ארה"ב

טראמפ מאיים במכס של 100% על קנדה אם תחתום על הסכם סחר עם סין

הנשיא מחריף את המתיחות עם קנדה, מכנה את ראש הממשלה קרני "מושל" ומאיים במכסים של 100% במידה ואוטווה תחתום על הסכם עם הסינים • האיום של טראמפ מגיע שבוע לאחר שהציג עמדה מפויסת ואמר כי על קנדה להגיע לעסקה עם סין

שירות גלובס 18:44
דונלד טראמפ וראש ממשלת קנדה מארק קרני / צילום: ap, Evan Vucci
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים היום (ש'), כי יטיל מכס של 100% על כל היבוא מקנדה אם אוטווה תחתום על הסכם סחר עם סין. "אם קנדה תעשה עסקה עם סין, היא תספוג מיד מכס של 100% על כל הסחורות והמוצרים הקנדיים הנכנסים לארה"ב", כך כתב הנשיא בפוסט ברשת Truth Social, בו הזהיר את ראש ממשלת קנדה מארק קרני מפני הפיכתה של קנדה ל"נמל פריקה" עבור מוצרים סיניים בדרך לארה"ב, וטען שסין תנסה להשתמש בקנדה כדי לעקוף מכסים אמריקאיים.

טראמפ אף החריף את הרטוריקה כלפי ראש ממשלת קנדה אותו כינה לראשונה, "מושל". הנשיא כתב כי "סין תאכל את קנדה חיה" ותפגע בעסקים ובמרקם החיים שלה אם תתקרב להסכם עם בייג'ינג.

צילום מסך מרשת Truth, טראמפ מאיים על קנדה
 צילום מסך מרשת Truth, טראמפ מאיים על קנדה

האיום מגיע על רקע דיווחים לפיהם קנדה וסין הגיעו להבנות ראשוניות להסרת חסמי סחר ולהפחתה במכסים. מוקדם יותר החודש הודיע ראש ממשלת קנדה, קרני כי "כשיחסי קנדה-סין במיטבם, הם יצרו הזדמנויות עצומות לשני העמים".

לפי ההבנות המסתמנות, סין הסכימה להפחית מכסים על חלק ממוצרי החקלאות הקנדיים. במקביל, קנדה הסכימה לאפשר יבוא מוגבל של רכבים חשמליים מסין, שעליהם יוטל מכס בשיעור של 6.1%.

טראמפ שינה את עמדתו המפויסת

יש לציין כי הרטוריקה החריפה של טראמפ מגיעה על רקע עמדה מפויסת יותר של הנשיא מלפני שבוע בלבד. הנשיא אמר לתקשורת בבית הלבן כי הוא תומך במהלך של קנדה מול סין ואמר: "זה מה שהוא צריך לעשות… אם אתה יכול להגיע לעסקה עם סין, אתה צריך לעשות את זה".

אז מדוע הנשיא שינה את עמדתו? נזכיר כי לפני יום טראמפ משך את ההזמנה שלו מקנדה, שהסכימה להצטרף למועצת השלום של הנשיא בעזה. קרני אמר רק השבוע כי הוא מוכן להצטרף למועצה.