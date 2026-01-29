שוקלים לממש השקעות? המס שמצטמצם בגלל צניחת הדולר

הדולר נסחר ברמות שפל שלא נראו יותר מארבע שנים - מתחת ל-3.09 שקלים, מחיר שמשקף ירידה של כ-2% מתחילת השנה מול השקל, ירידה של כ־10% בשלוש שנים וירידה מצטברת של כ־23% מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" באוקטובר 2023.

החדשות על המשך מגמת היחלשות הדולר מטרידות מגזרים שונים במשק, בהם היצואנים, שמרבית ההזמנות שלהם נקובות במט"ח, והייסוף פוגע בהכנסותיהם במונחי שקל; וכן חברות הייטק המדווחות בדולרים וישראלים בעלי נכסים או הכנסות במט"ח, שכן ערך הכנסותיהם השקלי נשחק.

בשוק ההון, מי שהשקיעו במסלולים בחו"ל, בעיקר אלה העוקבים אחר מדד S&P 500, ראו איך ההשקעות שלהם מתכווצות מול עיניהם, ותשואות דו־ספרתיות הופכות לחד־ספרתיות, רק בגלל המט"ח. ואולם יש גם צד שני למטבע השחיקה: היכולת לנצל את ירידת הערך של ההשקעות במט"ח לצמצום חבות המס.

בפוסט שפרסמה בלוגרית ההשקעות "הסולידית", היא הסבירה כי "כדי לחשב את רווח ההון בניירות ערך זרים לפי סעיף 91 לפקודה, ממירים את סכום המכירה לשקלים לפי השער היציג ביום המכירה. כשהדולר מתרסק, כמו עכשיו, זאת אומרת שסכום המכירה בשקלים מתכווץ. מכאן שהרווח השקלי (הפער בין סכום הקנייה לסכום המכירה) מצטמצם - ויחד איתו גם הסכום שצריך לשלם לרשות המסים".

במילים פשוטות מסבירה "הסולידית": "היחלשות הדולר משמעותה שחבות המס השקלית נשחקת יחד איתו. אז אם יש לי פוזיציות נקובות בדולר עם רווח גדול שמיצו את עצמן, ורצון למחזר את הכסף לנכס דולרי אחר - זה עשוי להיות זמן טוב 'לנקות שולחן' במס מופחת".

מס רווח הון מתייחס למס המוטל על הרווחים שהושגו ממכירת נכסים, בהם ניירות ערך פיקדונות בבנקים, מכירת חברה ומוניטין. כל נכס שנמכר תוך גידול בהון שהיה למוכר קודם, מחייב מס שמחושב על-פי ההפרש בין עלות המכירה לעלות הרכישה. אצל אנשים פרטיים הוא מתייחס בעיקר לתשואה על חסכונות וניירות ערך וכן לרווח מקנייה ומכירה של אותם ניירות ערך.

על-פי פקודת מס הכנסה, בניירות ערך זרים הרווח ממכירה מחושב ביחס לערך המטבע בו נרכש נייר הערך, ללא התחשבות באינפלציה. במניות או איגרות חוב צמודות למדד הנסחרות בחו"ל, המס משולם עבור הרווח הריאלי בנטרול השינוי בשער החליפין בין מועד הקנייה למכירה.

כשהדולר מתכווץ, סכום המכירה בשקלים מתכווץ, ובהתאם חבות המס מתכווצת.

מומחית המס עו"ד (רו"ח) רחלי גוז-לביא, שותפה מנהלת וראש מחלקת מסים במשרד עמית פולק מטלון, מסבירה: "להיחלשות הדולר יש לעתים, מבחינת מס, גם צד חיובי למשקיע הישראלי. לפי כללי המס, גם בניירות ערך הנקובים במטבע חוץ - רווח ההון מחושב בשקלים. כאשר הדולר נחלש, תמורת המכירה בשקלים קטנה, ובהתאם עשוי להצטמצם גם הרווח השקלי החייב במס.

"המשמעות: מי שמחזיק השקעות דולריות ברווח וממילא שוקל לממש אותן ולהעביר את הכסף לנכס אחר, עשוי למצוא שזהו חלון זמן נוח לבצע את המכירה בתשלום מס נמוך יותר. לעתים אף ניתן לקזז הפסדים קיימים או להתאים מחדש את תיק ההשקעות בהתאם ליעדים".

לא מדובר כמובן בשיעור מס חדש, אלא רק בהתכווצות של חיוב המס עקב היחלשות הדולר. "אין מדובר בשינוי בשיעור המס, אלא בבסיס החישוב", מסבירה גוז-לביא.