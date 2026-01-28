הפד הותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי

בתום ישיבה בת יומיים החליטה ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC) להותיר את הריבית ללא שינוי (3.75%). זוהי החלטת הריבית הראשונה השנה שמגיעה לאחר שלוש הורדות רצופות בחודשים האחרונים של 2025.

בהחלטתה להותיר את הריבית ללא שינוי, הוועדה גם העלתה את הערכתה לצמיחה הכלכלית והפחיתה את רמת הדאגה משוק העבודה ביחס לחששות מאינפלציה. "המדדים הזמינים מצביעים על כך שהפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב יציב. תוספת המשרות נותרה מתונה, ושיעור האבטלה מראה סימנים מסוימים של התייצבות," נכתב בהודעת הריבית לאחר הישיבה. "האינפלציה עדיין נותרת מעט גבוהה."

חשוב לציין כי ההודעה מחקה סעיף שקבע כי הוועדה רואה סיכון גבוה יותר להיחלשות שוק העבודה מאשר להחרפת האינפלציה. שינוי זה תומך בגישה סבלנית יותר למדיניות, כאשר מקבלי ההחלטות רואים את שני יעדיו של הפד, יציבות מחירים ותעסוקה מלאה כמאוזנים יותר.

בהודעה לא ניתנה כמעט כל הנחיה לגבי הצעדים הבאים, כאשר השווקים מעריכים כי הפד ימתין לפחות עד יוני לפני שינוי נוסף בריבית הבסיס.

"בבחינת ההיקף והתזמון של התאמות נוספות לטווח היעד של ריבית הקרנות הפדרליות, הוועדה תבחן בקפידה את הנתונים שיתקבלו, את התחזית המתפתחת ואת מאזן הסיכונים," נכתב בהודעה, תוך חזרה על ניסוח שהוכנס כבר בדצמבר, ואשר בשווקים פורש כסימן להתרחקות ממחזור ההקלות שהחל בספטמבר 2025.

כפי שהיה גם בישיבות האחרונות, נרשמו הסתייגויות מההחלטה. הנגידים סטיבן מירן וכריסטופר וולר הצביעו נגד השארת הריבית ללא שינוי, כאשר שניהם תמכו בהפחתה נוספת של רבע נקודת אחוז. השניים מונו על ידי הנשיא דונלד טראמפ - מירן נכנס לתפקידו בספטמבר 2025 למילוי כהונה שלא הושלמה, ואילו וולר מונה כבר במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ. כהונתו של מירן מסתיימת בשבת הקרובה, בעוד וולר התראיין לתפקיד יו״ר הפד אך נחשב למועמד עם סיכויים נמוכים.

האופי השגרתי של ההחלטה מגיע בתקופה שבה כמעט שום דבר אינו שגרתי עבור הבנק המרכזי.

ליו״ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, נותרו עוד שתי ישיבות בלבד לפני סיום כהונתו, ובכך יסתיימו שמונה שנים סוערות בראשות הפד - תקופה שכללה מגפה עולמית, מיתון חריף וסדרה כמעט בלתי פוסקת של עימותים עם הנשיא טראמפ.

מחכים לנגיד

כאמור, הבנק המרכזי הוריד את הריבית שלוש פעמים בסתיו שעבר לטווח של 3.5%-3.75%, בתוך ההערכות של רמה נייטרלית שנועדה לא לעודד ולא להאט את הצמיחה הכלכלית. וילמר סטית’, מנהל בכיר של תיקי אג"ח ב-Wilmington Trust, מעריך שהפד לא יכלא את עצמו בהחלטה לעצור את הורדת הריבית, וצופה שיו"ר הפד ג’רום פאוול יפגין גמישות.

היום לא נקבל תחזיות חדשות לריבית ולא תחזיות כלכליות חדשות, ולכן כל העיניים נשואות למסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול, בעוד כ-30 דקות.

פאוול יחזור כנראה ויאמר שהריבית נמצאת כעת בטווח סביר של רמה נייטרלית ומה שמעניין את השווקים הוא כמה זמן הפד יישאר בהמתנה בשלב הזה לפני שיחתוך את הריבית שוב. לכן יש כל כך הרבה עניין סביב השאלה מהי בעצם הרמה הנייטרלית, כאמור, כזאת שאינה מאיצה את הצמיחה הכלכלית ואינה מאטה אותה.

