יצוא הנפט של איראן בשנת 2025 היה גדול יותר מאשר בשנים האחרונות, בעודה מבריחה נפט גולמי בעיקר לסין תוך הפרת סנקציות בינלאומיות. למרות זאת, רווחי המשטר מהסחורה צללו בשנה החולפת.

אמנם ירידת מחירי הנפט בעולן סייעה לקיצוץ בהכנסות, אך הירידה ברווחים נבעה במידה רבה מרשת של מתווכים וקונים המנצלים את מעמדו הרעוע של המשטר, ואת התלות שלו בהכנסות מנפט. הם יודעים שלטהרן אין הרבה דרכים אחרות להיפטר מן הנפט שלה, מלבד באמצעות צי הצללים שלה - רשת עולמית של מכליות ישנות שממשל טראמפ רודף באמצעות סנקציות וכוחות מיוחדים.

כעת, המעורבים בסחר הנפט האיראני דורשים עמלות גבוהות אפילו יותר עבור הטיפול בנפט הגולמי. הקונים גם מנצלים יותר ויותר את ההגבלות המוטלות על איראן כדי להשיג הנחות נוספות על הנפט שלה.

סיכון לכלכלת איראן - ולשוק הנפט העולמי

הירידה בהכנסות הנפט מחריפה את המשבר הכלכלי באיראן, שעורר ימים של מחאות קטלניות - האתגר הגדול ביותר שעמד בפני המנהיגים השיעים ביותר מארבעה עשורים של שלטונם.

החודש הטילה ארה"ב סנקציות חדשות על איראן בתגובה לאופן דיכוי המפגינים על ידי הממשלה, והטילה עונשים על יחידים ועל גופים הקשורים ל"הלבנת הכנסות ממכירות נפט ומוצרים פטרוכימיים איראניים לשווקים זרים", אמר משרד האוצר האמריקאי.

אחד הגורמים המוסיפים סיכון לשוקי האנרגיה העולמיים הוא העובדה שטהרן, חברה מייסדת של אופ"ק (ארגון המדינות המייצאות נפט), אחראית לכ־3% מתפוקת הנפט היומית העולמית. חלק מן האנליסטים מעריכים כי מכירות הנפט הגולמי של איראן בשנה שעברה הסתכמו בכ־30 מיליארד דולר, ואיראן שמרה כשני שלישים מתוכם כרווח. רווחי טהרן בשנים קודמות היו לעיתים גבוהים בהרבה, על פי גורמים רשמיים ואנליסטים בתעשיית הנפט, אם כי נתונים מדויקים אינם זמינים.

הסנקציות פירושן שהאיראנים והאחרים המעורבים בסחר צריכים להקים רשת מתווכים חדשה שתעזור להם לעקוף אותן, אומר גרגורי ברו, אנליסט בכיר של תחום איראן ואנרגיה בחברת הייעוץ יוראסיה גרופ, "וכל אחד לוקח נתח מהרווח".

ניתוק האינטרנט בעת שההפגנות התפשטו ברחבי איראן החודש הותיר את ארגון אופ"ק באפלה בנוגע למצב הנוכחי של מגזר הנפט האיראני, והקשה על המאמצים לנטר את רמות הייצור ולשמור על יציבות השוק. גם חברות אופ"ק במפרץ דיווחו על כשל משמעותי בתקשורת עם עמיתיהן האיראנים, על פי נציגים במפרץ.

איראן מוכרת את הנפט הגולמי שלה בעיקר לבתי זיקוק סיניים קטנים המכונים "קנקנים" (teapots), שאינם פועלים בזירה הבינלאומית אך זקוקים לנפט גולמי זול כדי להתחרות בתוך המדינה.

מחיר הנפט הגולמי צנח בשנה שעברה עקב עלייה בתפוקה ברחבי העולם, וחששות לגבי מצב הכלכלה העולמית. חבית של נפט ברנט, שמהווה מדד למחיר הנפט העולמי, נמכרת כעת בכ־66 דולר, וחבית הנפט הגולמי האמריקאי המהווה מדד ייחוס נמכרת במחיר של כ־61 דולר. שניהם ירדו בקרוב לחמישית לעומת השנה שעברה.

הירידה בהכנסות הנפט פגעה ברווחי מטבע החוץ של איראן, שהמדינה תלויה בהם כדי לשלם עבור יבוא וכדי לתמוך במטבע הריאל שלה, שנחלש באופן דרסטי. ההפגנות רחבות ההיקף שפרצו באיראן עוררו אף הן את הפיחות הדרמטי של המטבע.

גם הפעם, מכסי טראמפ קשורים בטלטלה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי יטיל מכסים של 25% על מדינות שעושות עסקים עם איראן, מה שיוסיף לאיומים הניצבים בפני עורק החיים של המדינה - הנפט.

