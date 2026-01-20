שנת 2025 הייתה מוצלחת במיוחד לסטארט־אפים הביטחוניים בישראל: הזמנות בהיקף של 1.08 מיליארד שקל, כרבע מהן מלקוחות זרים, וחשיפה בינלאומית ל־31 חברות בתערוכות מובילות בעולם. כך עולה מדוח סיכום השנה של מפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, שנחשף לראשונה בגלובס.

היקף ההזמנות בשנה החולפת היה חריג, בהתחשב בכך שמאז הקמתה התקשרה מפא"ת עם חברות בעסקאות מצטברות של 4.6 מיליארד שקל. עם זאת, לא מדובר בסכום שנתי חסר תקדים, כי ב־2024 היקף ההזמנות היה אפילו גבוה יותר ועמד על 1.22 מיליארד שקל. כיום מפא"ת עובדת בהתקשרות ישירה עם 221 חברות, מתוך כ־302 חברות פעילות מולה.

כמחצית מהעסקאות - עם חברות צעירות מאוד

אופי ההזמנות מדגיש את תפקידן של חברות קטנות וסטארט־אפים כמנוע חדשנות: כ־35% מההזמנות הופנו למחקר ופיתוח, וכ־41% להצטיידות. העסקאות בוצעו מול 152 חברות, שכמעט מחציתן נמצאות בשלבים מוקדמים מאוד - Pre-seed ו־Seed, כלומר שלבים שבהם החברה עדיין מפתחת את הטכנולוגיה הראשונית ולעיתים טרם החלה במכירות. זו לא תופעה נקודתית אלא מגמה היסטורית שמפא"ת דובקת בה: לאורך השנים, יותר ממחצית מהתקשרויות מפא"ת היו עם חברות בשלבים מוקדמים כאלה, בעוד שחברות בשלות (שלב C והלאה) כמעט ואינן נוכחות בתמונה (0.6% בלבד מההתקשרויות לאורך השנים, ואפס אשתקד).

סך הגיוסים של חברות שקיבלו הזמנה ישירה ממפא"ת ב־2025 עמד על 1.2 מיליארד דולר. כאשר בוחנים את היחס בין היקף ההזמנות ממפא"ת לבין סך הגיוסים, מתברר כי השפעת מפא"ת גבוהה במיוחד בתחילת הדרך: בחברות Pre-seed ו־Seed ההזמנות ממפא"ת מהוות כ־34% מהיקף הגיוס הכולל, לעומת 17% בלבד בשלב A ו־15% בחברות בשלב B והלאה.

אחת הפעולות המרכזיות שמפא"ת נקטה בשנים האחרונות היא מיסוד "המסלול הירוק", שמפחית חסמים בירוקרטיים ומאפשר הקלת תנאים לחברות הזנק, בדגש על תיעדוף וזירוז תהליך רישום ספק, מיקבול תהליכים, פטור מערבויות ואף קיצור ימי תשלום בחלק מן המקרים. במהלך שנת 2025 נרשמו למסלול 77 ספקים חדשים, ומספר החברות הרשומות בו עומד כיום על 295.

המספרים של 2025 בסטארט־אפים הביטחוניים 1.08 מיליארד שקל

היקף העסקאות שבוצעו מול 152 חברות (ביחס ל־1.22 מיליארד שקל ב־2024) 297 מיליון שקל

היקף ההזמנות מלקוחות זרים, שנחתמו עם 17 סטארט־אפים 46.7% מהסטארט־אפים

שסגרו עסקאות אשתקד הם בשלבים מוקדמים (Seed או Pre-seed)

רחפנים, AI ומענה לאתגרי הרפואה הצבאית

בבחינת תחומי הפעילות שאליהם זרם עיקר הכסף עולה כי בראש נמצאות הפלטפורמות האוטונומיות (רחפנים, למשל) עם 32.5% מההזמנות. אחריהן AI ודיגיטל (19.9%), סייבר (17.7%) וסנסורים וגלאים (9.3%). לצורך ההשוואה, ב־2024 היו הפלטפורמות האוטונומיות במקום הראשון עם כ־26.4%, ולאחר מכן הסייבר (24.8%) וסנסורים וגלאים (19.5%). תחום ה־AI והדיגיטל זכה באותה שנה רק לכ־11% מההזמנות. לעומת הגיוון הטכנולוגי, הפיזור הגיאוגרפי מצומצם יותר: כמעט שני שלישים (63.7%) מהחברות ממוקמות במרכז הארץ.

