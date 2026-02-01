רשות שוק ההון בראשות עמית גל דורשת מגלובל נט גמל להשיב 11 מיליון שקל לעמיתים שניהלו את כספם במסגרת קופות גמל בניהול אישי (IRA), ואשר כספם הושקע בקרנות בחו"ל. הקרנות מכונות "קרנות אדומות" - בדומה לקרנות שאליהן זרמו מאות מיליוני שקלים בפרשת סלייס, ונעלמו. חלק מהקרנות שבהן השקיעו עמיתי גלובל נט גמל אורגנו על ידי אחדים מסוכני הביטוח שהיו מעורבים בארגון הקרנות בסלייס, ובהם פינברט וליעם ישראל, אך מדובר בקרנות נפרדות מאלה העומדות במרכז פרשת סלייס.

כ-50 מיליון שקל השייכים לכ-250 עמיתים הושקעו בקרנות שמעבר לים דרך קופות ה-IRA של גלובל נט גמל. בתחילת 2024, בסמוך להחלטתה של רשות שוק ההון להקפיא את צירוף העמיתים לסלייס, היא עדכנה את גלובל נט גמל לגבי הבעייתיות שבקרנות שבחו"ל. בתגובה הודיעה החברה כי תחדל מלצרף אליהן עמיתים חדשים. ביקורת שערכה הרשות בגלובל נט גמל מצאה, כי כ-11 מיליון שקל מכספי העמיתים הועברו בכל זאת לקרנות בחו"ל בחודש שאחרי הודעת החברה.

משכך, ברשות שוק ההון דורשים כעת מגלובל נט גמל - המצויה בבעלות דן דוברי ומנוהלת על ידי טדי לין - להשיב לעמיתים את הסכומים שעבר ל"קרנות האדומות" אחרי שהודיעה על הפסקת הצירוף של עמיתים חדשים.

עוד דורשים ברשות, כי גלובל נט גמל תפעל בתיאום עם המנהל המורשה של סלייס, רו"ח אפי סנדרוב, כדי להשיב לעמיתים גם את יתרת סכום ההשקעה הכולל, בגובה של כ-40 מיליון שקל, שעבר לקרנות הזרות.

המחלוקת והעתירה האפשרית

בגלובל נט חולקים על עמדת הרשות, אשר התקבלה לאחר שני שימועים, ועשויים לעתור נגדה לבית המשפט. לטענת החברה, הסכום בגובה 11 מיליון שקל שייך לחוסכים שהצטרפו לחברה המנהלת עוד בזמן שזו קיבלה עמיתים חדשים, ולפני שלקחה על עצמה לחדול מכך בעקבות השיח עם הרשות.

טענת החברה מתמקדת במחויבות שלה לפעול לפי ההנחיות שכבר קיבלה מהעמיתים שהצטרפו כדין, ואשר ביקשו להשקיע בקרנות בחו"ל. בגלובל נט גמל אף מדגישים, כי הבעיות שזיהתה הרשות בקרנות נוגעת להתנהלות הסוכנים שאירגנו אותן ולא להתנהלות החברה המנהלת, שהייתה תקינה. בין היתר, מדובר על כך שהסוכנים גייסו עמיתים באמצעות מתן הלוואות, כפי שנעשה בסלייס.

ברשות שוק ההון דוחים את הטענות הללו. שם סבורים, כי מהרגע שבו התקבלה התראה מהרגולטור על הבעייתיות שבהעברת כספי העמיתים לקרנות בחו"ל, היה על החברה לחדול מביצוע העברות נוספות, גם אם העמיתים הצטרפו קודם לכן, ולכל הפחות לבדוק מול הרשות כיצד לנהוג בכספים.

גלובל נט: "כשלים מהותיים בהחלטה"

באפריל 2025 נודע, כי גלובל נט גמל צפויה למכור את פעילותה בתחום ה-IRA לבית ההשקעות פסגות תמורת 45 מיליון שקל. עסקה זו עדיין על הפרק.

ביולי 2025 ביטלה רשות ניירות ערך את רשיון שיווק ההשקעות של גלובל נט GNA שבבעלות דן דוברי בעקבות ביקורת שמצאה ליקויים בשיווק קרנות השקעה בריטיות ללקוחות ישראליים. גלובל נט GNA טענה אז, כי מדובר בפרשנות מחמירה, וכי החלטת הרשות התקבלה אחרי שהחברה עצמה בחרה להפסיק את פעילותה בתחום ולוותר על הרישיון.

מטעם גלובל נט נמסר: "החברה סבורה כי נפלו כשלים מהותיים בהחלטה, ואנו דוחים את המסקנות העולות ממנה. החברה פועלת בהתאם לכל הוראות החוק, לרבות הוראות הפיקוח וחובת הנאמנות לעמיתים, ותמשיך לשתף פעולה באופן מלא עם רשות שוק ההון על מנת להציג את מלוא העובדות והנתונים. אנו מדגישים כי בכל פעילותנו אנו מקפידים על ממשל תאגידי תקין, שקיפות מלאה ובקרה מחמירה, וכי החלטות החברה מתקבלות באופן מקצועי וזהיר לטובת העמיתים בלבד. נוכח הכשלים המהותיים שנפלו בהחלטה, החברה שוקלת את צעדיה המשפטיים".