כמעט עשור אחרי שהפך למנהל הגמל וההשתלמות הגדול בישראל, איבד אלטשולר שחם את הבכור בסוף שנת 2025 לבית ההשקעות מיטב. זאת, אחרי שבארבע השנים האחרונות, בצל ביצועים מאכזבים, הוא איבד סכום חסר תקדים של כמעט 110 מיליארד שקל למתחרים. מסכום זה נטשו 22 מיליארד שקל את בית ההשקעות במהלך השנה החולפת (מהם 2.5 מיליארד שקל בחודש דצמבר). בסיומה השנה ניהל אלטשולר שחם כ-125 מיליארד שקל - לעומת 132 מיליארד בסוף 2024.

מהצד השני, בבית ההשקעות הגדול בישראל במונחי שווי שוק, מיטב של צבי סטפק ומשפחת ברקת, יכולים לחכך את ידיהם בהנאה, לאחר שהיקף נכסיו בגמל הגיע בסיום שנת 2025 לשיא של כמעט 131 מיליארד שקל (לעומת 101 מיליארד בסוף 2024). בזמן שבאלטשולר המשיכו לאבד כספים בקצב גבוה למתחרים, במיטב, המנוהל ע"י אילן רביב, נהנו בשנה האחרונה מזרימה של כ-11 מיליארד שקל שעברו אליה מהגופים האחרים.

למרות המהפך בצמרת, מי שתופס את המקום הראשון מבין המגייסים בשנה החולפת הוא בית ההשקעות אנליסט, שנהנה מהעברות חיוביות של כ-15 מיליארד שקל, שהביאו את היקף הנכסים המנוהל תחתיו לכ-83 מיליארד שקל. עבור בית ההשקעות הוותיק, המנוהל בידי איציק שנידובסקי, מדובר בשנה שנייה ברציפות שבה הוא עומד בראש טבלת המגייסים, הודות לתשואות החזקות שהשיא למשקיעים בשנים האחרונות, אשר הציבו אותו בראש טבלת התשואות בקרנות ההשתלמות.

בית השקעות נוסף שהמשיך להנות ממומנטום חיובי גם בשנה החולפת, הוא מור, שנהנה מזרימה של 12.4 מיליארד שקל מהמתחרים. בית ההשקעות, שמנוהל בידי יוסי ואלי לוי, נהנה גם הוא מתשואות טובות בשנים האחרונות, מה שהפך אותו לגוף הגמל השלישי בגודלו בישראל בגמל ובהשתלמות עם היקף נכסים מנוהלים של 105 מיליארד שקל.

במקום השלישי בהעברות חיוביות מתחילת השנה נמצא בית ההשקעות מיטב ואחריוחברת הביטוח הגדולה בישראל, הפניקס, שרשמה במהלך השנה גיוסים חיוביים של כ-4.8 מיליארד שקל מהמתחרים.

עוד במאכזבים: ילין לפידות

לצד אלטשולר שחם, בית השקעות נוסף שיעדיף לשכוח את שנת 2025 מבחינת נתוני ההעברות בגמל ובהשתלמות הוא ילין לפידות. במהלך השנה החולפת איבד בית ההשקעות, המנוהל בידי דב ילין ויאיר לפידות, סכום של כ-4 מיליארד שקל, שהביאו את היקף הכנסים המנוהלים תחתיו לכ-86.8 מיליארד שקל. זאת, לאחר שבחודש האחרון של השנה הוא איבד למתחרים סכום של 1.4 מיליארד שקל, במה שהיה לחודש הגרוע בתולדותיו.

השנה החלשה של ילין לפידות מגיעה בצל הביצועים המאכזבים יחסית שלה בשנה האחרונה, אשר הציבו אותם בתחתית התשואות השנתיות בקרנות ההשתלמות, טובים יותר רק מאלה של אלטשולר שחם. זאת, בעיקר בצל החשיפה הגדולה של בית ההשקעות לשוק האמריקאי שהציג בשנה החולפת ביצועים נחותים בצורה משמעותית ביחס לשוק הישראלי, שנהנה מזינוק של מעל 50% במדדים המובילים. בנוסף, לבית ההשקעות חשיפה גבוה יחסית למט"ח (23.5%), כך שהירידה החדה בערכו של הדולר בשנה החולפת (12%), העיבה גם כן על הביצועים.

