבר תקופה ארוכה. מדובר על חמש שזינקו ביותר מ-1,000% במהלך התקופה. שלא במפתיע, שלוש הראשונות בדירוג נמצאות במועדון המאה של הבורסה כבר שלוש שנים ברציפות.

הראשונה היא שוב ארית תעשיות, שהשלימה בין השנים 2023-20205 זינוק של 5,848%. החברה שבשליטת צבי לוי (46.2%) המשיכה לזנק מתחילת ינואר בעוד 34% והיא נסחרת כעת לפי שווי של 6.2 מיליארד שקל, כך שהבעלים לוי שווה על הנייר כמעט 3 מיליארד שקל.

במקום השני בתקופה הזו נמצאת נקסט ויז'ן, שזינקה בשלוש שנים ב-2,766%, הצטרפה למדד הדגל של הבורסה ת"א 35 ובינתיים כבר הפכה לחברה ה-16 במדד כשהיא עוקפת חברות ותיקות ממנה כמו מליסרון, קבוצת דלק, בזק ואת חברות הביטוח כלל ומגדל, וכולל אפילו את נייס.

נקסט ויז'ן הפכה את המייסדים שלה למולטי מיליונרים ואת חלקם אף למיליארדים. בהם למשל המשקיע המוקדם בחברה יוסף סנדלר, שהשקיע בהתחלת הדרך 3 מיליון שקל. רק בשבוע שעבר הוא מימש עוד אחוז אחד מהחברה ב-288 מיליון שקל, ומימש עד היום מניות ביותר מחצי מיליארד שקל, וכיום ממשיך להחזיק במניות בשווי של 1.4 מיליארד שקל. גם האלוף עמירם לוין השקיע בחברה ומורווח על פי הערכות במאות מיליוני שקלים.

בהמשך דירוג התשואות ל-3 שנים, השלישית היא חברת השבבים קווליטאו שהשלימה זינוק של 2,156% באותו הזמן. הרביעית היא בית ההשקעות מיטב של משפחות סטפק וברקת. זו השלימה זינוק של 1,690%, כאשר כל אחת ממשפחות הבעלים מחזיקה במניות בשווי של יותר מ-2.5 מיליארד שקל. סוגרת את החמישייה חברת מנועי בית שמש מהתעשייה הביטחונית, שהייתה עד לא מזמן בשליטת קרן פימי של ישי דוידי. פימי כבר מימשה את רוב ההחזקה ברווח של יותר מפי 9 על ההשקעה.