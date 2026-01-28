ברוב גדול: נובוגרוצקי ניצח בבחירות לנשיאות התאחדות התעשיינים

אברהם (נובו) נובוגרוצקי ניצח הערב (ד') בבחירות לנשיאות התאחדות התעשיינים. נובוגרוצקי זכה ב-523 קולות, מול המועמד צורי דבוש שהתמודד מולו וקיבל 219 קולות. נובוגרוצקי, יו"ר יצרנית הפלדה חד אסף, משמש גם כיו"ר איגוד המתכת, החשמל והתשתיות בהתאחדות. הוא יחליף את רון תומר שכיהן בתפקיד בשש השנים האחרונות.

אף שהבחירות הסתיימו ברוב מוחץ, הן הגיעו בסופו של מאבק יצרי. דבוש, יו"ר ובעל השליטה ביצרנית פרופילי האלומיניום קליל, הצטרף למרוץ בשלב מאוחר, לפני כחודשיים בלבד. קודם לכן היה נובוגרוצקי מועמד יחיד, בעקבות פסילת מועמדותה של מנכ"לית איגוד ההייטק לשעבר מאיה שוורץ.

לאחר כניסתו למרוץ ניסה דבוש לשנות את כללי המשחק והגיש עתירה לבית המשפט במטרה לאפשר הצבעה דיגיטלית במקום ההצבעה המרוכזת בכפר המכביה. העתירה לא התקבלה.

בהתאחדות כ-2,000 בעלי זכות הצבעה, וכל חברה זכאית לקול אחד ללא קשר לגודלה. הקדנציה נמשכת שלוש שנים ומוגבלת לשתי כהונות, והתפקיד הוא בהתנדבות.