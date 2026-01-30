ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הפסקת אש

טראמפ חשף כי שוחח עם איראן: "אמרתי להם - בלי גרעין, ותפסיקו להרוג מפגינים"

הנשיא אישר כי בכוונתו להמשיך להיות בקשר עם גורמים באיראן • "יש לנו הרבה ספינות שנעות לכיוון איראן כרגע, זה יהיה נחמד אם לא נצטרך להשתמש בהן", אמר • דיווח בניו יורק טיימס: טראמפ שוקל אפשרויות תקיפה נרחבות בהרבה נגד איראן - בהן גם פשיטות קומנדו על אתרי הגרעין • עוד על פי הדיווח, ישראל דוחפת לכך שארה"ב תצטרף אליה למתקפה משותפת על מערך הטילים הבליסטיים • עדכונים שוטפים

בנימין נתניהו, דונלד טראמפ, עלי חמינאי / עיבוד: AP
עדכונים שוטפים

07:13 - טראמפ חשף כי שוחח עם איראן: "אמרתי להם - בלי גרעין, ותפסיקו להרוג מפגינים"
נשיא ארה"ב דולנד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים כי שוחח בימים האחרונים עם גורמים באיראן, ומאשר כי בכוונתו להמשיך בכך: "אני בונה על זה. יש לנו המון ספינות חזקות ששטות לעבר איראן ממש עכשיו. זה יהיה מצוין אם לא נצטרך להשתמש בהן".

טראמפ שיתף מה היה המסר שביקש להעביר לאותם גורמים: "אמרתי להם 2 דברים - בלי נשק גרעיני, ותפסיקו להרוג מפגינים. הם הורגים אותם באלפים. עצרתי 837 הוצאות להורג בתלייה לפני שבועיים. הם יצטרכו לעשות משהו בעניין".

07:08 - דיווח בניו יורק טיימס: טראמפ ויועציו שוקלים בימים האחרונים אפשרויות לתוכניות תקיפה באיראן נרחבות בהרבה מאלו שנשקלו בשבועות האחרונים.

בין התוכניות שנשקלות - גם פשיטות של יחידות קומנדו מיוחדות על אתרי הגרעין באיראן שטרם הושמדו. מטרות תוכנית התקיפות הרחבות היא לגרום נזק נרחב לתוכנית הטילים והגרעין, או להחליש את מוסד המנהיג העליון באיראן

טראמפ נוקט באיראן גישה דומה לזו שהייתה בוונצואלה - לרכז כוחות גדולים סמוך למדינה ולהמשיך באיומים, אך יועציו של טראמפ מתקשים להאמין שאיראן תקבל את התנאים של הנשיא.

אפשרות נוספת שנבחנת היא לבצע מתקפות נגד מטרות צבאיות והנהגה שיביאו למהומה וסערה שעשויות לאפשר את התנאים שכוחות הביטחון או כוחות נוספים יחליפו את המנהיג העליון עלי ח'אמנאי.

עוד על פי הדיווח, ישראל דוחפת לאפשרות שלישית - ורוצה שארה"ב תצטרף אליה למתקפה רחבה על מערך הטילים הבליסטיים של איראן. לפי הניו יורק טיימס, טראמפ רוצה במיוחד לפגוע במנהיגים איראנים שאיימו לרצוח אותו