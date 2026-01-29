כארבע וחצי שנים לאחר שהתפוצצה פרשת קבוצת הנדל"ן בראשית, אחרי חקירה סמויה של רשות ניירות ערך בחשג להונאת משקיעים במצגי שווא לגבי פרויקטים בישראל, במיאמי ובלונדון בהיקף של מיליוני שקלים - ממשיכים בתי המשפט לדון בתביעות אזרחיות שמגישים משקיעים נגד המעורבים בפרשה.

השבוע ניתן פסק דין נוסף נגד עו"ד גיא אבני, ששימש נאמן לכספי ההשקעה, ובו נקבע כי הפר את חובת הנאמנות ואת חובת הזהירות כלפי משקיעים שהעמידו הלוואות לחברה.

פסק הדין ניתן על-ידי השופט יעקב פרסקי מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתביעה שהגישו ארבעה משקיעים, אשר העמידו לחברת ד.א.י.כ מימון מיזמים, חברת בראשית, הלוואות בסכום כולל של כ־955 אלף שקל שהחברה התחייבה לפרוע.

החברה, שבשליטת דוד אברהם כץ, מצויה כיום בהליכי חדלות פירעון ופירוק, ולא פרעה את ההלוואות כאמור.

כך כשל מנגנון הנאמנות

על-פי פסק הדין, בשנת 2021 התקשרו התובעים עם החברה בארבעה הסכמי הלוואה נפרדים אך דומים ואחידים, במסגרתם הובטחו להם תשואות גבוהות, לצד התחייבות מפורשת להעמדת ערבויות בנקאיות להבטחת הכספים, סכומים שלא נפרעו. עו"ד אבני מונה כנאמן לכספי ההלוואות, ונדרש להחזיק את הכספים בחשבון נאמנות ולהעבירם לחברה רק לאחר וידוא קיומן של הערבויות.

ואולם החברה לא פרעה את ההלוואות במועד, והערבויות הבנקאיות, כך קבע בית המשפט, כלל לא הונפקו. חרף זאת, הכספים הועברו מחשבון הנאמנות לידי החברה.

התובעים טענו כי עו"ד אבני העביר את הכספים בניגוד לחובתו, מבלי לוודא כי הבטוחות שהובטחו להם אכן קיימות, ומבלי שהיו בידיו כתבי ערבות. עוד הועלו טענות מירמתיות כלפיו, במסגרת נטען כי הוא ידע שהחברה לא תוכל לפרוע את חובותיה אף היה שותף פעיל למעשים אלה, אולם טענות אלה לא הוכרעו.

אבני טען להגנתו כי פעל בהתאם להסכמים כי אינו אחראי לחובות החברה. לטענתו, פעולותיו היו טכניות, והוא מילא אחריהן: הוא בסך-הכול החתים את התובעים על הלוואות וקיבל את הכסף לחשבון הנאמנות, והעביר אותו לאחר שקיבל אישור על כתבי ערבות בנקאית שהונפקו.

לגישתו, האישורים לכך שהונפקו ערבויות בנקאיות הוצגו בפניו, אך הוא לא יכול היה להציגם, משום שהמסמכים נתפסו במסגרת חקירה פלילית המתנהלת נגדו, והם עדיין תפוסים בפרקליטות הפלילית.

"הפר את חובת הזהירות והתנהג באופן לא סביר"

השופט פרסקי קיבל את התביעה וקבע כי על אבני לשלם לנתבעים את מלוא הסכומים בגובה הערבויות הבנקאיות שהיו מעט נמוכות מסוכמי ההלוואה, ובסך-הכול 668 אלף שקל, כולל הפרשי הצמדה וריבית ובהוצאות.

השופט דחה את קו ההגנה וקבע כי אבני לא עמד בנטל ההוכחה ויכול היה לדאוג לבקש מהרשויות את המסמכים אשר נתפסו בעניינו להוכחת טענתו כי היו כתבי ערבות שהוצגו בפניו - אך לא עשה כך. לדבריו, גם אם המסמכים נתפסו, היה על אבני לפעול לקבלת אסמכתאות חלופיות, לרבות פנייה לבנק שהנפיק לכאורה את הערבויות.

"הנתבע קיבל לידיו כספים והעבירם מבלי לדאוג, בהתאם לחובתו כנאמן, להימצאות ערבויות בנקאיות לטובת התובעים", קבע פרסקי, וציין כי הוא שוכנע שאבני העביר כספים מבלי שווידא הנפקת ערבויות.

השופט הוסיף כי מדובר בהתנהלות שאינה סבירה לנאמן ולעורך דין. "הנתבע הפר את חובתו כלפי התובעים, את חובת הזהירות שבה היה מחויב וכאשר התנהג באופן שאינו סביר לתפקידו כנאמן ובעל מקצוע עריכת דין", קבע.

בית המשפט הדגיש כי לצורך ההכרעה אין צורך לקבוע אם אבני פעל במרמה או בחוסר יושר, וכי די בהפרת חובת הנאמנות וחובת הזהירות.

עוד צוין כי נגד אבני מתנהלים הליכים נוספים, וכי הוא עצמו מצוי בהליך חדלות פירעון, אך בית המשפט של חדלות פירעון התיר את המשך ניהול ההליך האזרחי.

פסק הדין מצטרף לשורה של הליכים אזרחיים בפרשת בראשית ומחדד את אחריותם האישית של נאמנים לכספי משקיעים.

"מוסד הנאמנות אינו הפקר"

נזכיר דוד אברהם כץ, בעל השליטה בבראשית, נחשד כי מכר השקעות בנדל"ן עם תשואות גבוהות וללא סיכון, כשהוא מציג בכזב את שמם של חתן פרס ישראל ושר לשעבר, ומשאיר שובל משקיעים שאיבדו את כספם. מי שחשוד לצדו ושימש כנאמן לכספי המשקיעים מטעם החברה הוא עו"ד גיא אבני.

נגד השניים הוגש כתב אישום על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה בגין הונאת משקיעים במיזמי נדל"ן בישראל ובחו"ל. יצוין כי לא מדובר ב"קבוצת בראשית" - חברה אחרת המתמחה בפרויקטים של התחדשות עירונית.

מטעם עו"ד אהרון פורמן, שייצג את המשקיעים, נמסר: "פסק הדין שניתן נגד עו"ד גיא אבני הוא תמרור אזהרה בוהק לכל עורך דין המכהן כנאמן בעסקאות השקעה ומימון.

"מדובר במקרה חמור שבו לקוחותיי, אנשים פרטיים שביקשו להשקיע את כספם בביטחון, שמו את מבטחם ואת כספם בידיו של עורך דין, מתוך הבנה ברורה כי הוא משמש כ'שומר סף'. תפקידו של נאמן אינו טכני בלבד - זוהי חובה מהותית לוודא שהכספים אינם מועברים לחברות ללא בטוחות קשיחות וערבויות בנקאיות שיגנו על המשקיע במקרה של קריסה".

לדבריו, המסר לציבור היום הוא ברור: "מוסד הנאמנות אינו הפקר. עורך דין שמתרשל בתפקידו כנאמן ייתן את הדין וישלם על כך מכיסו. נמשיך לפעול בכל הכלים המשפטיים כדי לוודא כי נורמות התנהגות פסולות מעין אלה ייעלמו מן הנוף המשפטי והעסקי בישראל".

מטעם עו"ד אבני לא נמסרה תגובה.

*** חזקת החפות: דוד אברהם כץ ועו"ד גיא אבני לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.