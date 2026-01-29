ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
איראן

"צעד היסטורי": האיחוד האירופי הגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור

בצעד חריף שממנו נמנעו מדינות אירופה במשך שנים, האיחוד האירופי הסכים להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור • גרמניה הובילה את הצעד, איטליה הסירה את ההתנגדות וספרד נכנעה ללחץ • מה משמעות המהלך ולמה הוא קורה דווקא עכשיו?

אסף אוני 17:23
משמרות המהפכה באיראן / צילום: ap, Vahid Salemi
האיחוד האירופי הסכים היום (ה') להגדיר את ארגון משמרות המהפכה האיראני כארגון טרור, בצעד חריף שממנו נמנעו מדינות אירופה במשך שנים. ישראל פעלה מאחורי הקלעים כדי לשכנע את מדינות אירופה בנושא בשלוש השנים האחרונות, ואף סייעה לספק הוכחות לפעולות טרור של חברי משמרות המהפכה על אדמת אירופה, כדי להכין את הבסיס החוקי למהלך. שרי החוץ של האיחוד האירופי הסכימו היום על המהלך, לפי עדכון של הממונה על יחסי החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס.

"יכולות קטלניות": הנשק האיראני שכבר מוכן למקרה של מלחמה
יוון מתכננת להרחיב את הטריטוריה הימית, ומסתכנת במלחמה עם טורקיה

"דיכוי לא יכול לעבור ללא שתיקה", כתבה קאלאס בתום פגישת שרי החוץ בבריסל היום. "שרי החוץ של האיחוד האירופי נקטו צעד מכריע המסווג את משמרות המהפכה כארגון טרור באיחוד האירופי. כל משטר שהורג אלפים מבני עמו מקדם את נפילתו".

גרמניה, בלחץ ישראלי ודיפלומטי, הובילה את המהלך. בשבוע שעבר הודיעה איטליה, שהתנגדה לו, כי היא מסירה את ההתנגדות. אתמול הודיעה גם צרפת, שלפי הדיווחים חששה לנקוט צעד זה בין היתר בשל גורל אזרחים צרפתים המוחזקים בבתי כלא איראניים, כי היא תומכת בו. ספרד גם היא הצטרפה ונכנעה ללחץ. כדי לקבל את ההחלטה היה צורך בהסכמה של כל 27 המדינות החברות באיחוד האירופי, שהתקבלה לפי הדיווח של קאלאס.

בנוסף, האיחוד האירופי הטיל סנקציות על 30 חברות ואישים הקשורים למשמרות המהפכה ולדיכוי האלים של ההפגנות באיראן שהתקיימו בחודש האחרון, ביניהם בכירים במשטרה ובכוחות הביטחון.

עבירה שדינה מאסר ארוך

שר החוץ גדעון סער פירסם הודעה בה הוא מפרט כי "במשך שנים פעלה ישראל, ובשבועות האחרונים ביתר שאת, במאמץ להגיע לתוצאה זו". "זו החלטה חשובה והיסטורית", הוסיף, "ההכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור תסכל ותהפוך לפלילית כל פעילות שלו באירופה. היא תפגע כלכלית בארגון שמרכז אחוז עצום מכלכלת המשטר האיראני והיא שולחת מסר חשוב לבני ובנות העם האיראני הנאבקים על חירותם. מעל לכל - הלגיטימיות של המשטר הרצחני והדכאני הזה ספגה היום מהלומה אדירה".

המהלך צפוי לכלול איסור על חברות וארגונים לקיים קשר עם הארגון או עם חבריו ברחבי העולם, איסור על הבעת תמיכה פומבית בארגון או כל קשר אחר למשמרות המהפכה. הוא נחשב עד כה לאיום חריף נגד איראן ונגנז אחרי הסכם הגרעין של המעצמות מול טהראן. בשלוש השנים האחרונות, מאז התקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023 שבה ישראל והעלתה אותו על שולחן הדיונים. הוא קיבל רוח גבית מהטבח שהתרחש בשבועות האחרונים ברחבי איראן.

עצם החברות במשמרות המהפכה, המונה לפחות 200 אלף משרתים, תהפוך לעבירה שדינה מאסר ארוך, ויוטלו על חבריו הגבלות נסיעה. הסחר עם כל גוף הקשור למשמרות המהפכה יהיה אסור, וייחשב לעבירה פלילית. בעבר הזהירו גורמים כי טהרן עלולה לנתק את היחסים הדיפלומטיים אם הצעד ייצא לפועל. עד כה טהראן הסתפקה בזימון השגריר האיטלקי לשיחת נזיפה אחרי ששר החוץ האיטלקי הודיע על תמיכה במהלך.