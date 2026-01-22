יוצא מהקפאה: הקואליציה תקדם את החוק לביטול לשכת עורכי הדין

הצעת החוק לביטול לשכת עורכי הדין חוזרת לכנסת. הצעת החוק, שעברה בקריאה טרומית בקיץ 2023, צפויה לעלות לדיון בוועדת הכנסת שבראשות יו"ר הקואליציה, אופיר כץ.

המהלך יוצא הדופן מתרחש אחרי שוועדת החוקה בראשות ח"כ שמחה רוטמן העבירה לפני כשנה את הצעת החוק המתערבת במבנה הניהולי והתקציבי של לשכת עורכי הדין, ובימים אלה מקדמת שורה של הצעות חוק נגד מערכת המשפט, ובראשן החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כעת, ועדת הכנסת צפויה היא לקיים את הדיונים בהצעת החוק עד להשלמת הליך החקיקה.

לפי הצעת החוק, שאותה מקדם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי (ליכוד), לשכת עורכי הדין, הפועלת מאז 1961 - תבוטל. במקומה תקום "מועצת עורכי הדין בישראל", גוף אשר יישלט על-ידי שר המשפטים יריב לוין.

לפי ההצעה, לוין הוא שימנה את יו"ר המועצה, ויהיה על ממלא התפקיד להיות כשיר לכהונת שופט בבית המשפט המחוזי. עוד ימנה שר המשפטים למועצה שלושה עורכי דין שהם עובדי מדינה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ימנה שני נציגים מטעמו, וועדת החוקה בראשות רוטמן תמנה ארבעה עורכי דין שאינם עובדי מדינה וחבר סגל אקדמי בתחום המשפטים. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית (אשר הקואליציה אינה מכירה בבחירתו לתפקיד), ימנה למועצה שופט מבית המשפט המחוזי.

המועצה תקבל לידיה את הסמכויות המצויות בימים אלה בידיה של לשכת עורכי הדין בכל הנוגע להכשרה ולהסמכה של עורכי דין, כמו גם לגבי ההליכים המשמעתיים נגדם. עוד תתאפשר הקמת לשכה וולונטרית, אשר אליה יוכלו עורכי דין להצטרף באופן עצמאי.

ח"כ מילביצקי מסר כי "לשכת עורכי הדין במתכונתה הנוכחית היא עיוות רגולטורי. ארגון מקצועי שאמור להיות וולונטרי, הפך לסטטוטורי ומנצל לרעה את הכספים שהוא גובה מלמעלה ל-80 אלף עורכי הדין. הצעת החוק שלי מתקנת את העיוות, מפסיקה את העושק של ציבור עורכי הדין במדינת ישראל ותחשוף את הרלוונטיות של הלשכה לעיני כל".

הלשכה: "מסע אמוק לפרק את כל מערכת המשפט"

באחרונה הוציא בג"ץ צו על-תנאי וצו ביניים, שהקפיא את יישום החוק שאישרה הכנסת לפני כשנה לצמצום התקציב של לשכת עורכי הדין ולשינוי המבנה הניהולי שלה. החוק, שגם אותו יזם ח"כ מילביצקי, הורה על קיצוץ מיידי של 20% בדמי החבר שאותם רשאית הלשכה לגבות מעורכי הדין - קיצוץ אשר נבלם כאמור בצו בג"ץ.

הצעת החוק אף אסרה על הלשכה להשתמש בדמי החבר כדי לממן את פעילותה הציבורית, לרבות חוות-דעת מקצועיות שהייתה מגישה בהליכי חקיקה והכשרות מקצועיות. בג"ץ אף צפוי לדון בהצעת החוק המוציאה את נציגי הלשכה מהוועדה לבחירת שופטים בהתאם למתווה לוין-סער.

החוק בנושא תקציב הלשכה הגיע על רקע ההתנגדות שמוביל ראש הלשכה, עו"ד עמית בכר, למהלכי לוין נגד מערכת המשפט, ובמיוחד נוכח סירובו של שר המשפטים לוין להכיר בבחירתו של השופט עמית לנשיא בית המשפט העליון.

מלשכת עורכי הדין נמסר בתגובה: "הקואליציה - שמצויה במסע אמוק לפרק את כל מערכת המשפט, להפר באופן שיטתי פסקי דין, לפרק את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, לפרק את העיתונות החופשית, להסית נגד נשיא בית המשפט העליון ונגד היועצת המשפטית לממשלה - מאיימת לפרק גם את לשכת עורכי הדין, בשל העובדה שהלשכה וראש הלשכה עו"ד עמית בכר, נאבקים בהתמדה ובנחישות נגד הניסיונות לפרק מבפנים את הדמוקרטיה הישראלית.

"גם הפעם - לא ניכנע לסחיטה ולאיומים, ולא נפסיק לקיים את ההבטחה שלנו לשמור ישראל כמדינת חוק וכדמוקרטיה. חוק האיומים הקודם נבלם בצדק, וכך יהיה גם עם חוק האיומים החדש, ככל שיבקשו לקדמו".