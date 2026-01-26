ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ לבקשת הח"כים החרדים: ההצבעה על תקציב המדינה תידחה ליום רביעי
תקציב המדינה

בשל דרישת חברי הכנסת החרדים: ההצבעה על תקציב המדינה תידחה ליום רביעי

בשבוע שעבר האוצר הניח את הצעת תקציב המדינה לשנת 2026 על שולחן הכנסת תחת חוסר ודאות לגבי הסיכויים להעברתו, וזאת על רקע המחלוקת בקואליציה על חוק הגיוס • התקציב צריך לעבור את תהליך החקיקה במלואו עד 31 במרץ - אחרת הכנסת תתפזר, וישראל תצא לבחירות

אסף זגריזק 11:43
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

בשל דרישת חברי הכנסת החרדים, ההצבעה בקריאה ראשונה על תקציב המדינה, שאמורה הייתה להתקיים היום, תידחה ליום רביעי. אז הכנסת צפויה לאשר בקריאה ראשונה את תקציב המדינה לשנת 2026.

מיד לאחר אישור הכנסת בוועדת הכנסת ידונו בפיצולי חוקים מתוך חוק ההסדרים, והרפורמות שיישארו בו יפוצלו להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדות הכנסת, עד לדד-ליין להעברת תקציב המדינה בסוף חודש מרץ.

באיחור של יותר מחודשיים, ובניגוד לאמור בחוק, משרד האוצר הניח בשבוע שעבר את הצעת תקציב המדינה לשנת 2026 על שולחן הכנסת תחת חוסר ודאות מתמשך לגבי הסיכויים להעברתו, וזאת על רקע המחלוקת בקואליציה על חוק הגיוס.

התקציב צריך לעבור את תהליך החקיקה המורכב במלואו עד 31 במרץ הקרוב. אם לא יעבור עד אז אישורים בוועדות הכנסת ושלוש קריאות במליאה, הכנסת תתפזר על-פי חוק, וישראל תצא לבחירות.

בקרב הסיעות החרדיות דרשו לדחות את ההצבעה כדי לנסות לקדם את חוק הגיוס מול הייעוץ המשפטי בכנסת. הדרישה הגיעה לראש הממשלה בנימין נתניהו, אז הוחלט לדחות את ההצבעה.

מסגרת התקציב שאושרה בממשלה לתקציב המדינה עומדת על 662 מיליארד שקל, לעומת 650 מיליארד שקל בתקציב 2025 המעודכן, שעודכן בעקבות תוספות תקציביות משמעותיות למערכת הביטחון בעקבות המלחמה. באוצר ובבנק ישראל הביעו חשש מתקציב המשכי לאורך זמן אם תקציב המדינה לא יאושר בכנסת, וזאת לנוכח הפערים המשמעותיים בין תקציב 2025 לפני ההעברות המסיביות למערכת הביטחון ובין הצרכים בשנה הנוכחית. תקציב המשכי, נזכיר, הוא 1\12 לכל חודש מהתקציב המקורי.