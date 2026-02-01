השפריץ מים על אישה שטיילה ברחוב. מה הפיצוי שפסק ביהמ"ש?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל ela-l@globes.co.il

התיז מים על אישה שטיילה עם כלבה ברחוב, וחויב לפצותה ב־95 אלף שקל הפסיקה בקצרה: שכן שהשפריץ מים מצינור ביתו על אישה שטיילה עם כלבה חויב לפצותה ב־95 אלף שקל. נקבע, כי זו תקיפה מכוח פקודת הנזיקין ומגע פיזי בלתי רצוי שנכפה עליה במרחב הציבורי ביוני 2020 יצאה התובעת לטיול שגרתי עם כלבה בשכונת מגוריה בראשון לציון. לטענתה, כאשר חלפה בסמוך לבית הנתבע, הוא התיז לעברה מים באמצעות צינור, באופן פתאומי ומשפיל. לטענתה, ההתזה בוצעה כלפיה ביודעין ובמתכוון, יותר מפעם אחת, ללא שהייתה כל היכרות מוקדמת ביניהם. עוד טענה, כי במקביל להתזה הטיח לעברה הנתבע אמירה בעלת אופי מיני: "יש לך חולצה לבנה, מעניין מה יש מתחת", אשר החריפה את תחושת הפגיעה וההשפלה. בתביעה שהגישה טענה, כי מדובר במעשה תקיפה כהגדרתו בפקודת הנזיקין וכן בהטרדה מינית ודרשה לחייבו בפיצוי בגין נכות נפשית שנגרמה לה, פגיעה מהותית בתחושת הביטחון וההשלכות המתמשכות על תפקודה היומיומי. הנתבע הכחיש את הטענות. לטענתו, ככל שמים פגעו בתובעת - זהו אירוע מקרי, אגבי, קצר ונטול כוונה לפגוע בה, שקרה בעת משחק בין הנוכחים בחצר ביתו. בנוסף, הכחיש שאמר אמירה מינית כלשהי. השופט ניר גנצרסקי קיבל את גרסת התובעת כי הנתבע החזיק בצינור, התיז מים שפגעו בה פעמיים וחולצתה הייתה ספוגה מים, וכן אמר לעברה את המשפט בעל האופי המיני. "מדובר במגע פיזי שבוצע כלפי התובעת במכוון, ולא באירוע מקרי שאין לייחס לו משמעות", קבע. השופט ציין, כי המונח "מגע פיזי" המבסס תקיפה "אינו מוגבל למגע ישיר ביד או בגוף, אלא כולל גם מגע באמצעות חפץ או אמצעי, לרבות מים, מקום שבו המגע אינו רצוי ואינו מוסכם". עוד ציין, כי לא נדרש שהמגע יגרום לנזק גוף ממשי ועצם הפגיעה בכבוד, בתחושת הביטחון ובאוטונומיה מספיקה לצורך גיבוש האחריות. במקרה הנוכחי נקבע, כי מתקיימים כל יסודות התקיפה, ובהם שימוש בכוח (התזת מים מכוונת); היסוד הנפשי של כוונה (הנתבע פעל באופן רצוני ומודע); ומדובר בפעולה שנעשתה נגד גופה של התובעת (המים פגעו בגופה ויצרו מגע פיזי). זאת לאחר שהפסיקה הכירה בכך שגם מגע עקיף (לא רק נגיעה או הכאה) באמצעות חפץ או חומר (למשל יריקה), עשוי להיות פגיעה בגוף לביסוס תקיפה. משמעות הפסיקה: תקיפה אינה מוגבלת לפגיעה גופנית אלימה, אלא כוללת גם מגע פיזי לא רצוי, הפוגע בכבוד האדם, באוטונומיה על גופו ובתחושת ביטחונו האישי מספר תיק: ת"א 2550-07-21 קראו עוד

איזו צוואה תקפה – המוקדמת והשוויונית או המאוחרת המעדיפה אחד מארבעה אחים? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש ביטל צוואה מאוחרת שערכה אם, המעניקה זכויות יתר לאחד מארבעה אחים, וקבע כי יש לקיים צוואה שערכו האם והאב יחד 20 שנה קודם לכן, הקובעת חלוקה שוויונית בין כל האחים ס' ו־ב' ז"ל היו נשואים זה לזה. ולהם ארבעה ילדים, התובע והנתבעים. המנוחים היו בעלים של דירה בת"א. בינואר 1995 ערכו המנוחים צוואה הדדית שבה נאמר כי לאחר אריכות ימים של אחד מהם יעבור רכושו לבן הזוג השני. עוד ציוו ההורים כי: "במידה ושנינו נלך חו"ס לעולמנו הרינו מצווים את הדירה לילדים בחלקים שווים", וכן הוסיפו: "שכל עוד אחד מאיתנו בחיים רשאים אנו לעשות בנכסינו וברכושנו כרצוננו, לשנות דבר צוואה זו, להוסיף עליה או לגרוע ממנה או לבטלה כליל, אבל כל זמן שלא נשנה דבר בצוואה זו היא תעמוד בתוקפה". האב נפטר ב־2002 ואילו האם האריכה ימים אחריו, ונפטרה ב־2021. האם, שזכתה במלוא עיזבונו של בעלה מכוח צו קיום צוואה, ערכה ב־2020 צוואה חדשה שנחתמה בפני שני עדים מבני משפחתה, שבה נקבעו לילדים אחוזי חלוקה שונים בדירה. בנוסף, הוענקה לתובע זכות שימוש בלעדית בדירה למשך 10 שנים. התובע הגיש בקשה למתן צו קיום צוואת 2020 אך אחיו הנתבעים התנגדו, והגישו בקשה ליתן צו קיום צוואה משנת 1995. המתנגדים לצוואת 2020 טענו כי האם המנוחה לא הייתה כשירה להבחין בטיבה של צוואה, כי התובע השפיע עליה השפעה בלתי הוגנת ואף היה מעורב בצוואה. ביהמ"ש מינה מומחה לבחינת כשירותה של המנוחה בעת עריכת הצוואה, וזה קבע על בסיס מסמכים רפואיים כי החל מ־2019 חלה ירידה קוגניטיבית משמעותית במצבה של המנוחה וכי הסבירות הגבוהה יותר היא שהמנוחה לא הייתה בעלת כשירות משפטית במועד עריכת הצוואה. על בסיס חוות דעת המומחה, קבעה השופטת סגלית אופק כי דין הצוואה להתבטל, ודחתה את עדות התובע, שלפיה אימו המנוחה הייתה אישה אסרטיבית, פיקחית ודעתנית גם במועד עריכת הצוואה. עוד נקבע, כי ההתרשמות הישירה של עדי הצוואה שהמנוחה הבינה על מה היא חותמת אינה גוברת או מקעקעת את מסקנת המומחה. בנוסף נקבע, כי הייתה מערכת יחסים של תלות של המנוחה בתובע שהתגורר באותו יישוב של המנוחה, סייע בידה בעניינים יומיומיים, ושלט הלכה למעשה בכספיה, ומשכך חלה גם השפעה בלתי הוגנת על האם לערוך את הצוואה. משמעות הפסיקה: אם עדים לכשירות צוואה הם בני משפחה, ואינם אנשי רפואה, המשקל הראייתי שיש להעניק לעדויותיהם אל מול עדות מומחה רפואי הוא נמוך מספר תיק: ת"ע 50970-06-21 קראו עוד