דירקטוריון נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) דיווח לבורסה על בחירתו במנכ"ל חדש: קובי נודלמן, שסיים לפני מספר ימים את תפקידו כסמנכ"ל כוח-האדם של דואר ישראל, תפקיד שאותו מילא עוד מימיה כחברה ממשלתית.

לנודלמן אין ניסיון כמנכ"ל חברה ולא ניסיון בשום חברה בתחום התשתיות והאנרגיה. אם ייפסל, ימונה ממלא-מקום המנכ"ל, סמנכ"ל ההנדסה שלמה קרסנר. החברה מנוהלת ללא מנכ"ל קבוע מאז מאי 2025.

● אחרי שנתיים ללא יו"ר: הממשלה אישרה את מינוי יפתח רון-טל ליו"ר רשות שדות התעופה

● 7 חברות ממשלתיות מחפשות מנכ"ל, ועשרות מיליארדי שקלים בסימן שאלה

נתג"ז היא המונופול הממשלתי להובלת גז טבעי. יש לה חשיבות גדולה בהמרת המשק הישראלי לגז, בהקמת תחנות כוח מונעות בגז, ביצוא הגז לחו"ל (כולל הקמת צינור היצוא ניצנה) ובחיבור מפעלי תעשיה להנעה בגז. בשנת 2024 היא הכניסה מעל 1.2 מיליארד שקל, מתוכם 325 מיליון שקל כרווח.

תנאי הסף למינוי מנכ"לים ממשלתיים

בדצמבר האחרון נתג"ז אף חילקה חזרה למדינה דיבידנד של 120 מיליון שקל. על-פי דיווח החברה, היא מחזיקה בנכסים בשווי מיליארדי שקלים. החברה פועלת בעיקר בשיטה של מיקור חוץ, כלומר שכירת ספקים להקמת תשתיות הגז. במקרים נדירים, כמו באזור ירושלים, שבו הזכיין לא הצליח לעמוד בדרישות לחיבור מפעלים, החברה יכולה לקחת חזרה את ביצוע העבודות.

בהודעה לבורסה, שפורסמה ללא הודעה לתקשורת, הודיעו בחברה כי הדירקטוריון החליט על מינויו של נודלמן לתפקיד הבכיר בחברה - זאת למרות שנודלמן חסר ניסיון כמנכ"ל של חברה, או בתחום התשתיות והאנרגיה ככלל. עם זאת, בשש השנים האחרונות הוא היה סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהל ובינוי של דואר ישראל, עוד מימיהם כחברה ממשלתית ובימי ההפרטה, וסיים את עבודתו שם בימים האחרונים. ב-2018 הוא רץ ללא הצלחה לראשות מועצת להבים בנגב, אך נבחר כחבר מועצה וכיהן בתפקיד במשך חמש שנים. לפני כן הוא היה בעל משרד עורכי דין עצמאי שעסק בדיני תכנון ובנייה ובדיני עבודה.

על-פי הדרישות למינוי מנכ"לים ממשלתיים, נדרש "ניסיון ניהולי בכיר", שכולל תפקיד כסמנכ"ל בחברה המגלגלת מעל 250 מיליון שקל, במשך חמש שנים. כלומר, נודלמן עונה לתנאי הסף - אך לא מעבר לכך. הוא גם לא עסק בעברו בתפקידים בתחומי האנרגיה והתשתיות, תחומי הליבה של נתג"ז. עם זאת, הוא כן עונה על מספר דרישות שמהוות יתרון, כמו "ניסיון ניהולי בכיר בעבודה מול ועדי עובדים והסתדרות".

השלב שאחרי הצבעת הדירקטוריון

הצבעת הדירקטוריון היא רק השלב הראשון בבחירה של מנכ"ל לחברה ממשלתית. בשלב הבא נודלמן יידרש לאישור של שר האנרגיה אלי כהן והשר לשיתוף-פעולה אזורי האחראי על רשות החברות הממשלתיות דודי אמסלם, תוך התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות ("ועדת דותן"). אם אלה יפסלו את נודלמן, בדירקטוריון נתג"ז אישרו כאמור את ממלא-מקום המנכ"ל הנוכחי, שלמה קרסנר, כ"כשיר שני". כלומר, אם נודלמן לא יעבור את האישורים הנדרשים, קרסנר עשוי להפוך ממנכ"ל זמני למנכ"ל קבוע של נתג"ז.

מנתג"ז נמסר: "המועמד הנבחר, אשר זכה בניקוד הגבוה ביותר במסגרת הליך האיתור, הוא בעל ניסיון ניהולי רב שנצבר לאורך שנים בארגונים גדולים ומורכבים, בהם ניהל מאות עובדים ושימש בתפקידי ניהול בכירים. במסגרת ההליך הציג המועמד ניסיון בהובלת מערכות רחבות -היקף ובקבלת החלטות אסטרטגיות וניהוליות בליבת העשייה של הארגונים שבהם כיהן וכן ניסיון עשיר בעבודה מול רגולטורים".