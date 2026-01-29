מכרזים

ההצעות על קרקעות המדינה במכרזי רמ"י ממשיכות להיות גבוהות מ"תג המחיר" - דווקא בפריפריה

אחרי כמה שבועות רגועים יחסית עם פתיחת שנת 2026, נסגרו השבוע כמה וכמה מכרזים של רשות מקרקעי ישראל ברחבי הארץ. התמונה הברורה המשתקפת מהם: מכרזי הקרקעות בפריפריה ממשיכים להיסגר במחירים גבוהים משמעותית מהשומות שנקבעו לקרקעות, ואילו במרכז - הן נמוכות משמעותית מהן.

אחד המכרזים שנסגרו השבוע הוא מכרז מחירי מטרה ל־846 יחידות דיור בעפולה. על אף שמדובר במסלול מחיר מטרה (המיועד ליצור מאגר דירות לתוכנית "דירה בהנחה"), שבו המחירים מסורתית נמוכים למדי, שתיים מהחברות הזוכות הציעו סכומים גבוהים משמעותית מהשומה. הגדילה לעשות חברת רמתיים צופים בעמק, שהציעה כ־14.5 מיליון שקלים לקרקע שעליה ניתן לבנות 287 יחידות דיור, על אף שהשומה נקבעה על כ־3.3 מיליון שקלים בלבד, קרי פי ארבעה ויותר ממנה. נציין כי גם בתג מחיר כזה המחיר הממוצע ליח"ד נותר נמוך למדי (כ־50 אלף שקל למ"ר, לא כולל הוצאות פיתוח), וכי לסכום הזכייה תוסיף החברה סכום של כ־25 מיליון שקלים כהוצאות פיתוח.

לשם השוואה, השבוע נסגר מכרז מחיר מטרה גם בלוד, עם 607 יחידות דיור. שם ההצעות היו נמוכות משמעותית מהשומה - כמחצית ואף פחות מזה. כך לדוגמה, חברת יורו אסטייט זכתה במגרש לבניית 83 יח"ד במכרז, עבור כ־24.7 מיליון שקל, לעומת שומה של כ־60.8 מיליון שקל; חברת אסיה סיירוס זכתה במגרש ל־308 יח"ד, תמורת כ־118.5 מיליון שקל, לעומת שומה של כ־266 מיליון שקל. הסכומים לא כוללים הוצאות פיתוח.

כך או כך, נראה כי גם מכרזי תחילת 2026 משקפים מגמה שכבר קיימת בשוק זמן מה: מכרזים באזורי הביקוש ובמרכז הארץ משווקים במחירים נמוכים משמעותית מהשומות, שככל הנראה גבוהות מדי ליזמים; ומכרזים בפריפריה משווקים במחירים שווים לשומות ואף גבוהים משמעותית מהן, ככל הנראה כי שם יש למציעים יותר "מרווח נשימה" כלכלי.

מרכז חדשנות חדש ייפתח באשדוד: "HubTech" לטכנולוגיות בנייה

באשדוד יוקם HubTech - מרכז חדשנות לאומי (האב) המתמקד בפיתוח, בהטמעה ובהפעלה של טכנולוגיות מתקדמות בתחום הבנייה. המיזם, שיוקם בשיתוף פעולה של האגף לפיתוח תעשייה בעיריית אשדוד, בהובלת אור בן שמחון, זכה במכרז הרשות להשקעות ובמימון של כ-30 מיליון שקל. הוא מוקם בשותפות שורה של גופים ציבוריים ופרטיים מובילים: משרד הכלכלה, משרד העבודה, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, היחידה ללימודי חוץ, הסתדרות עובדי ענף הבנייה וכמה מחברות הבנייה הגדולות בישראל, בהן תדהר, שבירו, אלקטרה, אלקטרה בנייה, קבוצת מנרב, רמט טרום ועוד.

דקלה אביטל אבוטבול, יוזמת ומובילת המיזם, מסבירה כי המרכז החדש יפעל לפיתוח ולהטמעה של טכנולוגיות בנייה חדשניות. "יש הרבה בעיות בקשר שבין הטכנולוגיות החדשות לבין החברות. לא מכירים מספיק את הטכנולוגיות, וגם הטכנולוגיות הקיימות בעולם לא מתאימות כפי שהן. כמו שקונים רחפן וצריך להתאים אותו, כך גם לגבי רובוט שעושה ריצוף למשל.

"הרובוטים שקיימים כרגע צריכים לעבור אבולוציה ישראלית, אחרת זה לא יקרה. גם המודל העסקי הכלכלי לא תואם. הענף לא רוצה לקנות רובוט אלא לשכור לפי שעה. לא לאחסן ולא לתחזק, ולא להכשיר את המפעילים.

"אנחנו מחזיקים חברת משנה ונמכור את הטכנולוגיות לפי מודלים עסקיים מתאימים. יש לנו מחלקת הנדסה ונעשה התאמות - יתנו לנו פידבק ונמשיך לפתח. נוסף לכך יש יחידת הכשרות שתדע להכשיר מפעילים שבאים עם הרובוט. שלא יתעסקו עם זה. אם אתה חברת בנייה ואתה רוצה רובוט מרצף, אתה לוקח אותו עם המפעיל, במחיר לפי שעה או יום".

דוקטור הראל בדיחי, שישמש כ-CTO, מסר: "כמדען ומנהל פרויקטים רבים במחקר ופיתוח, אני נרגש להוביל את הצד הטכנולוגי במיזם בסדר גודל והיקף מסוג זה. גם כאדם ציוני, אין בשורה חשובה מהפיכת ענף הבנייה לענף טכנולוגי ומוביל בחדשנות, כפי שישראל מובילה בתחומים טכנולוגיים אחרים, ולהפוך גם בזה את ישראל לסטארט-אפ ניישן. אני מאמין שבשנים הקרובות נראה שינוי דרמתי בענף הבנייה, הן בטכנולוגיה והן בהון האנושי, לקיצור והוזלת הבנייה בישראל".

ארכימדס ומגדל יעמידו לסלע איסתא מימון בהיקף של כ-700 מיליון שקל

חברת ארכימדס מימון נדל"ן תעניק, יחד עם מגדל חברה לביטוח, מסגרת אשראי ומתן ערבויות ופוליסות לפרויקט מגורים של סלע איסתא נדל"ן, המוחזקת על ידי סלע בינוי ואיסתא נכסים במשותף. מדובר בפרויקט שכולל דירות מחיר, מטרה לצד דירות שוק חופשי.

הפרויקט המתוכנן בנתניה / צילום: Olin

הפרויקט ייבנה בצפון נתניה, סמוך למושב חבצלת השרון, ובמסגרתו ייבנו שלושה בנייני מגורים בני 15 קומות הכוללים 168 יחידות דיור ושטחי מסחר, מהן 101 יח"ד "מחיר מטרה" ו-67 יח"ד ימכרו בשוק החופשי. המימון בסך כ-700 מיליון שקל יכלול מסגרת אשראי שתועמד על ידי מגדל וארכימדס ומסגרת פוליסות וערבויות שיונפקו ע"י מגדל ביטוח.

שכונת "חוף הזהב" היא שכונה חדשה הנמצאת בהקמה, והיא תכלול בסופו של דבר כ-3,000 יח"ד.