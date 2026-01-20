הטבות המס בשנת 2025 עמדו על 94 מיליארד שקל; האם חלקן יבוטלו?

הטבות המס לשנת 2025 מוערכות בכ-94 מיליארד שקל - כ-18% מהכנסות המדינה ממסים או כ-4.5 אחוזי תוצר. מתוך סכום זה, כ-79 מיליארד שקל הם בהטבות במס הכנסה ובמיסי נדל"ן, ומתוכם כ-33 מיליארד שקל לחיסכון ושוק ההון, בעיקר הטבות לפנסיה ולקרנות השתלמות. כ-15 מיליארד שקל הם בהטבות במסים עקיפים ובאגרות - מזה כ-9 מיליארד שקל במע"מ, בעיקר לפירות וירקות. נתונים אלה מתפרסמים היום (ג') במסגרת פרק הטבות המס בדוח הכנסות המדינה ממסים לשנים 2023-2024 שמפרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

הטבת המס הגדולה ביותר היא לפנסיה (25.1 מיליארד שקל). ההטבה השנייה בגודלה היא נקודות הזיכוי להורים בגין ילדים (13.7 מיליארד שקל) - הטבה שהתרחבה החל משנת 2012, כך שערכה במונחי תוצר הוכפל פי חמישה משנת 2011 ועד שנת 2024. ההטבה השלישית בגודלה ניתנת לקרנות השתלמות ועומדת על כ-7.6 מיליארד שקל.

מעבר לכך, ישנן הטבות משמעותיות גם בתשלומי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות במקרים של הפקדות לפנסיה ולקרן השתלמות (הנאמדות בכ-6.7 ו-3.1 מיליארד שקל בהתאמה), ובארנונה של הרשויות המקומיות (כ-7.7 מיליארד שקל), כך שסך הטבות המס של הממשלה הרחבה עמד בשנת 2025 על כ-111 מיליארד שקל.

הטבות המס - או בשמן האחר "הוצאות המס" (Tax Expenditures) - הן הפסד הכנסות, הנובע מפטור, ניכוי, זיכוי, הפחתת שיעור מס או דחיית תשלומי מס, הניתנים לקבוצות שונות של אנשים או לסוגים שונים של פעילות כלכלית.

המלצה לצמצם חלק מההטבות

בדוח צוין כי היקף הטבות המס בישראל אינו חריג בהשוואה בינלאומית, אך קיימות הצדקות שונות לצמצומן של הטבות רבות במקרים שבהם ההטבה אינה יעילה בהשגת תכליתה, ולתיעדוף הפחתת מס רוחבית או תמיכה תקציבית ממוקדת.

על-פי הנתונים העדכניים, הולנד נמצאת במקום הראשון עם הטבות מס בהיקף של 14.2 אחוזי תוצר - יותר מפי שלושה מהנתון המקביל בישראל; בעוד שבמדינות כמו גרמניה, שווייץ ואירלנד היקף ההטבות נמוך מ-1% תוצר. עם זאת, בדוח צוין כי ההשוואה מוגבלת, שכן האומדנים מתקבלים על-פי מתודולוגיות שונות ומתייחסים לשנים מעט שונות (לפי השנה הזמינה האחרונה).

השאיפה של האוצר לצמצם את הטבות המס מבוססת בין היתר על כך שארגון ה-OECD ממליץ על ביטול הפטורים ממע"מ הניתנים בישראל; על כך שהפטור ממע"מ על תיירות נמצא כלא יעיל, וביטולו יכול לאפשר גידול נטו בתוצר מבלי לפגוע ביוקר המחיה; ועל כך שהטבת המס ליישובים נמצאה במחקרים שונים כלא יעילה כלכלית להשגת תכלית של משיכת אוכלוסיות.

עוד על-פי הדוח, הטבת המס לחיסכון פנסיוני היא הטבה רגרסיבית, ולא ניכר שהיא נדרשת להבטחת חיסכון פנסיוני הולם בהינתן חובת ההפרשה. הטבת המס בקרנות ההשתלמות רגרסיבית גם היא ואינה אחידה (תלויה בהחלטת המעסיק), וריבוי נקודות הזיכוי להורים בגין ילדיהם גורם לכך שההטבה השולית (כמו גם של זיכויים אחרים) מתמקדת באוכלוסייה החזקה שמרוויחה מעבר לסף המס.