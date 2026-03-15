טראמפ רוצה לאבטח את מצר הורמוז. זה מה שיידרש לכך

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשבע לפתוח מחדש את מצר הורמוז, עורק חיוני לאספקת האנרגיה של העולם, שנחסם על ידי איראן. טראמפ ושר ההגנה פיט הגסת' התחייבו שוב ושוב כי כלי שיט של הצי ילוו מכליות נפט וספינות אחרות דרך המצר. ביום חמישי אמר טראמפ כי פעולות הליווי יחלו "בקרוב מאוד". בשני פוסטים ברשתות החברתיות בשבת קרא הנשיא גם למדינות אחרות לסייע, אך המשימה לא תהיה פשוטה.

ארה"ב נמנעת לעת עתה משליחת ספינות מלחמה אל תוך המצר שרוחבו רק כ-34 ק"מ בנקודה הצרה ביותר, וזאת לאחר שקציני הצי הזהירו כי רחפנים וטילים נגד ספינות של איראן עלולים להפוך את האזור ל"מלכודת מוות" עבור מלחים אמריקאים.

אפשרות אחת שעומדת בפני ארה"ב היא פינוי הדרך לליווי מכליות באמצעות כוח אווירי אינטנסיבי כדי לאתר ולהשמיד טילים ורחפנים איראניים - לפני שיוכלו להישלח לעבר ספינות במצר. אפשרות אחרת היא להשתמש בכוחות קרקעיים כדי להשתלט על השטח סביב נתיב המים.

הממשל אמר כי כל האפשרויות על השולחן, כולל שימוש בכוחות קרקע. ביום שישי הורה טראמפ לשלוח למזרח התיכון יחידת משלוח של חיל הנחתים, כוח הכולל בדרך כלל ספינות מלחמה עם אלפי מלחים, מטוסי תקיפה וכ־2,200 נחתים.

מבצעי ליווי

אם מדברים על מבצע ליווי - ספינות מלחמה אמריקאיות, אולי יחד עם ציים של בעלות ברית, ינועו במצר לצד מכליות נפט כדי לנקות מוקשים ולהדוף מתקפות איראניות מן האוויר, וכן מצד "צי היתושים" של איראן, הכולל סירות תקיפה קטנות ומהירות.

מומחים מעריכים כי ייתכן שיידרשו שתי ספינות מלחמה לכל מכלית, או תריסר ספינות כדי להגן על שיירות של חמישה עד עשרה מכליות, בשביל לספק את ההגנה האווירית הנדרשת. המרחקים הקצרים באזור מקשים מאוד על יירוט טילים ורחפנים.

למרות ששבועות של תקיפות אמריקאיות וישראליות הרסו חלק גדול מחיל הים ומהיכולות הצבאיות של איראן, המפקדים בטהרן עדיין מפגינים יכולת מבצעית לבצע תקיפות. בריאן קלארק, עמית בכיר במכון הדסון וקצין צי לשעבר, מעריך כי לצד ספינות המלחמה יידרשו לפחות תריסר רחפני MQ-9 Reaper שיפטרלו בשמיים ויתקפו משגרי טילים ורחפנים איראניים כאשר אלה יופיעו לאורך החוף.

"מדובר באלפי חיילים ומלחים ובהשקעה כספית משמעותית וייתכן שנצטרך לעשות זאת במשך חודשים", אמר קלארק. מומחים צבאיים אחרים הציעו גם שימוש במטוסים נוספים, כמו מטוסי Harrier של חיל הנחתים, כדי לתמוך במשימות הליווי.

יש לציין כי הקצאת ספינות לליווי מכליות פירושה הוצאתן ממשימות התקפה או מהגנה רחבה יותר מפני טילים. טראמפ אמר בשבת כי הוא מקווה שמדינות כמו סין, צרפת ובריטניה ישלחו ספינות לסייע במשימה.

וגם אם זה אכן יצא לפועל, זה לא יחזיר את המצב לקדמותו. לפי חברת ניתוח הספנות Lloyd’s List Intelligence, עיכובים הנובעים מאמצעי הביטחון וממספר הספינות הזמין יפחיתו את תנועת המכליות במצר לכ־10% בלבד מההיקף הרגיל. בקצב כזה יידרשו חודשים כדי לפנות את הפקק של יותר מ־600 ספינות מסחר בינלאומיות שנתקעו במפרץ.