"התרחיש הבסיסי שאני צופה הוא האטה או אפילו ירידה בייצור וביצוא הנפט האיראני", אומר ברו. הידרדרות במצב בתוך המדינה או קריסת המשטר צפויים להחמיר את התחזית הזו, הוא מעריך.

השפעת הודעת המכס של טראמפ על יצוא הנפט האיראני לא התבררה עד כה, אך היא מאיימת על המשטר. אנליסטים אומרים שוושינגטון עשויה לרצות להימנע מהטלת מכס חדש על סין, הקונה העיקרית של נפט איראני, לאחר שהגיעה להפסקת אש עמה בנושאי סחר. אך היטלים חדשים על שותפותיה של איראן עלולים להקשות ולייקר את ההתחמקות של טהרן מסנקציות.

מאז המלחמה עם ישראל ביוני, טהרן הצליחה לייצב את נפחי יצוא הנפט שלה למרות הסנקציות, ואף להגדיל אותם בחודשים מסוימים. באוקטובר היא שלחה כמעט שני מיליון חביות ביום - שיא ​​רב שנתי, לפי קפיטל אקונומיקס. בשנת 2025 כולה, איראן מכרה יותר נפט מאשר בכל שנה אחרת מאז 2018.

כדי להשיג זאת, איראן נשענת על סין ועל צי הצללים שלה, המורכב כיום מ־613 מכליות, לרבות 180 מכליות נפט גולמי גדולות מאוד, על פי אתר ניטור הספינות TankerTrackers.

בתי זיקוק קטנים של סין, שאליהם הצי מביא את האספקה, חשופים פחות לסנקציות וצמאים לנפט גולמי מוזל - מה שהופך את החביות האיראניות לאטרקטיביות עבורם. נפט גולמי איראני מהווה כ־15% מיבוא הנפט הגולמי של סין, על פי קפיטל אקונומיקס. סין אינה מציינת יבוא נפט איראני בסטטיסטיקות הרשמיות שלה.

עם זאת, איראן אינה האפשרות היחידה לקניית נפט גולמי. נפט רוסי, שהוחרם על ידי המערב מאז פלישת מוסקבה לאוקראינה ב־2022, נמצא גם הוא ברשימת הקניות של סין בתחום האנרגיה. עובדה זו אפשרה לקונים סינים לדרוש הנחה נוספת עבור חביות איראניות.

היצוא לסין הפך לקשה ויקר יותר

מאז שהמערב החל להטיל סנקציות חדשות על איראן בשנה שעברה, איבד הנפט הגולמי האיראני מערכו בהשוואה לנפט ברנט בינלאומי: בתחילת 2025 חבית נפט איראני נמכרה במחיר נמוך בדולר אחד מהמדד העולמי, ובסוף השנה היא הייתה זולה ממנו ב־8 דולר, על פי ספק הנתונים Kpler.

גם הבאת הנפט הגולמי אל בתי הזיקוק הסיניים הפכה קשה ויקרה יותר. עלות ההעברות בין ספינות, הנדרשות כדי להסתיר את מקורו האמיתי של מטען, עלתה, שכן כל מי שנמצא בשרשרת האספקה ​​ועוסק בנפט תחת סנקציות סובל מעלויות חדשות ומעלה את מחיריו.

"הבעיה העיקרית היא לוגיסטיקה", אומר הומיון פלקשאהי, ראש ניתוח תחום נפט גולמי בחברת קפלר. "לוגיסטיקה פירושה עלויות גבוהות יותר ומספר מתווכים גדול יותר, והמשמעות היא הכנסות נמוכות יותר".

אנליסטים מעריכים שהאיראנים ימשיכו למצוא דרכים לעקוף סנקציות, אך יצטרכו להתמודד עם הכנסות נמוכות יותר.

ממשל טראמפ רודף כעת מכליות של ציי צללים במים בינלאומיים, ולכן גם עלויות המשלוח צפויות לעלות, אומרים אנליסטים. עד כה ארה"ב תפסה שש מכליות נפט שהעבירו נפט מאיראן, רוסיה או ונצואלה, והבטיחה להמשיך לפעול.

במקביל לכך, לכידת דיקטטור ונצואלה ניקולס מדורו על ידי ממשל טראמפ החודש, עלתה לטהרן בבעלת ברית ותיקה ובשותפה בשוק השחור של הנפט. רצונו של טראמפ להציף את השוק בנפט גולמי ונצואלי כדי להוריד את המחירים עלול להוות אתגר לטהרן, אם כי שיקום התעשייה הרעועה של ונצואלה צפוי להימשך שנים. בטווח הקצר, הצמצום בזרימת הנפט הגולמי מקראקס לסין עשוי לאפשר לאיראן להגדיל את נתח השוק שלה שם.

מדינות המפרץ הזהירו כי מערכת מכירת הנפט של איראן עלולה להתרסק אם המשטר עצמו יקרוס, על פי נציגי אופ"ק במפרץ.