טראמפ: יש צי גדול בדרך לאיראן, מקווה שהם יחתמו על עסקה

3:00 - טראמפ: יש צי גדול שעושה את דרכו לאיראן, מקווה שהם יחתמו על עסקה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם הלילה (בין שלישי לרביעי) בכנס פוליטי באיווה והתייחס למתיחות מול איראן. טראמפ אמר ש"ארמדה נוספת עושה את דרכה לעבר איראן" ושהוא מקווה שהפעם המשטר יחתום על עסקה. דבריו של הנשיא האמריקאי מגיעים על רקע מאמצים שעושות המדינות באזור למנוע הסלמה בצל פריסת הכוחות האמריקאים במזרח התיכון והאיומים שנשמעים מטהרן. סעודיה מבהירה שלא תאפשר שימוש בשטחה לפעולה צבאית, ובאיראן מחריפים את האיומים בצל פריסת הכוחות האמריקאים במזרח. לכתבה המלאה

2:54 - מקורות איראנים לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד: מתקיימים מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים בין וושינגטון לטהרן כדי להפחית את רף ההסלמה ולמנוע מלחמה חדשה באזור - אך הם לא הניבו עד כה פריצת דרך

00:21 - יועצו של יו"ר הפרלמנט האיראני: "אנחנו ערוכים לעימות ארוך טווח"

יועצו של יו"ר הפרלמנט האיראני מהדי מוחמדי אמר הערב: "אין דבר כזה 'מכה מוגבלת'. אנחנו נשיב לכל פגיעה בתגובה נרחבת, הן מבחינת היקף והן מבחינת משך הזמן. אנחנו ערוכים לעימות ארוך טווח. אנחנו לא שואפים למלחמה, אף אחד באיראן לא רוצה מלחמה. אבל אם תיכפה עלינו מלחמה, ואם יאיימו על עצם קיומנו, נילחם כך שזו תהיה המלחמה האחרונה".

בהתייחסו לאיומים על ח'אמנאי, אמר מוחמדי: "כאשר מאיימים על המנהיג העליון, ברור שאיום כזה לבדו מספיק כדי להרחיב את העימות מעבר לגבולות איראן, מפני שמדובר בדמות דתית רמת-דרג"

00:12 - פרטים חדשים על פרשת הברחת הסחורות מישראל לעזה

הפרשה הביטחונית רבת המעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה היא חקירת שב"כ שעברה בחלקה לימ"ר דרום במשטרה, בין היתר בגלל זהות הנחקרים וסוג החשדות. בפרשה מעורבים חשודים רבים בחשדות שונים, כמה מהם חמורים, חלקם חמורים פחות.

נכון לרגע זה, השם שמעורר את הסערה הוא ברמת חשדות פחותה יותר ממה שמיוחס לאחרים. בתיעוד שפורסם אתמול (שלישי) ניתן לראות כוחות גדולים של השב"כ והמשטרה מגיעים לביתו של חשוד. מדובר במעצר של שני תושבי לכיש בערב שבת. לכתבה המלאה

00:03 - נתניהו: "לוחמים נפלו כי לא הייתה לנו מספיק תחמושת", שליח ביידן ל-N12: "לא אומר אמת, כפוי טובה"

רה"מ נתניהו אמר אמש (שלישי) במסיבת העיתונאים כי במהלך המלחמה נהרגו חיילים בגלל שלא הייתה מספיק תחמושת לצה"ל לבצע ריכוך ארטילרי או הפצצות מהאוויר על שטחים שבהם היו מחבלי חמאס, והאשים את ממשל ביידן באחריות לכך.

"בשלב מסוים ללא היה לנו מספיק תחמושת ואנשים נפלו, גיבורים נפלו. חלק מאובדן התחמושת היה כתוצאה מאמברגו. גמרתי אומר שלא נגיע למצב כזה יותר. חייבים שתהיה תעשיית נשק עצמאית ככל שאפשר. המצב הזה של האמברגו השתנה עם כניסת הממשל של הנשיא טראמפ", אמר נתניהו.

שליחו של הנשיא ביידן עמוס הוכשטיין אמר ל-N12 בתגובה: "נתניהו גם לא אומר אמת וגם מגלה כפיות טובה כלפי הנשיא ביידן שהציל את ישראל ברגע הכי פגיע בהיסטוריה שלה".

גם יועצו של ביידן ברט מקגרק תקף: "ההצהרה הזו של נתניהו שקרית לחלוטין". לכתבה המלאה