גם לאחר כל המאמצים הללו יישאר סיכון משמעותי שאיראן תצליח להנחית מכות קשות ולפגוע או אפילו להטביע ספינות מלחמה וכלי שיט מסחריים. טילי שיוט איראנים נגד ספינות ניידים וניתן להזיזם במהירות לצורך מתקפות פגע וברח.

שליחת כוחות קרקע

אפשרות צבאית רחבה יותר, כאמור, תהיה לבצע פשיטה או להשתלט על אזור בדרום איראן כדי למנוע מכוחות המדינה לירות לעבר ספינות במצר. מהלך כזה ידרוש ככל הנראה אלפי חיילים ומחויבות למבצע שיכול להימשך חודשים, שבו כוחות אמריקאים יהיו חשופים להתקפות של משטר הנלחם על הישרדותו.

אפשרות הפשיטה תתחיל בתקיפות אוויריות נרחבות לאורך קו החוף. לאחר מכן ינחתו כוחות אמריקאים בדרום איראן ככל הנראה במבצע אמפיבי באזור הררי ומאתגר. מפקדים עשויים לבצע פשיטות חוזרות שנועדו להשמיד משגרי טילים ורחפנים ואז לסגת. אולם איראן יכולה לשחק משחק של חתול ועכבר - לסגת ואז לחזור לאחר שהנחתים עוזבים.

לדברי אנליסטים צבאיים, שמירה על שליטה באזור תדרוש למעשה פלישה. ארה"ב תנסה לדכא את הכוחות האיראניים באמצעות תקיפות אוויריות כדי למנוע מהם להגיע לכוחות הנוחתים, אך ייתכן גם קרב ישיר.

כל הכוחות האמריקאים על הקרקע יישארו יעד להתקפות איראניות. משמרות המהפכה, שמונים כ־190 אלף חיילים, ויחידת העילית קודס מתמחים בלוחמה א־סימטרית והשקיעו עשרות שנים בתמיכה במיליציות ברחבי המזרח התיכון, כולל בעיראק, שם סייעו למורדים לבצע מתקפות קטלניות על חיילים אמריקאים לאחר הפלישה ב־2003.

"אם מתחילים עם מספר קטן של כוחות מיוחדים, האם תזדקק לעוד כוחות כדי להגן עליהם?", אמר דניאל ביימן, לשעבר יועץ בכיר במחלקת המדינה ובקהילת המודיעין האמריקאית. "צריך להחליט אם להסתפק בהישגים או להכפיל את המאמץ", אמר ביימן.

כדי לאבטח את נתיב השיט, ייתכן שכוחות אמריקאים יצטרכו להישאר באיראן חודשים ואף יותר. "צריך זמן, זמן לתכנן, זמן לפגוע ביכולות שלהם, וזמן לערער את מערך הפיקוד והשליטה של משמרות המהפכה בצד האיראני של המצר", אמר דני ציטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר של המודיעין הישראלי.

גם לחברות הספנות יש מילה

שליטה בקו החוף לא תבטל לחלוטין את האיום האיראני על הספנות. לאיראן יש טילים ורחפנים ארוכי טווח שיכולים לפגוע במפרץ גם מעומק היבשה. השבוע תקפה איראן מכליות מול חופי עיראק, מאות קילומטרים ממצר הורמוז.

הפחתת האיום, גם אם לא ביטולו, עשויה שלא להספיק כדי לשכנע חברות ספנות להשתמש במצר. מאז היום הראשון למלחמה ביצעה איראן יותר משני תריסרי מתקפות על ספינות, והציתה מספר כלי שיט במפרץ.

לדברי אנליסטים צבאיים ומומחים לתעשיית הנפט והספנות, רק סיום הלחימה עם איראן לצד התחייבות מצד הממשלה האיראנית להפסיק לתקוף ספינות, יאפשר חזרה לנפח התנועה הרגיל של יותר מ־100 ספינות ביום. "צריך לשכנע את חברות הביטוח והספנות שהמעבר במצר בטוח מספיק", אמר מיק מולרוי, לשעבר סגן עוזר שר ההגנה לענייני המזרח התיכון.