האינפלציה בארה"ב, לפי מדד המחירים לצרכן (CPI), הייתה 2.7% בדצמבר, עדיין גבוהה מיעד הבנק הפדרלי ל-2%, אך נמוכה משהייתה באוגוסט ובספטמבר (באוקטובר לא התפרסם הנתון). מדד הליבה של PCE - האינפלציה במחירים לפי ההוצאות של הצרכנים, ללא אנרגיה ומזון, המדד המועדף על הבנק הפדרלי, היא 3%.

רבים מקובעי המדיניות לקראת הישיבה היום אמרו שהמדיניות נמצאת "במקום טוב", ובעצם אותתו: אנחנו יכולים להישאר כאן, לעצור רגע ולבחון את מצב הכלכלה, ויש לנו גמישות לפעול אם הסיכונים ישתנו.

בשבועות האחרונים כמה חברים בולטים בפד, בהם נשיא הפד של ניו יורק ג’ון וויליאמס ומושל הפד מייקל בר, השתמשו בביטוי: "המדיניות נמצאת במקום טוב". "זה האות שאומר שזה נותן לנו גמישות לנוע לכל אחד מהכיוונים", אמרה ג'ורג'. "אנחנו לא נגיד שאנחנו על מסלול קבוע מראש; אנחנו פשוט נתקדם מפגישה לפגישה".

אבל לא חסרים חילוקי דעות. בשתי הישיבות האחרונות היו הסתייגויות מכל עבר. אפשר לצפות שנגיד הפד סטיבן מירן יתנגד, כי הוא רוצה להמשיך להוריד ריבית. כדאי לעקוב גם אחרי מישל באומן כדי לראות אם היא תביע הסתייגות הפעם, משום שהיא הציגה טיעון מאוד ברור בעבר לגבי המשך החששות משוק העבודה והצורך להוריד ריבית. בנוסף, גם נגיד הפד כריס וולר, הראה חשש מתמשך לגבי מצב שוק העבודה.

הצל הכבד של טראמפ

החלטת הריבית היום והשלוש שעוד נותרו ליו"ר פאוול עד לסיום כהונתו מסבכת התערבותו של טראמפ במדיניות מוניטרית, ונסיונו לפגוע בעצמאות הבנק המרכזי.

דונלד טראמפ, לוחץ כבר חודשים על הבנק הפדרלי להוריד את הריבית, ואף מינה למועצת הנגידים את נאמנו סטיבן מירן, ההפוגה של הפד מאכזבת קרוב לוודאי את נשיא ארה"ב.

הוא מנסה כבר זמן מה להדיח חברה אחרת במועצה, ליסה קוק. בשבוע שעבר נשמעו טיעונים בעל־פה בבית המשפט העליון בתיק העוסק בשאלה האם לנשיא טראמפ יש סמכות להדיח את מושלת הפד קוק, זאת זמן קצר לאחר שמשרד המשפטים פתח בחקירה פלילית נגד פאוול בשל עדותו בסנאט בנוגע לשיפוצים במטה הבנק המרכזי. פאואל דחה את הטענות, ואף פרסם הודעה בווידאו, שבה ציין כי החקירה האחרונה שנפתחה בעניינו היא המשך ללחצים מצד הנשיא להשפיע על מדיניות הריבית.

טראמפ עסוק בימים אלה, בין היתר, בבחירת מועמד לתפקיד יו"ר הבנק הפדרלי, ואמר בריאיונות בזמן שהשתתף בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס כי "צימצמתי את המועמדים אולי לאחד". לפי הערכות, ריק רידר, סמנכ"ל השקעות בבלקרוק, הוא המועמד המוביל כעת . אך מי שלא יהיה המינוי, טראמפ יצפה ממנו להוריד ריבית.

יש אף שאמרו כי הלחץ החיצוני עלול לגרום לבנקאים המרכזיים להתבצר בעמדתם נגד הורדות ריבית. אך מושל הפד, בר, אמר לאחרונה ליאהו: "אנחנו פועלים רק משיקולים כלכליים. אנחנו פועלים אך ורק בהתאם למנדט שלנו מהקונגרס. המנדט הזה הוא להבטיח יציבות מחירים ותעסוקה מרבית. זה מה שהתמקדנו בו כל הזמן, וזה מה שנמשיך להתמקד בו".