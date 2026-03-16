טראמפ לאירופה: הצטרפו למלחמה או שלנאט"ו יהיה "עתיד רע מאוד"

שלושה שבועות לתוך המלחמה באיראן, מאיים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על אירופה כי עליה לקחת חלק בפתיחת מצרי הורמוז לשיט חופשי, או שלברית נאט"ו "יהיה עתיד רע מאוד". הנשיא האמריקאי אמר את הדברים בראיון ל"פייננשל טיימס", על רקע הכישלון עד כה לאבטח את העברת הנפט, הגז המונזל והסחורות במצרי הורמוז, פגיעה איראנית בשורת ספינות זרות ו"גרירת רגליים" - או אפילו התנגדות ברורה - מצד שורת מדינות אירופיות בנוגע למלחמה באיראן.

טראמפ שינה את הטון במהלך סוף השבוע והחל להבטיח בשורת פרסומים ברשת החברתית בבעלותו "קואליציה בינלאומית" שתאפשר לאבטח את השיט במצרי הורמוז, הנמצאים נכון לעכשיו תחת איום איראני המשתק את התנועה בהם. "מדינות העולם שמקבלות נפט דרך מצרי הורמוז חייבות לקחת אחריות על המעבר, ואנחנו נעזור - הרבה!", כתב טראמפ, אחרי שבימים לפני כן הבטיח כי ארה"ב "תעשה את העבודה" לבדה. קודם לכן כתב "מדינות רבות... יישלחו ספינות מלחמה, ביחד עם ארה"ב, כדי לשמור על המצרים פתוחים ובטוחים".

אירופה מהססת

מאחורי הקלעים, דיווחו כלי תקשורת, פנתה ארה"ב לשורת מדינות החברות בנאט"ו כדי לבקש מהן להיות חלק מקואליציה בינלאומית שתאבטח את השיט ואת האספקה החופשית במצרים. זאת, אחרי שהאסטרטגיה האיראנית לפוצץ כמה ספינות מטען ולאיים על אחרות הוכיחה את עצמה, ומפעילה לחץ כבד על שווקי האנרגיה והבורסות ברחבי העולם. "יהיה טוב שמדינות אחרות ימלאו תפקידי שיטור במצרי הורמוז", אמר טראמפ לכתבים לפנות בוקר, וציין כי סין מקבלת יותר מ-90% מהנפט של מהמפרץ.

בראיון לעיתון הבריטי אמר טראמפ בנוגע למדינות היבשת כי "אנחנו לא היינו חייבים לעזור להם עם אוקראינה. אוקראינה מרוחקת אלפי מיילים מאיתנו. אבל עזרנו להם. עכשיו נראה אם הם יעזרו לנו. כי אני אמרתי במשך זמן שאנחנו נהיה שם בשבילם, אבל הם לא יהיו שם בשבילנו". הוא הוסיף כי אם אירופה תתעלם מהבקשות "זה יהיה רע מאוד לעתיד נאט"ו".

אבל אירופה מהססת לקחת חלק בעימות הנוכחי, בלשון המעטה. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמנם הבטיח בשבוע שעבר "לשלוח עשר ספינות מלחמה" לאזור ולדאוג לשיט בטוח במצרי הורמוז, אולם לאחר מכן סייג את דבריו ואמר כי חיל הים הצרפתי יישלח לאזור רק "אחרי שהשלב האלים יותר של המלחמה יירגע". הוא אמר את הדברים על סיפון נושאת המטוסים הגרעינית הצרפתית שארל דה-גול, שעדיין בוחרת לשוט במים הבטוחים של הים התיכון, סמוך לקפריסין.

גם בריטניה, אחרי הסירוב הראשוני לאפשר למטוסים אמריקאים לקחת חלק בהתקפה על איראן, אלא אם כן מדובר בפעולות נגד משגרים וטילים, אינה ממהרת להצטרף לפעילות במפרץ. ספינת המלחמה "דרקון" הבריטי יצאה רק לפני ימים אחדים, גם היא לכיוון קפריסין, וצפויה להגיע לשם בתחילת השבוע. כל הספינות האחרות פונו מאזור המפרץ הפרסי לפני המלחמה עם איראן, בין אם לטובת תיקונים או בשל החלטה אסטרטגית של הצבא לשמור על ביטחונן. כלי התקשורת הבריטיים דיווחו הבוקר כי ראש הממשלה הבריטי מוכן לשלוח רחפנים שנועדו להתמודד עם מוקשים ימיים, וכתב"מים בריטיים, אך סירב לבקשתו של טראמפ לשלוח ספינות קרב או שולות מוקשים לאזור.

יפן ואוסטרליה הודיעו כי לא ישלחו כוחות לאזור

גם איטליה, ששיגרה גם היא באופן סמלי ספינות מלחמה לאזור קפריסין אחרי שהאי החבר באיחוד האירופי היה יעד להתקפות כתב"מים מתאבדים תוצרת איראן, אינה ממהרת להביע תמיכה במלחמה או להבטיח מעורבות בכוח בינלאומי כלשהו. חייל איטלקי נהרג במהלך הימים האחרונים באחד מבסיסי הקואליציה המערבית הפועלת בעיראק, אך הדבר רק גרם להחשת פינוי כל החיילים האיטלקים מהמזרח התיכון, ולא הטה את הממשלה לכיוון פעולה באזור. גם גרמניה, נכון לבוקר יום ראשון, פינתה מבסיסים בעיראק את כל חייליה שהיו במקום ערב פתיחת המלחמה באיראן. קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, שהיה אחד הקולות היחידים שתמכו במלחמה באיראן, הביע ספק בסוף השבוע בכיוון שאליו היא מתקדמת. יפן הודיעה כי לא תשלח כוחות לאזור. גם אוסטרליה פרסמה הבוקר (ב') הודעה דומה.

לפי הדיווחים מוושינגטון, ארה"ב פנתה לשבע מדינות, אך לא פירטה מי הן. באירופה העלו בימים האחרונים תסריטים שונים ל"סיוע אירופי" למלחמה, בין אם מדובר בשליחת ספינות לאזור רק אחרי תום הלחימה והבטחה איראנית לא לפגוע במי שעובר במצרים, או בשליחת ספינות למשימה האירופית בים האדום ("אספידס") והגדרה של המשימה שלהן באופן רחב כדי לסמל תמיכה, מבלי להפגין נוכחות ממשית במפרץ הפרסי.

באירופה עד כה הפגינו תלות רבה בשימור נאט"ו ובריצוי ארה"ב, הכוח העיקרי בה, מחשש שללא מטריית ההגנה האמריקאית רוסיה תרגיש חופשית לתקוף את המדינות הבלטיות או מדינות אחרות מהגוש הסובייטי לשעבר. אירופה נמצאת בעיצומו של הליך התעצמות מחדש של הצבאות שלה, אך זקוקה לשנים נוספות כדי להתקדם אתו. כעת, נראה שהנשיא האמריקאי כורך את גורל הברית הצבאית עם המלחמה באיראן, ומחייב את מדינות אירופה הגדולות - צרפת, איטליה, בריטניה וגרמניה - לבחור צד.