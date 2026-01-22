מחקר חדש של בנק ישראל מבקר את הרחבת הטבות המס ליישובים

מחקר חדש של בנק ישראל מצא כי הרחבת מספר היישובים המזכים בהטבות מס הכנסה מ־2016 עלתה למדינה 700 מיליון שקל בשנה, וכל תושב חדש שנכנס אליהם עלה לה 340 אלף שקל בארבע השנים שלאחר מכן. מרבית הסכום הזה נוצר מהרחבת ההטבה לתושבים הוותיקים.

חרף העלות הכלכלית החריגה, בממשלה מקדמים המשך של הרחבת הטבות המס ליישובים נוספים ובהם נהריה אשקלון ויישובים ביו"ש. ב־2016 החליטה הממשלה על הרחבת ההטבה מ־182 יישובים ל־430. ההחלטה, לפי מחקר בנק ישראל, הכפילה את מס' העובדים הזכאים לה.

"בארבע השנים הראשונות לאחר הרפורמה נרשמה עלייה בהיקף הגירת משקי בית מאוכ' היעד אל היישובים שהתווספו אל רשימת המוטבים, אך מספר עוזבי יישובים אלו לא הצטמצם. משקי הבית שהיגרו ליישובים המוטבים החדשים לאחר ההרחבה היו בממוצע בעלי הכנסות גבוהות לעומת המהגרים בעבר, וחלק גדול יותר מהם הגיע מיישובים מוטבים אחרים", נכתב במחקר שערכה עדי פינקלשטיין מחט' המחקר בבנק.

מעבר בעלי הכנסה גבוהה לפריפריה

המטרה המוצהרת של המדיניות הייתה לעודד משקי בית בעלי הכנסה גבוהה לעבור ליישובים מרוחקים, ובכך לחזק את ההון האנושי בפריפריה. אכן הרחבת ההטבות הובילה לעליה של 32% במספר התושבים האמידים החדשים. אך החוקרת מצננת את ההתלהבות מהנתון הגבוה משום שמלכתחילה היקפי ההגירה היו נמוכים כך שההשפעה על סך האוכלוסייה נותרה מצומצמת מבחינה מספרית.

השינויים הללו התרחשו במקביל לעלייה מתונה במספר העוזבים בגלל התחרות בין היישובים המוטבים כך שבסופו של דבר בארבע השנים הראשונות של הרפורמה היא תרמה לגידול מצטבר של 3.2% באוכלוסיית הזכאים; מרבית השינוי היה בשנתיים הראשונות ודעך לאחר מכן. במספרים מדובר בכ־5,500 תושבים בארבע שנים לכלל היישובים. עוד היא ציינה כי "היכולת של הטבות המס למשוך משקי בית מהמרכז לפריפריה מוגבלת".

תוצאות המחקר לא אמורות להפתיע

בנוסף, ביישובים שקיבלו שיעורי הטבה גבוהים, ההשפעה על היקף ההגירה הייתה קטנה יותר בהשוואה ליישובים שקיבלו שיעורי הטבה נמוכים יותר. סיבה אפשרית לכך היא שגובה ההטבה לא הספיק כדי לפצות על חסמים אחרים שמנעו ממשקי בית אמידים לעבור אליהם. החוקרת המליצה על עיצוב ממוקד יותר של הטבה מעין זו ועל השוואה של הטבות המס, לנוכח ממצאי המחקר, עם צעדי מדיניות חלופיים כמו השקעה בתשתיות, חינוך ותעסוקה בפריפריה.

המחקר לא אמור להפתיע את מקבלי ההחלטות. זאת משום שלפי מחקר קודם של הבנק מ־2016, רק 10% מההטבות הגיעו למי שהיגרו ליישובים, ורק מיעוטם היגרו בשל הטבות המס. באותם ימים קידמה הממשלה את הרפורמה להגדלת יישובי המס. במחקר נכתב כי "מתן הטבות ליישובים נוספים עשוי לחזק במידת מה את ההגירה הנכנסת אליהם, אך בעלות גבוהה, והוא אינו צפוי להשפיע על ההגירה היוצאת". המחקר הנוכחי מראה שכך אכן קרה.