במחצית הראשונה של 2025 פרסמה מפא"ת 19 קולות קוראים - פניות פתוחות לחברות להציע פתרונות טכנולוגיים. אלה הניבו 661 הצעות, מהן 220 הוגשו ל"אינופנס", אקסלרטור הסטארט־אפים של מפא"ת. האקסלרטור השלים חמישה מחזורים שבהם השתתפו 72 חברות, ו־24 מהן קיבלו הזמנת המשך ממפא"ת בהיקף מצטבר של יותר מ־55 מיליון שקל.

עניין רב עוררו גם הקולות הקוראים של האקסלרטור "אינוטל" שהושק בסוף 2024 בשיתוף אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל ובהובלת מפא"ת, ומתמקד באתגרים בתחומי הלוגיסטיקה והרפואה הצבאית, המזון והקיימות. במחזור הראשון משתתפות עשר חברות, ושתיים מתוכן כבר קיבלו הזמנת המשך ממפא"ת בהיקף של 4.5 מיליון שקל.

במסגרת הקולות הקוראים של אינוטל, הוגשו עשרות הצעות בתחומים כמו סנסורים לפצועים, מערכות לניהול אחזקה, סימולטורים למניעת אובדנות, מיון נפשי ראשוני, בפענוח בדיקות רפואיות כגון ECG ו־POCUS, פתרונות לחומרי מיגון, אוטומציה ורובוטיקה.

פעילות ערה גם בזירה הבינלאומית

זינוק בולט נוסף נרשם בהתקשרויות עם לקוחות זרים. 17 סטארט־אפים ישראליים שנמצאים בהתקשרות עם מפא"ת קיבלו ב־2025 הזמנות מחו"ל בסך כ־297 מיליון שקל (כ־89.8 מיליון דולר), זאת בהשוואה לכ־457 מיליון שקל במצטבר לאורך השנים עד 2024.

במקביל, פעלה מפא"ת לחיזוק קהילת הדיפנס המקומית באמצעות שלושה וובינרים ושישה מיטאפים, שבהם נכחו כ־2,500 משתתפים. בין המשתתפים המסקרנים שנכחו באירועים היו סמנכ"ל הטכנולוגיות של פלנטיר שיאם סנקר והשותף בקרן ההון סיכון סקויה שון מגווייר.

החברות הצעירות ריכזו עניין גם בכנסים והתערוכות שנערכו בשנה החולפת, כאשר מפא"ת העניקה במה ל־31 חברות בתערוכות, בהן DSEI יפן, תערוכת Bangalore Tech Summit בהודו וכנס דיפנס־וויק בתל אביב.

רמ"ח תוכ"ן (תכנון, כלכלה וניתוח מערכות) במפא"ת, אל"מ ישי כהן, מדגיש בשיחה עם גלובס כי אחד מן הפתרונות ארוכי הטווח שעשויים לתת מענה לירידה בעצימות הלחימה ובתקציב הביטחון הקרוב הוא גיוסי הסטארט־אפים. אלו חצו את רף המיליארד דולר מתחילת 2025, כבר לפני כחודש וחצי. "ב־2024 היו תקציבי המלחמה שהזרימו יותר כסף, וכפי שזה נראה - ב‏־2026 יהיה תקציב ביטחון אף קטן יותר מב־2025. בצל מגמת הירידה של התקציבים שלנו, ראש מפא"ת ד"ר דני גולד מוביל פעולות שבעזרתן על אף הירידה בתקציבי הביטחון, נדאג לשימור ולחיזוק הסטארט־אפים".

נושא היצוא ככלל ומכירות G2G (ממשלה מול ממשלה) בפרט, הוא נושא שבמפא"ת שואפים להמשיך לקדם ב־2026. "אנחנו דוחפים סטארט־אפים לשיח G2G, משום שהביקוש העולמי הוא רובד משמעותי מאוד. גרמניה למשל, מחפשת המון דיפנס־טק", מסביר אל"מ כהן. "בהתאם למדיניות מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, כל עוד נעודד יצוא מוצרים ישראליים, אלו יתרמו לביטחון העולמי, יביאו הכנסות - ויועילו כשיש שנים קשות יותר מבחינת תקציבים בארץ".