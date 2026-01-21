תושבי כפר סבא הירוקה יוצאים למאבק נגד תוכנית המגדלים הגדולה

האצת קידום פרויקטי הבנייה ממשיכה לעורר מחלוקות סביב צפיפות המגורים והיעדר תשתיות תואמות. במרכז המאבק הנוכחי עומדת תוכנית "מתחם קניאל־בראון" בצפון־מערב כפר סבא, שאושרה להפקדה בוועדה המחוזית בינואר 2025. התוכנית מציעה להרוס את מפעלי קניאל ובראון הוותיקים ולהקים במקומם מתחם עירוב שימושים ענק על שטח של כ־60 דונם.

הפרויקט כולל הקמת 880 יחידות דיור במבנים בני 10 קומות. לצדם, מתוכננים מגדל דיור מוגן ושלושה מגדלי תעסוקה שיתנשאו לגובה של 24 קומות בסמוך לכביש 4. על פי ההערכות, השכונה החדשה צפויה להוסיף לעיר כ־4,000 תושבים חדשים בצמידות לשכונת כפר סבא הירוקה.

על אף הקרבה לתוואי המטרו העתידי, עיריית כפר סבא ותושבי האזור מתנגדים למהלך בתוקף. לטענתם, התוכנית מקודמת ללא פתרונות תחבורה מספקים ועלולה להוביל לקריסה תשתיתית.

בהתנגדות שהגישה עיריית כפר סבא לוועדה המחוזית, נטען כי שכונת כפר סבא הירוקה מסתמכת על כניסה ויציאה אחת בדרום השכונה, לכיוון מחלף בגין, שהיא ציר ראשי המחובר גם לכביש 4. מתחם קניאל המתוכנן כאמור יושב בקצה הצפוני של שכונה זו, ועל פי התכנון נסמך על אותה יציאה בודדת מהשכונה הירוקה, "דבר אשר ללא ספק יביא לעומסי תנועה לא מדידים בשעות השיא", ציינו מטעם העיריה.

בעירייה טוענים כי הוועדה המחוזית הפקידה את התוכנית למרות שאישרה בעצמה כי האזור סובל מכשל תחבורתי חמור כבר כיום, ודורש פתרון מערכתי משמעותי. "הנחת המוצא של הוועדה, לפיה אישור התוכנית מתאפשר בזכות הקרבה לשתי תחנות מטרו עתידיות, היא בעייתית מיסודה", אומרים בעירייה. "מימוש המטרו רחוק מאיתנו לפחות שני עשורים".

התושבים נלחמים

בהתנגדות שהגישו תושבי שכונת כפר סבא הירוקה, באמצעות עורכי הדין ברק קינן ואור בטאט ממשרד פירון, נטען כי התוכנית, הכוללת מאות אלפי מ"ר של בנייה ומגדלי ענק, מסתמכת על בדיקה תחבורתית הלוקה ב"פגמים מהותיים". לדבריהם, התוכנית קודמה ללא קביעת פתרונות תחבורה מחייבים כתנאי להוצאת היתרי בנייה, וללא נגישות חדשה "אין לאשר אפילו מ"ר אחד".

עוד טוענים התושבים: "השכונה הירוקה תוכננה כשכונה מרקמית ומתונה; במתכונתה הנוכחית, התוכנית הופכת אותה לציר מעבר עמוס לכלי רכב ומשאיות, ותיצור פקקי ענק".

בנוסף, המתנגדים מצביעים על פער תכנוני בין מאפייני השכונה והמרקם העירוני הקיים לבין הבינוי המוצע: לטענתם, מדובר בבינוי גבוה וצפוף שאינו מותאם לסביבה, תוך פגיעה פוטנציאלית בפרטיות, בהצללה, בזרימת אוויר ובאופי האזור.

נזכיר, כי מאז ספטמבר 2025 כפר סבא אינה נמנית עם רשימת הערים הגדולות, לאחר שמספר תושביה ירד אל מתחת ל־100 אלף. למרות הירידה, עיריית כפר סבא הגישה התנגדות לתוכנית אחרת המקודמת בותמ״ל, הכוללת כ־14 אלף יחידות דיור וצפויה להוסיף לעיר למעלה מ־40 אלף תושבים בעתיד, כאשר לטענתה קיימים ליקויי תכנון חמורים שכלולים בה.