המלחמה פגעה קשות ביכולות המבצעיות של חמאס, אך לארגון הטרור עדיין יש כלים מגוונים לגיוס כספים - אחד מהם הוא רשת של עמותות צדקה, שפועלות תחת מעטה אזרחי תמים, ומזרימות כספים לארגון. עד שבשבוע שעבר החליט המשרד לבקרה על נכסים זרים (OFAC) שבמזכירות האוצר האמריקאית להטיל סנקציות על שש עמותות כאלה שממוקמות בעזה.

כך הארגונים החברתיים האזרחיים וואהד, אל־נור, קוואפיל, אל־פלאח, "ידיים רחמניות" ואל־סלאמה הם תמימי מראה, אך בפועל מדובר בשלוחות ששייכות לזרוע הצבאית של חמאס - גדודי עז א־דין אל־קסאם. אנשי כוחות ביטחון הפנים של ארגון הטרור נמנים על עובדי העמותות, ודואגים כי חבריהם לחמאס ייהנו מקבלת פרויקטים ושירותים מהם. מקור מימון חיצוני שעודנו עומד לרשות חמאס הוא תיק הנכסים הבינלאומי שמוביל משוחרר עסקת שליט, זאהר ג'בארין, מאיסטנבול, ועומד על כחצי מיליארד דולר.

במסגרת הסנקציות שהוטלו, כלל הנכסים שמשוייכים לעמותות בארה"ב הוחרמו. לצד זאת, כל ישות שאחד מהגורמים מחזיקים בה ב־50% או יותר נחסמה. מעבר לכך, מי שינהל קשרים עם אותם גורמים מסתכן בעצמו בעיצומים כלכליים.

ייעוד הכסף מוסתר

למראית עין, מדובר בעמותות עצמאיות. הן דואגות לגייס כספים מתורמים ממדינות אחרות, כשהייעוד האמיתי של הכסף - מימון הזרוע הצבאית של חמאס - מוסתר. ב־OFAC הבהירו כי הצעדים נובעים מראיות שנאספו ממשרדי חמאס במהלך המלחמה, במה שעשוי להצביע שזהו איסוף מודיעין שצה"ל ביצע בשטח, ובאמצעותו עודדו את האמריקאים להשית את העיצומים.

במידע האמריקאי מצוין שעמותת וואהד מקבלת מימון ישירות מחמאס לצורך ביצוע פרויקטים של ארגון הטרור בעזה. אחד ההיבטים הוא לפעול למען מחבלי חמאס שצה"ל לכד במהלך הלחימה. עוד עולה שהעמותות אל־נור ואל־פלאח משמשות ככלי להעברות כספים לחמאס ואספקת שירותים, וכן לטובת תשלומים עבור אנשי הזרוע הצבאית. על פי נתוני וושינגטון, דרך אל־פלאח הועברו יותר מ־2.5 מיליון דולר לחמאס במשך כשלוש שנים. בארגון ידיים רחמניות שולטים בפועל גדודי עז א־דין אל־קסאם, ואלו גם מעבירים את הנחיות ההפעלה השוטפות שלו. בעמותות אל־סלאמה וקוואפיל משתמש חמאס לטובת סיוע וביצוע פרויקטים.

"עמותות הצדקה ברצועת עזה הן בעלות תפקיד חברתי־כלכלי שמתחזק בהיעדר ממשל מרכזי ובשל הפגיעה במוסדות השלטון המרכזיים ברצועה", מסביר ד"ר עידו זלקוביץ', ראש התוכנית ללימודי מזרח התיכון באקדמית עמק יזרעאל וחוקר בקתדרת חייקין לגאו־אסטרטגיה. "העמותות האזרחיות של חמאס והאחים המוסלמים נכנסות לוואקום שנוצר, ומעבר לכך שהן מספקות מקומות עבודה לציבור תומך חמאס - הן הכלי העיקרי של חמאס לשימור תמיכת האוכלוסייה".

אנשי המפתח של חמאס

ארגון נוסף שזכה לסנקציות אמריקאיות הוא "הוועידה העממית של הפלסטינים בחו"ל" (PCPA), המארגן העיקרי של המשטים האחרונים לעזה. האמריקאים מסבירים כי PCPA פועל באופן חשאי מטעם חמאס בתור ארגון שנמצא בחזית, כשאחד ממייסדיו הוא בכיר חמאס מוסא אבו מרזוק.

ראש הלשכה המדינית המחוסל של חמאס אסמעיל הנייה חיבר מכתב באפריל 2018, שבו העביר הנחיות בדבר ההשתלטות הפוליטית המיועדת של ארגון הטרור על ההנהגה הפלסטינית. מרכיב מוכר היה הסלמת פעילות הטרור נגד ישראל, ואילו השני היה הגברת הפעילות הבינלאומית של חמאס - וכחלק מכך פעילות PCPA. לפי האמריקאים, חמאס מימן בעצמו ב־100 אלף דולר את הכינוס הראשון של הוועידה העממית.

"PCPA לא רק עובדים עם, או בסיוע, לחמאס - הם מקבלים פקודות של חמאס", נמסר מהמשרד לבקרה על נכסים זרים. בדומה לעמותות הצדקה, חמאס "מנחית" לתוך הארגון אנשים מטעמו, במטרה שימלאו תפקידי מפתח. שניים מביניהם שזיהו בוושינגטון הם עאדל סעד א־דין חסן דאפמן ומאג'ד חליל מוסא אל־זיר, שעליהם הטילה מזכירות האוצר סנקציות ב־7 באוקטובר 2024.

דאפמן משמש כנציג קבוע של חמאס באירופה ומוביל את פעילות ארגון הטרור באוסטריה, כאשר אל־זיר שכיהן כיו"ר ונשיא PCPA פעיל מאוד בהיבט גיוס הכספים באירופה ככלל ובגרמניה בפרט. אל שניהם החליטו לצרף OFAC את זאהר חאלד חסן ביראווי, שפועל מטעם הארגון של חמאס ברחבי בריטניה. ביראווי נמנה על צוות ההנהלת של PCPA, ואחד ממייסדיו.

"יש כאן פעילות מורכבת שמזהים במסגרתה העברות כספים מחשבונות אירופיים לחמאס. התמיכה הארגונית של תנועת האחים המוסלמים בחמאס ניכרת גם לאחר המלחמה", אומר אבירם בלאיש, סגן נשיא המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. לדבריו, "חמאס שזור בפעילות האחים המוסלמים באירופה ולאחר 7 באוקטובר אף יותר. תיאוריית האחים המוסלמים כוללת את 'פתיחת הדלתות': השתלבות בפוליטיקה והרס מבפנים. חמאס מסונפים כג'יהאדיסטים אבל באחים המוסלמים תומכים בהם כלכלית ואידיאולוגית".