נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגביר במהלך הסופ"ש את הקריאות לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז החיוני, ואמר כי "בתקווה" יישלחו בקרוב ספינות מלחמה לאזור הסמוך לחוף האיראני כדי לסייע לכלי שיט מסחריים להפליג דרכו בבטחה.

● לא רק מחירי הנפט: 3 עננים שחורים מעיבים על השווקים

● אביגל שורק פרש מניהול אל על לטובת עסקי הזיקוק, וזה השתלם בגדול

בדבריו ברשת החברתית Truth, הוא לא נקב בציר זמן, אולם האמירות האלה הגיעו שעות לאחר שהורה על התקיפה ההיסטורית באי ח'ארג שממנו יוצאים כ־90% מיצוא הנפט של איראן.

לדברי טראמפ, "מדינות רבות, במיוחד אלו שנפגעו מניסיון הסגירה של איראן את מיצרי הורמוז, ישלחו ספינות מלחמה, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית של אמריקה, כדי לשמור על המיצר פתוח ובטוח", כתב בפוסט האחרון שלו. הוא סיפק מעט פרטים מעבר לאמירה שהוא מקווה שסין, צרפת, יפן, דרום קוריאה ובריטניה ישלחו גם ספינות מלחמה.

הוא הצהיר כי למרות שצבא איראן "כבר הושמד ב-100%", היה "קל" לטהרן להמשיך לאיים על ספינות באמצעות רחפנים, מוקשים וטילים קצרי טווח. ארה"ב, אמר, "תפציץ עד הסוף" את קו החוף של איראן כדי לנסות להתמודד עם זה.

בינתיים בסופ"ש מחיר הנפט התייצב מעל 100 דולר לחבית כתוצאה מהחששות סביב סגירת מיצרי הורמוז.

התקיפה המוגבלת ב"אי הנפט" דווקא העלתה בינתיים את החששות לשוק האנרגיה.

בבלומברג נכתב כי "למרות שאף צד לא דיווח עד כה על נזק משמעותי לתשתיות אנרגיה", התקיפה כעת "מעלה את רמת הסיכון בשוקי הנפט". בנוסף כתבו בבלומברג כי "תקיפות אוויריות באי ח'ארג עלולות לשבש את רוב ייצוא הנפט של איראן למשך שבועות או חודשים ולהחריף את המשבר הכלכלי החמור שכבר פוקד את המדינה".

בנוסף, לפי מומחים ב-JP Morgan כל מהלך נוסף יוביל להשלכות מהירות. "תקיפה ישירה תעצור מיד את עיקר יצוא הנפט הגולמי של איראן, וככל הנראה תוביל לתגובה חריפה במיצר הורמוז או נגד תשתיות אנרגיה אזוריות", הוסיפו בלה מונד הצרפתי.