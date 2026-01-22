גיוסי ענק בענף הסייבר לתשתיות קריטיות ממשיכים לעורר עניין בקרב משקיעים זרים - ולאחר מכירתה של ארמיס ב-8 מיליארד דולר, מגייסת המתחרה קלרוטי (Claroity) 200 מיליון דולר נוספים. קלרוטי, כמו ארמיס ואקסוניוס - עוסקת באבטחת תשתיות קריטיות - מפעלי תעשייה, תחנות כח, ארגוני ביטחון וממשל, ומתמחה בפרט גם באבטחה של מוצרים חשמליים בבתי חולים לאחר שרכשה בעבר את החברה הישראלית מדיגייד.

● 100 מיליון דולר: גיוס ראשון לקרן הדיפ-טק הישראלית אמריקאית

● הטרנד שמסעיר את עולם הקוד ומפיל את מניות חברות התוכנה

קלרוטי התכוננה במהלך השנתיים האחרונות ליציאה להנפקה, אך עליית רף מינימום ההכנסות הדרוש למהלך כזה דחה את חלום היציאה לבורסה של קלרוטי, כמו גם של כל חברה ישראלית אחרת שתכננה מהלך שכזה. כזו גם המתחרה אקסוניוס, שיצאה לאחרונה לסבב התייעלות, ככל הנראה לקראת מהלך פיננסי נוסף.

גיוס שישי, שווי של מעל 3 מיליארד דולר

היום (ה') מודיעה קלרוטי על גיוס הון נוסף, השישי במספר (סיבוב F) שמביא את סך הגיוסים של החברה מאז הקמתה למעל ל-900 מיליון דולר ולשווי של מעל ל-3 מיליארד דולר - עלייה צנועה בשווי ביחס לזה שקיבלה לפני שנתיים בסיבוב הגיוס הקודם. אז, עמד שוויה על 2.5 מיליארד דולר, על פי מאגר קרנות ההון סיכון PitchBook.

150 מיליון דולר מהגיוס הנוכחי הוא בהשקעה ישירה לחברה בהובלת קרן הצמיחה האמריקאית Golub Capital של המשפחה היהודית האמריקאית גולוב, ועוד 50 מיליון דולר בהשתתפות כמה מהמשקיעים הקיימים ברכישת מניות ישירות מהעובדים - סבב סקנדרי במסגרתו קונים המשקיעים מניות מהעובדים הקיימים. מהלך זה מאפשר לעובדי החברה לממש כמה ממניותיהם כתחליף להנפקה - שנדחתה בינתיים בשנה או שנתיים.

גולוב משקיעה בדרך כלל בחברות בשלב הטרום-הנפקה, ובקלרוטי, שמייצרת על פי ההערכות מעל ל-200 מיליון דולר בקצב הכנסות שנתי (ARR) צופים שיגיעו להכנסות מספיקות בשנים הקרובות. נכון להיום, רף המינימום בהכנסות עבור חברה שמבקשת להנפיק בנאסד"ק או בבורסת ניו יורק עומד על כ-500 מיליון דולר.

קלרוטי מתמחה בניהול סיכונים ואיתור חולשות על גבי רשת של מוצרים פיזיים מתחומי תוכן שונים, כאשר מערכת הסייבר שלה מתעדפת את ניהול הסיכונים על פני הרשת, מנטרת ומנתחת תקיפות בזמן אמת ומגינה על כניסה מרחוק לאתרים פיזיים, בדגש על מפעלי תעשייה ובתי חולים.

מדובר במתקפות סייבר שעשויות לעלות בחיי אדם - כמו מניפולציה של מכשור רפואי או של תחנת כח - סוג מתקפה שהופך פופולרי במיוחד על קבוצות סייבר רוסיות, סיניות וצפון קוריאניות בשנים האחרונות.

קלרוטי הוכללה ברשימת החברות שממשלת סין מורה לחברות שבתחומה לא לעבוד עמן - נוסף על צ'קפוינט, סייברארק, קייטו ו-וויז. עם זאת, החברה איננה מוכרת את מוצריה בסין ומתמקדת בעיקר בזיהוי קבוצות תקיפה סיניות ובמתקפות היוצאות מהמדינה על תשתיות מערביות.