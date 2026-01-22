ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ג'נסן הואנג

מנכ"ל אנבידיה: העובדים במקצועות האלה יכפילו את שכרם

הואנג הציג בדאבוס תחזית אופטימית לשוק העבודה, ולאו דווקא בהייטק: הביקוש לתשתיות בינה מלאכותית יזניק את שכרם של בעלי מקצוע כמו חשמלאים, אינסטלטורים ועובדי בניין

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Ng Han Guan

ג'נסן הואנג התייחס בדאבוס להשלכות הבינה המלאכותית על שוק העבודה והציג תחזית אופטימית למדי לרבות בעלי מקצוע רבים, לאו דווקא בהייטק שיכפילו לדבריו את שכרם

ג'נסן הואנג, מנכ״ל אנבידיה ואחד הקולות המובילים בתחום הבינה המלאכותית, הציג השבוע תחזית אופטימית לגבי השפעתה על שוק העבודה בדבריו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס.

לא זו אף זו, הואנג חשף את המקצועות המפתיעים שיזכו לביקושים גדולים ויגיעו למשכורות של 6 ספרות. לדבריו כתוצאה מביקוש לעובדים שבונים מפעלי שבבים או מפעלי מחשבים או מפעלי בינה מלאכותית.

״זוהי בניית התשתית הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית שתיצור הרבה מקומות עבודה", אמר הואנג. "זה נפלא שהמשרות קשורות למלאכה, ויהיו לנו אינסטלטורים וחשמלאים ועובדי בניין ופלדה, וטכנאי רשתות, ואנשים שמתקינים את הציוד".

הואנג הוסיף שהוא רואה "פריחה משמעותית למדי" בתחום זה, עם משכורות שכמעט הוכפלו.

"ולכן אנחנו מדברים על משכורות של שש ספרות לאנשים שבונים מפעלי שבבים או מפעלי מחשבים או מפעלי בינה מלאכותית", הוסיף.

ההשפעה של בינה מלאכותית על שוק העבודה עמדה במוקד שיחות והרצאות רבות בדאבוס השבוע בין היתר על רק נתונים לפיהם היא הביאה לפיטורים של כמעט 55 אלף עובדים בשנת 2025 (על פי נתוני דצמבר של חברת הייעוץ Challenger, Gray & Christmas).