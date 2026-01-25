הממשלה צפויה לאשר היום (א') בישיבתה את מינויו של יפתח רון-טל ליו"ר מועצת רשות שדות התעופה, לאחר שוועדת המינויים לפי חוק החברות הממשלתיות אישרה את מועמדותו בכפוף להסדר ניגוד עניינים.

המינוי מגיע לאחר תקופה ממושכת שבה לא כיהן יו"ר קבוע לרשות שדות התעופה, ועל רקע מחלוקות סביב מועמדים קודמים וניסיונות מינוי שלא הבשילו. בין השמות שנבחנו לתפקיד היו עופר מלכה, שנפסל על-ידי ועדת המינויים; ראש מנהל התשתיות במשרד התחבורה, אבנר פלור; ומנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, ינקי קוינט.

רון-טל, שנחשב למקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמועמד ותיק לתפקידים ציבוריים בכירים, שימש בעבר כיו"ר חברת החשמל וכיו"ר נמלי ישראל, וכן כיהן לפרק זמן קצר כיו"ר מגדל ביטוח ומנכ"ל מגדל אחזקות.

בתפקידו האחרון בצה"ל פיקד רון-טל על זרוע היבשה. בשנת 2005 הפרקליט הצבאי הראשי דאז, ד"ר אביחי מנדלבליט, קבע כי נפלו פגמים בהתנהלותו של רון-טל במסגרת חקירת מצ"ח על קבלת טובות הנאה מצד קצינים, אך ועדה שמינה הרמטכ"ל דאז קבעה מנגד כי לא נמצא פגם בהתנהלותו. מעט לאחר מכן רון-טל פרש מצה"ל.

טענות לניגוד עניינים

בעשור האחרון עלה שמו של רון-טל כמועמד לשורת תפקידי מפתח במגזר הציבורי, והיו מספר ניסיונות של נתניהו למנות אותו למגוון תפקידים, אך ללא הצלחה. לקראת סיום כהונתו של מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו, נתניהו בדק אם ניתן למנותו לתפקיד המפכ"ל, אך המשנה ליועמ"ש דאז, עו"ד רז נזרי, קבע כי המינוי לא יעבור את פסיקת בג"ץ לנוכח נסיבות סיום כהונתו של רון-טל בצבא. בשנה שעברה ניסה נתניהו למנות את רון-טל לראש מינהלת תקומה, אך המינוי התעכב, ורון-טל ויתר עליו בשל ניגוד עניינים שבו עלול להימצא כדירקטור חיצוני בחברת ביג.

לאחרונה עלה שמו של רון-טל לכותרות על רקע טענות לניגוד עניינים סביב מינויו ליו"ר הוועדה לבחינת עתיד גלי צה"ל. לאחר שכבר החל לכהן בתפקידו כיו"ר, חתם רון-טל על הסדר ניגוד עניינים, בעקבות השתתפותו כפאנליסט בערוץ 14 שבבעלות יצחק מירילשווילי, המחזיק גם בתחנת רדיו אזורית "רדיו קול חי". הוועדה, שהחלה את עבודתה שלושה שבועות קודם לכן, עסקה בבחינת המשך הפעלת התחנה הצבאית, ונטען כי החלטותיה עשויות להשפיע על שוק הרדיו הפרטי, לרבות תחנות בבעלות גורמים הקשורים לערוץ 14.

ניגוד העניינים האחרון שנדון בעניינו של יפתח רון-טל נגע להחזקותיו ולכהונותיו בחברות פרטיות, במקביל לקידום מינויו לתפקיד יו"ר מועצת רשות שדות התעופה. במסגרת בחינת מועמדותו בוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות, עלה הצורך להסדיר את מעורבותו בחברות בתחומי האנרגיה והנדל"ן, בהן Urban Energy ואוגווינד, וכן את כהונתו כדירקטור בקבוצת ביג.

רון-טל ביקש לשנות את ההסדר והגיש ערעור לוועדה, במסגרתו ביקש לאפשר לו להמשיך ולכהן כיו"ר דירקטוריון אוגווינד, בטענה כי אין ניגוד עניינים בין תפקיד זה לבין כהונתו הצפויה כיו"ר רשות שדות התעופה.

רשות בלי יו"ר כמעט שנתיים

היעדר יו"ר קבוע למועצת רשות שדות התעופה במשך כשנתיים יצר בפועל יתרון יחסי למנכ"ל הרשות שרון קדמי, שאיפשר לו להתנהל בעצמאות רחבה יותר בניהול השוטף. ההשפעה ניכרת בעיקר בקבלת החלטות כבדות-משקל בהן אישור מכרזים גדולים, התקשרויות ארוכות-טווח והכרעות אסטרטגיות.

מועצת רשות שדות התעופה מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, נציגי ציבור ונציגי עובדים, ותפקידה לשמש גוף מפקח ומאשר על פעילות הרשות. ללא יו"ר קבוע, יכולתה להפעיל סמכות מלאה ולהכתיב סדר יום מצטמצמת.

האחרון בתפקיד היה יצחק גרשון, שסיים את התפקיד באקורד צורם לאחר אי-הסכמות על תנאי השכר. אבנר פלור שימש כממלא-מקום.