חרף השנה הקשה, ילין לפידות עדיין ניצב בצמרת התשואות במבט ארוך טווח (3 ו-5 שנים). זאת, בזכות התשואות הגבוהות שרשם במהלך השנים האחרונות, בין היתר בעת שהשוק הישראלי סבל מביצועי־חסר בשל המלחמה והרפורמה המשפטית. מה שגם הביא לכך שבשנת 2024 הוא עמד בצמרת המגייסים, שני רק לבית ההשקעות אנליסט.

גוף נוסף שרשם שנה חלשה יחסית הוא חברת הביטוח כלל. במהלך השנה החולפת איבדה בכלל כ-3.5 מיליארד שקל שעברו למתחרים. אלו, הביאו את היקף הנכסים שלה בגמל ובהשתלמות לכ-66 מיליארד שקל. בכך היא רושמת שנה שלישית ברציפות של יציאת כספים, לאחר שבשנת 2024 היא איבדה סכום של כמעט 6.6 מיליארד שקל, שנייה רק לאלטשולר שחם.

בסיכומה של השנה הסוערת בגמל ובהשתלמות, לא חלו שינויים בשמותיהם של חמשת המנהלים הגדולים בשוק. עם זאת, נרשמו שינויים במעמדם, כאשר מלבד החלפת המקומות בין מיטב ואלטשולר שחם, במור עלו מהמקום החמישי לשלישי על חשבון הפניקס שירדה לרביעי. את המקום החמישי תופס ילין לפידות, אחרי שב-2024 הוא ניצב במקום הרביעי.

במקום השישי, אנליסט, שרשם עלייה של שני מקומות ביחס לשנה קודם לכן, תפס את מקומה של חברת הביטוח הראל, שירדה מקום לאחר שאיבדה במהלך השנה 771 מיליון שקל. במקום השמיני, ניצבת כלל, ואחריה מנורה מבטחים, עם נכסים בהיקף של 51.7 מיליארד שקל. לבסוף, למרות שגייסה במהלך השנה החולפת סכום של כ-2.8 מיליארד שקל, חברת הביטוח מגדל נותרה בתחתית הרשימה עם נכסים בהיקף של כמעט 47 מיליארד שקל.

איבד שני שליש מהכסף

באופן מעט סמלי, המהפך הצפוי בשוק הגמל הגיע בחודש האחרון של שנת 2025. בכך, חתם אלטשולר שחם ארבע שנים שחונות אותן הוא יעדיף לשכוח. במהלכן, איבד בית ההשקעות הוותיק מספר שיא של כספי לקוחות למתחרים, כאשר בחמש השנים האחרונות נחתך נתח השוק שלו בתחום הגמל בקרוב לשני שליש, והוא עומד כיום על כ־12% בלבד, לאחר שבשיאו הגיע לכ־32%.

הנטישה של הלקוחות באה לידי ביטוי גם בהיקף הנכסים אותם מנהל בית ההשקעות. מאז שנת 2021, ירד היקף הנכסים המנוהלים בידי פעילות הגמל וההשתלמות של אלטשולר שחם בכ-40%, חרף הגאות בשווקים בשנים האחרונות, אשר הקפיצה את היקף הנכסים המנוהלים בענף במהלך אותם שנים בכ-46% והם חצו לאחרונה את רף טריליון השקלים.

ברקע, התשואות החלשות שהציג בשנים האחרונות בית ההשקעות, אותו מובילים גלעד אלטשולר והמנכ"ל יאיר לוינשטיין. כך למשל, בשלוש השנים האחרונות השיאה קרן ההשתלמות של אלטשולר במסלול הכללי תשואה של כ-39%, לעומת ממוצע של 43%, מה שהציב אותה בתחתית טבלת התשואות. תמונה דומה נרשמה גם במסלול המנייתי שם היא השיאה לחוסכים כ-70% בשלוש שנים, לעומת ממוצע של מעל 75%, הנתון השני הכי גרוע מבין מנהלי החסכונות הגדולים.

אחת הסיבות לביצועים החלשים של אלטשולר שחם נעוצה בהימור לא מוצלח אותו ביצעה בתחילת העשור, על השקעה מסיבית בשוק המניות הסיני, שהסב לה הפסדים בהמשך סבל בית ההשקעות, בדומה לילין לפידות, מחשיפת חסר לשוק הישראלי (שהשיא בשנתיים האחרונות תשואות עודפות ביחס לשווקים בעולם).