טראמפ: "האיראנים מנהלים משא ומתן ברצינות"

עדכונים שוטפים

04:10 - טראמפ: מקווה שנוכל להגיע לעסקה עם איראן שתהיה מקובלת. האיראנים מנהלים מו"מ ברצינות.

עוד אמר: אם נוכל להגיע לעסקה שתכלול ויתור על נשק גרעיני זה יהיה טוב.

23:42 - מתאם השבויים והנעדרים גל הירש על ההפגנות להשבת החטופים: "לא היה צורך ליצור אצלנו תחושת דחיפות"

מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ערך שורת ראיונות לתקשורת, ובהם מתח ביקורת על ההפגנות למען השבת החטופים ואמר: "לא היה צורך ליצור אצלנו תחושת דחיפות". משפחות החטופים ושורדי השבי תקפו את דבריו. שורד השבי אור לוי כתב: "שאף אחד לא ישפוט אותנו" ויונתן שמריז הצטרף: "כשאח שלך ייחטף תרגיש תחושת דחיפות".

לישי מירן, אשתו של שורד השבי עמרי מירן, הגיבה: "גם אני יכולה ללכת לשבת באולפנים ולספר על היחס שאנחנו, המשפחות, קיבלנו במשך שנתיים. על הגזלייטינג, על הבטחות השווא, על הפגישות עם בכירי ממשל טראמפ אבל לא עם ראש ממשלת ישראל"

23:17 - מהדיווחים על פיצוצים מסתוריים - ועד המגעים להתקדמות במו"מ: הסופ"ש המתוח באיראן, והדריכות בישראל

הפיצוצים המסתוריים שנשמעו אמש (שבת) בשעות הצהריים ברחבי איראן הגבירו את רמת הדריכות בישראל ומשכו את תשומת הלב בארה"ב. אחרי שעות של עמימות, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן הבהיר: "למרות הדיווחים על אווירת מלחמה - יש התקדמות ליצירת מסגרת למשא ומתן.

ככל שעבר הזמן מאז הפיצוץ בבנדר עבאס ככה מתחזקות ההערכות שאכן לא מדובר בפעולה חיצונית. עם זאת, למרות טענות המשטר האיראני, עוד יכול להיות שמדובר בתקיפה מבפנים.

במקביל באיראן מבצעים ניסויים בטילים שעלולים להוביל למיסקלקולציה - ובסנטקום ביקשו מהאיראנים לצמצם אותם. בדיונים שמקיים הרמטכ"ל בשבועות האחרונים הוא מדגיש כי "התקופה הקרובה תתאפיין בחוסר וודאות. לא ניקח סיכונים. אסור להיות מופתעים". זאת כדי שלא ינסו האיראנים לצאת להתקפה בחסות התרגילים הצבאיים. לכתבה המלאה

23:05 - משרד החוץ הקטארי מאשר: ראש הממשלה ושר החוץ הקטארי מוחמד בן עבד א-רחמן אל-ת'אני נפגש היום בטהרן עם עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן. במהלך הפגישה, נסקרו המאמצים המתמשכים להפחתת ההסלמה באזור.

נמסר כי ראש ממשלת קטאר הדגיש את "תמיכתה של קטאר במאמצים שמטרתם להפחית את המתיחות ולהגיע לפתרונות בדרכים שלוות, באופן שמחזק את הביטחון והיציבות באזור". עוד הוא הדגיש את "הצורך בהגברת המאמצים להגנה על עמי האזור מפני השלכות ההסלמה ואת חשיבות התיאום המתמשך עם המדינות כדי להתגבר על המחלוקות באמצעים דיפלומטיים".

22:41 - חמאס: הנהגת הארגון קיימה שיחות אינטנסיביות עם המתווכות וגורמים בינלאומיים נוספים, שבהן גינתה את המשך התקיפות של צה"ל ברצועה וטענה כי ישראל נושאת באחריות לאי-הגעה לפתרון בסוגיית המחבלים שנצורים ברפיח. נמסר כי ח'ליל אל-חיה הזהיר בשיחותיו מפני ההשלכות של "ההפרות הבוטות של ההסכם"

פורסם לראשונה ב-N12